L’Allemagne vers un régime d’apartheid sanitaire

Médias-presse-info Francesca de Villasmundo — 10 mai 2021





Les laboratoires eux-mêmes reconnaissent que la vaccination n’empêche pas la transmission du virus, elle protège uniquement disent-ils contre les formes grave du covid-19.

De son côté, le gouvernement français s’est opposé à la levée des règles du confinement et du couvre-feu à l’encontre d’un octogénaire vacciné arguant de « l’efficacité partielle » du vaccin, d’une « efficacité devenue particulièrement contingente avec l’arrivée des nouveaux variants », que « les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès en cas d’inefficacité initiale du vaccin ou de réinfection post-vaccinale ou de la virulence d’un variant » et enfin, que « le vaccin n’empêche pas de transmettre le virus aux tiers. L’impact de la vaccination sur la propagation du virus n’est pas encore connu ». Le juge des référés du Conseil d’État, saisi par l’homme de 83 ans, dans une ordonnance d’avril 2021, a suivi la défense du gouvernement et a ainsi rejeté la demande du retraité en concluant que les personnes vaccinées peuvent être porteuses du virus et donc contribuer à sa diffusion dans des proportions qui ne sont aujourd’hui pas connues.

Ces rappels pour bien souligner que la vaccination n’est pas le remède « miracle » contre le covid-19 et contre sa propagation si l’on est une personne vulnérable, c’est-à-dire d’un âge certain, les personnes d’un âge certain, plus de 75 ans, étant celles pour qui le covid pourrait devenir dangereux.