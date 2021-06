L'APOCALYPSE DES TÉLÉPHONES PORTABLES

Arthur Firstenberg – Le 9 juin 2021

J'ai récemment reçu par courrier une lettre d'une femme de Floride décrivant les maladies dont elle a souffert au cours des douze dernières années : Maladie de Hashimoto, dysfonctionnement du foie, infection des sinus, "tête qui explose", perte totale de l'odorat et perte partielle du goût. "Après tout ce temps, écrit-elle, je me demande maintenant dans quelle mesure les radiations ont joué un rôle dans ma maladie." Elle a rejoint un groupe "Stop 5G" dans sa ville. Pour se protéger, elle garde son téléphone portable dans une "pochette de faraday" lorsqu'elle ne l'utilise pas, et elle éteint son wifi la nuit. Elle m'a également demandé quelle était l'efficacité des différents dispositifs, pendentifs et puces vendus pour se protéger des radiations. Je lui ai répondu comme suit :

"Vous avez raison de vous demander quelle est la part de rayonnement dans votre maladie. D'abord et avant tout, vous ne devriez jamais utiliser de téléphone portable ou de WiFi. Vous débarrasser de tout ce qui est sans fil sur vous et dans votre maison fera une énorme différence pour votre santé. Une pochette de Faraday ne bloque pas toutes les radiations. Un téléphone portable émet des radiations même lorsqu'il est éteint, tant que la batterie est présente. Et il faut plusieurs jours à votre corps pour récupérer, même après un seul appel téléphonique de deux minutes. Aucun produit ne vous protégera des radiations - s'ils font quoi que ce soit, ces produits sont dangereux."

Elle a été choquée, car ce n'est pas ce que tout le monde lui a dit. "J'ai constaté que la plupart des gens ne croient pas que les téléphones portables soient le problème, mais seulement les tours. Je dois me procurer une ligne fixe et travailler à partir de là", a-t-elle répondu.

Plus de radiations que les tours de téléphonie cellulaire

Je ne comprends pas comment quelqu'un peut espérer que son téléphone portable fonctionne si toutes les tours ne sont pas là, mais ce n'est pas la pire erreur que font les gens. D'une manière ou d'une autre, ils se sont convaincus que la majeure partie de leur exposition aux rayonnements provient des tours et non de leurs téléphones et ordinateurs. Non seulement c'est le contraire qui est vrai, mais c'est un seul et même système. Plus les pylônes émettent de radiations, moins votre téléphone doit émettre de radiations pour se connecter à eux. Moins les tours émettent de radiations, plus votre téléphone émet de radiations. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre.

Un téléphone cellulaire fonctionnant à 2 watts (puissance maximale) tenu à 15 cm de votre tête expose votre cerveau à davantage de rayonnements que s'il y avait une tour de 200 watts à 3 m de distance, ou une tour de 2000 watts à 15 m. Si vous vivez dans une ville où il y a beaucoup de tours, il se peut que votre téléphone n'émette qu'un milliwatt de puissance (0,001 watt). Mais vous recevez alors les mêmes radiations des tours que celles que vous auriez reçues de votre téléphone si toutes les tours n'étaient pas là. C'est un seul et même système. Et si vous placez le téléphone d'un milliwatt contre votre tête, vous exposez toujours votre cerveau à un rayonnement supérieur à celui de toutes les tours de la ville.

Et même si vous n'envoyez que des SMS et que le téléphone n'émet qu'un milliwatt de puissance, tant que vous touchez le téléphone, les fréquences sont transmises par vos mains à votre cœur, vos poumons et votre cerveau, et tout votre corps les rayonne dans votre environnement et expose tous ceux que vous croisez dans la rue. Et ce n'est pas une bonne chose, car les dommages causés par les radiations ne dépendent pas du tout du niveau de puissance. Il dépend du contenu informationnel, et nous vivons à une époque folle où nous exigeons de nos appareils de plus en plus d'informations, à des vitesses de plus en plus grandes, tandis que nos axones et nos dendrites tentent d'envoyer des informations complexes à notre cerveau, et que le stimulateur cardiaque essaie de communiquer avec les oreillettes et les ventricules de notre cœur, et que les enzymes de phosphorylation oxydative de nos mitochondries tentent d'envoyer des électrons à l'oxygène que nous respirons afin de générer l'énergie nécessaire à la vie, et que nos cellules tentent de chuchoter à d'autres cellules des instructions sur les endroits où elles doivent aller et les types de cellules qu'elles doivent devenir, afin de chorégraphier notre croissance et d'orchestrer le processus de guérison lorsque nous sommes blessés ou malades. Et même un milliwatt est des millions de fois plus fort que les signaux chuchotés entre nos cellules, qui ne peuvent plus suivre les instructions qu'elles ne peuvent plus entendre.

Et le résultat est le diabète, et les maladies cardiaques, et le cancer, et les maladies neurologiques, à des taux qui, il y a seulement 25 ans, au début de la révolution sans fil, auraient semblé inimaginables, mais qui sont maintenant acceptés comme normaux, parce que la population ne veut pas faire le lien, ne veut pas les connecter, à leur cause.

