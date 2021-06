Pourquoi un grand nombre d'oiseaux meurent soudainement dans plusieurs États américains ?

le 22 juin 2021 par Michael Snyder

( L’auteur semble ignorer l’impact des micro-ondes, 5G entre autres)

http://theeconomiccollapseblog.com/why-are-large-numbers-of-birds-suddenly-dropping-dead-in-multiple-u-s-states/

Comme s'il ne se passait pas assez de choses bizarres, des oiseaux tombent soudainement morts en grand nombre dans la moitié est du pays. Avant de mourir, beaucoup de ces oiseaux présentent des symptômes très étranges. Les experts nous disent que dans de nombreux cas, les oiseaux développent des "yeux croûtés ou gonflés", et souvent ils semblent devenir complètement aveugles. En outre, un grand nombre de ces oiseaux mourants perdent leur capacité à rester en équilibre, et on nous dit que certains semblent même avoir des "crises". Si les scientifiques comprenaient la cause de ce phénomène, ce serait une chose. Mais pour l'instant, ils n'ont aucune idée de la raison pour laquelle cela se produit, et c'est assez alarmant.

Jusqu'à présent, des incidents confirmés de cet étrange phénomène ont été documentés à Washington D.C., en Virginie, en Virginie occidentale, au Maryland, au Kentucky, en Ohio et en Indiana.

Serait-il possible que nous ayons affaire à une "maladie mystérieuse" qui a commencé dans un État et qui s'est maintenant propagée à d'autres États voisins ?

Ou bien y a-t-il autre chose qui se passe ici ?

On nous dit que " les geais bleus, les quiscales et les étourneaux européens " sont les oiseaux les plus fréquemment touchés.

Mais ce qui se passe ne se limite pas à une seule espèce d'oiseaux, et je pense que cela devrait être un signal d'alarme.

Si nos meilleurs experts avaient une théorie valable sur la raison pour laquelle tant d'oiseaux meurent, je n'aurais probablement pas écrit cet article. Mais à ce stade, ils admettent ouvertement qu'ils n'ont absolument aucune idée de la raison pour laquelle tant d'oiseaux tombent soudainement morts...

"Nous connaissons cette année un taux inhabituel de mortalité des oiseaux", a déclaré Kate Slankard, biologiste aviaire au département des ressources halieutiques et faunistiques du Kentucky. "Nous n'avons pas encore compris quel est le problème. La condition semble être assez mortelle".

Dans le Kentucky, les décès d'oiseaux semblent avoir commencé à la fin du mois de mai. Ce qui suit provient directement du site officiel du Kentucky Department of Fish & Wildlife Resources...

À la fin du mois de mai, le département des ressources halieutiques et fauniques du Kentucky a commencé à recevoir des rapports d'oiseaux malades et mourants présentant des gonflements des yeux et des écoulements croûteux, ainsi que des signes neurologiques. Les services de la faune sauvage de l'Indiana, du Maryland, de l'Ohio, de la Virginie, de Washington D.C. et de la Virginie occidentale ont signalé des problèmes similaires.

Les services de protection de la faune des États collaborent avec des laboratoires de diagnostic pour déterminer la cause de la mortalité. Kentucky Fish and Wildlife a envoyé plus de 20 échantillons pour des tests de laboratoire à la Southeastern Cooperative Wildlife Disease Study de l'Université de Géorgie. D'autres résultats sont attendus, mais aucune cause définitive de la mort n'a été identifiée pour l'instant.

Après avoir testé 20 échantillons, ils n'ont toujours aucune idée de ce qui se passe.

Selon Mme Slankard, des "centaines d'oiseaux" de son État sont désormais victimes...

"Ils restent immobiles, souvent en tremblant", a déclaré Mme Slankard. "Il est assez sûr de dire que des centaines d'oiseaux dans l'État ont eu ce problème."

Mais bien sûr, la vérité est que nous n'avons aucun moyen de savoir combien d'oiseaux ont réellement été affectés.

Il pourrait y avoir des milliers d'oiseaux dans l'État.

Peut-être des centaines de milliers.

Nous ne savons tout simplement pas, et le Kentucky n'est qu'un des États touchés.

Dans l'Indiana, les autorités ont effectué des tests pour la grippe aviaire et le virus du Nil occidental, mais ces tests se sont révélés négatifs...

Les responsables de la faune de l'Indiana ont déclaré qu'il y avait eu des décès suspects de geais bleus, de rouges-gorges, de cardinaux du Nord et de vachers à tête brune dans cinq comtés. James Brindle, porte-parole du ministère des Ressources naturelles de l'État, a déclaré que les oiseaux ont été testés négatifs pour la grippe aviaire et le virus du Nil occidental.

Une théorie qui circule est que ces oiseaux ingèrent de grandes quantités de pesticides à cause de toutes les cigales qu'ils mangent.

Certains experts rejettent catégoriquement cette théorie car "la maladie est également apparue dans des États où les cigales ne sont pas présentes".

Mais comment peuvent-ils être aussi sûrs qu'il s'agit d'une maladie s'ils n'ont absolument aucune idée de la raison pour laquelle cela se produit ?

Je ne pense pas que nous devions tirer des conclusions hâtives qui ne sont pas étayées par la science.

Il est évident que de nombreux autres tests doivent être effectués. S'il s'avère que c'est une maladie qui est à l'origine de ce phénomène, est-ce une maladie qui peut également se propager aux humains ? À l'avenir, cette question pourrait être l'une des plus importantes à laquelle il faudra répondre.

Espérons que nous obtiendrons des réponses solides, car ce n'est pas la première fois qu'une telle chose se produit. En septembre dernier, un expert a déclaré qu'il semblait que des "centaines de milliers" d'oiseaux tombaient morts au Nouveau-Mexique...

Des experts de la faune sauvage du Nouveau-Mexique affirment que les oiseaux de la région tombent morts en nombre alarmant, potentiellement par "centaines de milliers".

"Il semble qu'il s'agisse d'un nombre sans précédent et très important", a déclaré Martha Desmond, professeur à l'Université de New Mexico.