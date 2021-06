Le CDC admet MAINTENANT qu'il n'y a pas de "norme d'excellence" pour l'isolement de n'importe quel virus !

Robert O Young DSc, PhD - 12 juin 2021

Au cours des derniers mois, nous avons demandé au Center of Disease Control (CDC) des preuves de l'isolement et de l'existence de tous les virus, y compris le CoV-2 et 19, le MERS, la grippe, la polio, la rougeole, le VIH, le XMRV, le HTLV-1, le HTLV-III/LAV, le HPV, l'Ebola, le Zika, pour ne citer que quelques-uns des soi-disant virus, divulgués en vertu de la loi sur la liberté d'information (FOIA).

Ces demandes écrites ont été adressées par Mme Christine Massey à M. Robert Andoh, responsable de la liberté d'information au CDC/ATSDR, afin de localiser et de fournir TOUT dossier, toute recherche et/ou tout résultat concernant l'isolement et la purification d'un "virus" (par n'importe qui, n'importe où, n'importe quand dans le monde) à partir d'un échantillon de patient par macération, filtration et/ou utilisation d'une ultracentrifugeuse ou ce que l'on appelle le "Gold Standard" pour isoler et identifier un micro-organisme pathologique ou un nano-organisme. Le "Gold Standard" pour isoler et identifier les microbes est connu sous le nom de Postulats de Koch et de Rivers, établis il y a de nombreuses années.

Le chef FOIA du CDC, M. Roger Andoh, a fourni des réponses directes à chacune de nos demandes, admettant par écrit qu'ils n'ont AUCUN ENREGISTREMENT DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, pour les soi-disant "virus" fantômes suivants, y compris CoV - 2 -19, VIH, HPV, XMRV, HTMV-1, HTMV-111/LV, rougeole, grippe, MERS, EBOLA, ZIKA, POLIO, etc :

1. 7 juin 2021 : Les CDC admettent qu'ils n'ont aucune trace d'un quelconque "virus COV - 2 ou 19" purifié à partir d'un échantillon de patient par macération, filtration et utilisation d'une ultracentrifugeuse, par qui que ce soit, où que ce soit, jamais :

2. Le 7 juin 2021 : Les CDC admettent qu'ils n'ont aucune trace d'un quelconque "virus HPV" purifié à partir d'un échantillon de patient par macération, filtration et utilisation d'une ultracentrifugeuse, par qui que ce soit, où que ce soit, jamais : (note : les CDC ont fait une erreur dans leur réponse originale et ont ensuite fourni la version corrigée ci-dessous) :

3. Le 7 juin 2021 : Les CDC admettent qu'ils n'ont aucune trace du "virus de la rougeole" purifié à partir d'un échantillon de patient par macération, filtration et utilisation d'une ultracentrifugeuse, par qui que ce soit, où que ce soit, jamais ! Pas d'isolement, pas de purification et pas d'identification du virus de la rougeole !

4. Une lettre du CDC concernant le "calendrier de vaccination" des enfants et des adultes aux Etats-Unis.

5. 10 juin 2021 : Les CDC admettent qu'ils n'ont aucune trace d'un quelconque "virus MERS" purifié à partir d'un échantillon de patient par macération, filtration et utilisation d'une ultracentrifugeuse, par qui que ce soit, où que ce soit, jamais :

6. CDC, 11 juin 2021 : Les CDC admettent qu'ils n'ont aucune trace du "virus POLIO" purifié à partir d'un échantillon de patient par macération, filtration et utilisation d'une ultracentrifugeuse, par quiconque, n'importe où sur la planète, jamais :

7. 15 mars 2021 : réponse du CDC à la FOIA : aucune trace d'isolement ou de purification du "virus Ebola" à partir d'un échantillon de patient, par qui que ce soit, n'importe où sur la planète, jamais :

8. Le 19 mars 2021, les CDC et l'Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) des États-Unis admettent qu'ils n'ont aucune trace du "virus Zika" isolé ou purifié à partir d'un échantillon de patient, par qui que ce soit, n'importe où sur la planète, jamais :

9. Le 23 mars 2021, les CDC ont admis dans une réponse à la FOIA qu'ils n'avaient aucune trace d'un quelconque isolat purifié du "virus HIV", du "virus de l'hépatite", du "virus des MST" et de la "bactérie du bacille de la tuberculose" à partir d'un échantillon de patient, par qui que ce soit, où que ce soit, jamais.

