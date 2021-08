Le gouvernement australien va envoyer 24 000 enfants et les vacciner en l'absence de leurs parents dans un stade gigantesque - National File

Mercredi 18 août 2021

Comme l'ont rapporté le Daily Expose au Royaume-Uni et Red State aux États-Unis, le ministre australien de la Santé et de la Recherche médicale, Brad Hazzard, a déclaré aux parents lors d'une conférence de presse que 24 000 enfants seront envoyés dans un stade pour recevoir le vaccin expérimental Covid-19, et que les parents ne seront pas autorisés à être présents. Hazzard a insisté auprès des parents pour qu'ils sachent que leurs enfants seront "bien encadrés".



Red State a rapporté qu' "Il convient de noter que l'Australie a des lois strictes sur la vaccination depuis au moins 2018. Les parents peuvent recevoir de lourdes amendes et perdre les prestations sociales s'ils refusent de se conformer au calendrier de vaccination traditionnel."



Les citoyens se verront infliger des amendes excessives "sur place" pouvant aller jusqu'à 5 000 dollars par infraction s'ils enfreignent les règles tyranniques du COVID-19 alors que leurs enfants sont envoyés au loin pour être vaccinés de force malgré leurs protestations, l'Australie procédant à l'un des lockdowns militaires les plus autoritaires à ce jour.



Les résidents australiens ont reçu une lettre du gouvernement australien détaillant comment une "installation d'hébergement" sera utilisée pour la quarantaine obligatoire "hébergement" appelé le Centre pour la résilience nationale, Melbourne (le Centre) construit au 135 Donnybrook Road. Les 500 premiers lits seront terminés d'ici la fin 2021 et l'installation sera équipée pour passer à 3000.



Ce n'est pas le seul camp COVID-19 que le gouvernement australien utilise. Sur le site officiel du gouvernement, on peut lire que le centre de quarantaine de l'État de Victoria sera "situé sur le site de l'installation de quarantaine animale existante, appartenant au ministère australien de l'agriculture", sur le modèle d'une installation similaire à Howard Springs.



"Le plan directeur du nouveau centre comprend des services dédiés sur place, y compris la restauration, conçus pour être fournis parallèlement à des mesures strictes de contrôle et de prévention des infections. La première phase du centre offrira 500 lits, la deuxième phase doublant la capacité peu de temps après. Il est également conçu de manière à pouvoir être agrandi jusqu'à 3 000 lits dans le cadre d'une construction évolutive si une installation plus grande s'avère nécessaire à un moment donné.



Le nouveau centre sera également conçu avec des cabines déplaçables afin de pouvoir être utilisé pour des besoins alternatifs et futurs, y compris les dispositions de quarantaine en cours, l'hébergement de crise et d'autres urgences."



Dans une vidéo choquante, 3 enfants s'étaient immédiatement effondrés apparemment après avoir été vaccinés dans le camp. "Vaccinez vos enfants, disent-ils... GENOCIDE", a écrit un utilisateur de Twitter. On voit des officiels tenter d'arrêter l'homme qui enregistre.