Vivre dans une prison créée par les téléphones

Je communique avec des centaines de milliers de personnes, dont un grand nombre sont des réfugiés environnementaux. Année après année, ils s'éloignent de plus en plus de la civilisation, essayant désespérément de vivre là où les téléphones portables ne fonctionnent pas afin de rester en vie, tandis que le reste de la population est devenu de plus en plus dépendant de son téléphone, comptant sur son fonctionnement partout où il va.

Même si les autres savent à un certain niveau qu'il y a un problème de radiation, ils ne le savent pas vraiment. "Je dois avoir un téléphone en cas d'urgence" signifie que leurs téléphones doivent pouvoir fonctionner partout où ils vont, ce qui signifie qu'il doit y avoir des tours cellulaires partout où ils vont, surtout au milieu de nulle part, et cela signifie qu'ils condamnent tous ces réfugiés à la torture et à la mort. Sans parler de tous les insectes, oiseaux et animaux qui ne pourront jamais être à l'abri des radiations, où que ce soit sur terre, peu importe où ils volent ou courent pour rester en vie. Si un téléphone portable fonctionne là où ils volent, ils sont irradiés.

Lorsque la révolution du sans fil est arrivée aux États-Unis en 1996, je suis resté en vie uniquement en quittant ma maison, ma ville, ma famille et mes amis et en campant dans des endroits où les téléphones portables ne fonctionnaient pas pendant les huit années suivantes. Depuis 2004, je suis resté en vie en vivant dans un endroit où la conductivité de la terre est extrêmement élevée, et je ne peux pas partir. Santa Fe est un endroit agréable, mais je ne suis pas ici par choix. Je suis ici parce qu'il n'y a plus d'autre endroit où camper. Je suis ici parce que c'est l'un des rares endroits sur terre où je peux rester en vie malgré le fait qu'un téléphone portable fonctionne ici. C'est une belle prison, mais une prison quand même, une prison dont je ne suis pas sorti plus de quelques heures depuis 2007. Je suis maintenu dans cette prison par tous ceux qui possèdent un téléphone portable et s'attendent à pouvoir l'utiliser "en cas d'urgence".

Moi, et les réfugiés de Green Bank, en Virginie-Occidentale, et les réfugiés des Alpes françaises, et les réfugiés qui dorment dans leur véhicule dans les endroits de plus en plus rares qui existent encore où les téléphones portables ne fonctionnent pas, ne sommes pas différents de tout le monde, sauf qu'à un moment donné de notre vie, nos yeux ont été ouverts sur ce qui nous rendait si malades, et que nous avons appris à reconnaître les effets des radiations et à les éviter pour survivre, au lieu de mourir de crises cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et de maladies neurologiques.

Nous avons appris à ressentir les radiations, ce que tout le monde pourrait aussi apprendre à ressentir si seulement ils cessaient d'utiliser leurs appareils qui les engourdissent à la douleur, s'ils cessaient de les utiliser assez longtemps pour découvrir l'horreur qu'ils représentent et l'énorme différence que cela fait pour leur santé physique et psychologique de s'en débarrasser, définitivement, de leur personne et de leur maison. Quelle différence énorme pour eux-mêmes, pour les réfugiés, pour les oiseaux, pour les baleines. Pour l'abeille, qui attend, implorant, en haut de ce bulletin.

POURSUITES EN COURS DANS LE CIRCUIT DE D.C.

ET LA COUR SUPRÊME DES ÉTATS-UNIS

Children's Health Defense c. FCC

Le 26 février 2021, Children's Health Defense a intenté un procès à la Federal Communications Commission devant la cour d'appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia. CHD demande à la cour d'annuler un nouvel ordre illégal et anticonstitutionnel que la FCC a émis la veille.

La FCC avait révisé ses règles concernant les dispositifs de réception en direct (OTARD), ce qui semble assez inoffensif. Sauf que les nouvelles règles n'ont rien à voir avec les dispositifs de réception. Au lieu de cela, elles ont abrogé toutes les réglementations de zonage pour les antennes et les tours à large bande sur les propriétés privées en les appelant "dispositifs de réception". Les fournisseurs d'accès à Internet sans fil peuvent désormais construire des stations de base où bon leur semble sur la propriété de quiconque, partout aux États-Unis, et ne sont plus soumis à aucune restriction de la part des villes, des comtés ou des États en ce qui concerne l'expansion illimitée de leurs réseaux de tours et d'antennes.

L'action en justice est l'affaire n° 21-1075 dans le circuit du D.C., et le mémoire d'ouverture de CHD est attendu pour le 23 juin 2021. Un mémoire d'amicus curiae (ami de la cour) à l'appui de l'action en justice de CHD est en cours de préparation et représentera les groupes Stop 5G, d'autres organisations anti-sans fil, des organisations représentant les personnes atteintes par les rayonnements de radiofréquence et d'autres organisations environnementales aux États-Unis. Le mémoire de l'amicus curiae doit être remis le 30 juin 2021. Si votre organisation américaine souhaite se joindre au mémoire de l'amicus curiae, veuillez contacter Petra Brokken à l'adresse dpetrab@yahoo.com.

