Reiner Fuellmich invité à Varsovie : un "Nuremberg 2.0" à l'initiative d'intellectuels polonais

Publié le 23/11/2021 à 20:04 FranceSoir

Reiner Fuellmich a été invité à Varsovie pour l'inauguration du projet Nuremberg 2.0.

YouTube "Regnum TV" - DR

Le 15 novembre dernier, Me Reiner Fuellmich, fondateur de la Corona Ausschuss (comité Corona) et ancien candidat à la chancellerie pour le nouveau parti politique allemand DieBasis, a été l’invité d'une commission d’enquête parlementaire polonaise sur le Covid-19. À Varsovie, il a ainsi participé à l'inauguration du projet "Nuremberg 2.0", à l'initiative de cette même commission, qui se trouve être un think-tank d'intellectuels polonais. On y retrouve par exemple Grzegorz Braun, le professeur Mirosław Piotrowski, Paweł Skutecki et Me Jacek Wilk, secondés par les avocats Arkadiusz Tetela, Krzysztof Łopatowski et Jarosław Litwin.