10. Le 7 avril 2021, les CDC déclarent qu'ils n'ont aucune trace de purification ou d'isolement du "virus XMRV" à partir d'un échantillon de patient, par qui que ce soit, n'importe où sur la planète, jamais :

11. Le 7 avril 2021, les CDC déclarent qu'ils n'ont aucune trace de purification ou d'isolement du "virus HTLV-1" à partir d'un échantillon de patient, par quiconque, n'importe où sur la planète, jamais :

12. Le 7 avril 2021, les CDC déclarent qu'ils n'ont aucune trace de purification ou d'isolement du "virus HTLV-III/LAV" à partir d'un échantillon de patient, par qui que ce soit, n'importe où sur la planète, jamais :

13. Le 12 avril 2021 : Les CDC admettent qu'ils n'ont aucune trace d'un "virus de la grippe" isolé ou purifié d'un échantillon de patient, par qui que ce soit, n'importe où sur la planète, jamais :

Si personne, où que ce soit et à n'importe quel moment dans le monde, n'a isolé et prouvé l'existence d'un tel nouveau coronavirus ou d'un virus en tant qu'agent pathogène unique, comment diable une entreprise pharmaceutique peut-elle fournir un traitement ou un vaccin contre un virus qui n'existe même pas ?

Le virus ou l'agent pathogène est-il un virus mythique de conte de fées qui a besoin d'un vaccin mythique (mais coûteux et toxique !) pour le détruire ?

Ou ce virus fantôme est-il la création de "mauvais acteurs" et de "lucifériens" dans le but de redistribuer les richesses du monde à leur profit et de réduire en même temps la population excédentaire des "mangeurs inutiles" ?

Comme Voltaire nous a un jour mis en garde :

"Ceux qui peuvent vous faire croire à des absurdités peuvent vous faire commettre des atrocités".

Comme l'a déclaré très clairement le chef de service M. Roger Andoh dans ses lettres de la CDC FOIA :

"Comme aucun isolat quantifié du virus 2019 - nCoV n'est actuellement disponible, les tests [tests de diagnostic] conçus pour la détection de l'ARN du 2019 - nCoV ont été testés avec des stocks caractérisés d'ARN de pleine longueur transcrits in vitro..."

Comme l'a déclaré Rappoport ,

"Puisque c'est le cas, qu'il n'y a pas d'isolats de virus quantifiés, comment peut-on être sûr que ce qui est déterminé comme Covid-19 est, en fait, Covid-19 ?"

VOUS NE POUVEZ PAS UTILISER UN STOCK CARACTÉRISÉ DE MATÉRIEL GÉNÉTIQUE D'ORIGINE INCONNUE CULTIVÉ ET CONTAMINÉ DANS LES CELLULES D'UN FŒTUS HUMAIN AVORTÉ OU DANS LES CELLULES DE CHAUVE-SOURIS OU DE SINGE LORSQUE VOUS CHERCHEZ UN ISOLAT PUR PROVENANT D'UN ANIMAL OU D'UN HUMAIN SYMPTOMATIQUE POUR DÉTERMINER SON EXISTENCE ET SA VIRULENCE !

VOUS VOYEZ QUE LES SYMPTÔMES DU CoV - 19 SONT TOUS ASSOCIÉS AUX SYMPTÔMES D'EMPOISONNEMENT CHIMIQUE ET RADIOLOGIQUE ET NON À UN VIRUS THÉORIQUE SEUL.LE CORONA VIRUS N'EST PAS DU TOUT UN VIRUS MAIS UN SYMPTÔME DE DÉGÉNÉRESCENCE DE LA MEMBRANE CELLULAIRE QUE J'APPELLE "L'EFFET CORONA" !

L'"effet Corona" est causé par un empoisonnement chimique et radiologique systémique entraînant une coagulation sanguine pathologique, l'hypoxie et la mort.

Les deux micrographies ci-dessus montrent l'"EFFET CORONA" sur les globules rouges avec la "PROTEINE spike" causée par l'acidose décompensée des fluides interstitiels et vasculaires provenant d'un mode de vie acide et plus particulièrement, l'exposition à des champs électromagnétiques pulsés toxiques à 2,4 GHz ou plus, l'empoisonnement chimique de la nourriture et de l'eau ingérées, la pollution atmosphérique acide toxique et les chemtrails et pour couronner le tout, une inoculation chargée de produits chimiques ! Veuillez vérifier vos sentiments et vos fausses croyances avant de vous faire du mal prématurément !

Robert O Young CPT, MSc, DSc, PhD, ND