Ville de Portland c. FCC

En 2018, des centaines de villes et de comtés se sont unis pour poursuivre la FCC au sujet de nouvelles ordonnances interdisant aux États et aux gouvernements locaux de réglementer les tours de téléphonie cellulaire dans les droits de passage publics, et le 12 août 2020, la Cour d'appel des États-Unis pour le neuvième circuit a statué contre eux. Le 22 octobre 2020, la Cour d'appel du neuvième circuit a rejeté leur demande de réexamen. Le 22 mars 2021, ils ont fait appel de leur décision devant la Cour suprême des États-Unis. L'affaire est City of Portland v. Federal Communications Commission, Docket No. 20-1354.

Ensemble, les ordonnances de la FCC contestées par ces villes et comtés, et l'ordonnance de l'OTARD contestée par Children's Health Defense, signifient que les collectivités locales des États-Unis ne peuvent plus réglementer la plupart des pylônes ou antennes où que ce soit - ni sur les terrains publics, ni sur les terrains privés.

Santa Fe Alliance contre la ville de Santa Fe

En 2018, l'Alliance Santa Fe pour la santé et la sécurité publiques a intenté un procès à la ville de Santa Fe, au procureur général du Nouveau-Mexique et aux États-Unis d'Amérique.

Contrairement aux requérants dans l'affaire Portland v. FCC, qui intentent un procès pour pouvoir protéger la santé, la sécurité et le bien-être de leurs citoyens, la ville de Santa Fe et l'État du Nouveau-Mexique ont volontairement renoncé à ce droit. La ville et l'État ont tous deux adopté des lois abrogeant toutes les réglementations de zonage relatives aux antennes et aux pylônes dans les emprises publiques.

L'Alliance de Santa Fe conteste la constitutionnalité de ces lois de la ville et de l'État, ainsi que de la section 704 de la loi sur les télécommunications de 1996, qui interdit aux gouvernements locaux de réglementer les tours cellulaires en fonction de la santé et prive les personnes atteintes par les rayonnements de radiofréquences de tout recours.

Le 30 mars 2021, la Cour d'appel des États-Unis pour le neuvième circuit a statué contre l'Alliance Santa Fe, et le 27 mai 2021, la Cour a rejeté notre demande de nouvelle audition. Nous nous préparons à faire appel de cette décision devant la Cour suprême des États-Unis. Notre demande de certiorari doit être déposée auprès de la Cour suprême avant le 25 août 2021.

Notre action en justice va au cœur du problème, à savoir la loi anticonstitutionnelle adoptée par le Congrès en 1996, qui a permis à un épais brouillard de radiations d'envelopper cette nation depuis lors.

Notre excellente avocate, Theresa Kraft, qui a plaidé notre cause devant le Tenth Circuit, a été malade et a fait des allers-retours à l'hôpital pendant deux mois après sa deuxième vaccination au COVID, et nous devons trouver un autre avocat pour la remplacer. Nous sommes actuellement en train de contacter des cabinets d'avocats. Veuillez me contacter immédiatement si vous êtes un avocat qui peut nous aider, ou si vous pouvez nous en recommander un.

ÉDITIONS EN LANGUES ÉTRANGÈRES DE

L'ARC-EN-CIEL INVISIBLE

Mon livre, The Invisible Rainbow : Une histoire de l'électricité et de la vie, peut désormais être acheté en plusieurs langues :

Français : L'Arc en Ciel Invisible, traduit par Sosthène Berger, publié par les Éditions Ambre, https://editions-ambre.fr/boutique/sante/larc-en-ciel-invisble

Italien : La Tempesta Invisibile, publié par Bibliotheka Edizioni,

https://www.ibs.it/tempesta-invisibile-storia-dell-inquinamento-libro-arthur-firstenberg/e/9788869347016

Allemand : Die Welt unter Strom, publié par Narayana Verlag, https://www.narayana-verlag.de/Die-Welt-unter-Strom-Firstenberg-Arthur/b26127

Norvégien : Den Usynlige Regnbuen, traduit par Einar Flydal, publié par Z-forlag, https://www.z-forlag.no/produkt/den-usynlige-regnbuen

Coréen : 보이지 않는 무지개 , traduit par Seok Soon Park, publié par Amoonhaksa, en deux volumes,

https://www.aladin.co.kr/shop/wproduct.aspx?ItemId=246836691

et

https://www.aladin.co.kr/shop/wproduct.aspx?ItemId=246838574

Des éditions en espagnol et en japonais sont à venir, ainsi qu'une édition audio en anglais.

Arthur Firstenberg

Auteur, The Invisible Rainbow : Une histoire de l'électricité et de la vie

P.O. Box 6216

Santa Fe, NM 87502

USA

téléphone : +1 505-471-0129

arthur@cellphonetaskforce.org

9 juin 2021