Fouché, Raoult : le patron de l'AP-HM veut faire le ménage à Marseille

Publié le 19/08/2021 à 20:06 – France Soir

Didier Raoult et Louis Fouché ne seront plus médecins de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) dans quelques semaines.



Pour le jeune anesthésiste-réanimateur qui officiait à l'hôpital de la Conception, c'est le 19 octobre prochain qu'il ne sera plus affecté à cette institution. Son nouveau directeur général, François Crémieux, arrivé le 3 juin dernier (après que la proposition de Jérôme Salomon à ce poste eut suscité une levée de boucliers), a accordé la mise en disponibilité que le docteur Fouché a lui-même demandée le 5 juin dernier.

François Crémieux réaffirme dans une lettre ce qu'il avait dit il y a quelques semaines dans "la Provence", et enfonce le clou en condamnant les propos que le "diplomate" du collectif RéinfoCovid a tenus publiquement : Louis Fouché encourage la population à "entrer en résistance" contre "l’intimidation et le totalitarisme techno-sanitaire". […] Il évoque le besoin "d’action directe" contre les pouvoirs publics et incite par exemple à "dézinguer à la meuleuse" le mobilier urbain.