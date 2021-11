Le premier ministre indien Modi s'excuse et annonce l'abrogation de trois lois agricoles

Harikishan Sharma | New Delhi | Mis à jour : 19 novembre 2021

S'excusant auprès du pays, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé vendredi l'abrogation des trois lois agricoles controversées contre lesquelles les agriculteurs, principalement du Pendjab et de l'Haryana, protestent aux frontières de Delhi depuis près d'un an.

Dans un discours à la nation, le Premier ministre a déclaré : « Aujourd'hui, tout en m'excusant auprès de mes compatriotes, je veux dire avec un cœur sincère et pur que peut-être il doit y avoir eu une certaine déficience dans nos efforts, en raison de laquelle nous n'avons pas pu expliquer la vérité comme la lumière de la lampe à certains agriculteurs. »

Le Premier ministre a choisi l'occasion du Guru Nanak Jayanti pour annoncer l'abrogation des trois lois, la loi sur l'accord des agriculteurs (autonomisation et protection) de l'assurance des prix et des services agricoles, la loi sur le commerce et les échanges de produits agricoles (promotion et facilitation) et la loi sur les produits essentiels (modification) de 2020.

"Aujourd'hui, c'est la fête sacrée de la lumière de Guru Nanak Dev Ji. Ce n'est pas le moment de critiquer qui que ce soit", a déclaré le PM Modi.

« Aujourd'hui, je suis venu vous dire, à vous, le pays tout entier, que nous avons décidé d'abroger les trois lois agricoles. Lors de la prochaine session parlementaire qui débutera plus tard dans le mois, nous achèverons le processus constitutionnel d'abrogation de ces trois lois agricoles", a-t-il déclaré.

Depuis le 26 novembre 2020, les agriculteurs, principalement du Pendjab, de l'Haryana et de l'Uttar Pradesh, manifestent aux frontières de Delhi pour demander l'abrogation de ces lois. Après plusieurs séries de pourparlers entre le gouvernement et les syndicats d'agriculteurs n'ayant pas permis de mettre fin aux protestations, la Cour suprême a suspendu la mise en œuvre de trois lois agricoles.

Le Premier ministre Modi a également annoncé la formation d'un comité composé de représentants du gouvernement central, des gouvernements des États, d'agriculteurs, d'agronomes et d'économistes agricoles afin de garantir que les décisions sur diverses questions liées à l'agriculture, y compris la fixation du prix de soutien minimum (MSP), soient plus "efficaces et transparentes".