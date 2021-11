Covid, crime et perversion

Jean-Dominique Michel – Le 23 novembre 2021

J’ai beaucoup de respect pour Ema Krusi qui fait depuis des mois un travail digne du journalisme que la presse ne fait plus : donner la parole à des spécialistes qui ont des choses à dire, contestables bien sûr comme toutes analyses, mais étayées sur de vraies expertises. Et osant poser des questions là où la tête dans le sable est devenue la marque de fabrique de la « presse », laissant de fait une autre partie que la tête de son anatomie groupale à l’air libre.

Ce fut un de ces renversement à vrai dire assez cocasses mais surtout désolants de voir cette presse qui n’est est plus une s’en prendre à Ema Krusi en la traitant (what else ?!) de complotiste ! Si cette vile manipulation fait encore recette, le dévoilement du complot à ce stade évident derrière la cacade que nous vivons devrait tôt ou tard remettre les pendules à l’heure.

Je m’en voudrais de vendre la peau de l’ours, mais le vent semble gentiment tourner : le livre, actuellement en tête des ventes sur Amazon, de l’avocat américain Robert Kennedy Jr sur l’ignoble Dr Fauci (un de ces sociopathes sévissant avec une licence qui doit quand même finir par nous questionner), montre comment ce triste sire, Bill Gates et quelques autres ont préparé cette opération depuis une vingtaine d’années, avançant méticuleusement leur plan en achetant la presse mondiale, les universités et les gouvernements. Selon The Defender , la revue de Children Health Defence :