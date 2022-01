Israël : lettre ouverte d'un universitaire au ministre de la santé

Mr le Ministre de la santé, il est temps d’admettre l’échec

Covid-19 policy: Leading Israeli immunologist writes open letter: "It is time to admit failure" - The Rio Times (riotimesonline.com)

La vérité est une tempête à révéler, et ici elle commence à être révélée dans la politique à l’égard du coronavirus. Lorsque les concepts destructeurs s’effondrent un par un, il ne reste plus qu’à dire aux experts qui ont dirigé la gestion de la pandémie - nous vous l’avions dit

Professeur Ehud Qimron|N12| publié le 06/01/22 11:20

Avec deux ans de retard, vous réalisez enfin qu’un virus respiratoire ne peut pas être vaincu et qu’une telle tentative est vouée à l’échec. Vous ne l’admettez pas, car vous n’avez reconnu presque aucune erreur au cours des deux dernières années. Mais avec le recul, il est clair que vous avez lamentablement échoué dans presque toutes vos actions, et même les médias ont déjà du mal à couvrir votre nudité.

Vous avez refusé d’admettre que l’infection se manifeste par vagues qui s’estompent d’elles-mêmes, malgré les observations et les connaissances scientifiques de longue date. Vous avez insisté pour attribuer toute chute de vague uniquement à vos actions, et donc par une propagande mensongère, vous avez « vaincu la peste ». et encore une fois, vous l’avez battue, et encore et encore et encore et encore.

Vous avez refusé d’admettre que les tests de masse étaient inefficaces, malgré vos plans d’urgence qui l’énoncent explicitement (« Plan de préparation du système de santé à une pandémie de grippe, 2007 », page 26).

Vous avez refusé d’admettre que le rétablissement protège plus que la vaccination, malgré les connaissances et les observations antérieures montrant que les personnes vaccinées qui ne se rétablissent pas sont plus fréquemment infectées que les personnes rétablies. Vous avez refusé d’admettre que les vaccinés sont contagieux et propagent l'infection malgré les observations. Vous espériez sur cette base atteindre l’immunité collective par la vaccination – et vous avez échoué en cela aussi.

Vous avez insisté pour ignorer le fait que la maladie est des dizaines de fois plus dangereuse pour les groupes à risque et les adultes que pour les jeunes qui ne font pas partie des groupes à risque, malgré les informations qui sont venues de Chine dès le début de 2020.

Vous avez refusé d’adopter la déclaration de Barrington signée par plus de 60 000 professionnels de la science et de la santé, ainsi que des programmes de bon sens/m.o.p. Au lieu des bons programmes et des bonnes personnes, vous avez choisi des professionnels qui n’ont pas de formation pertinente pour la gestion de la pandémie (médecins comme conseillers en chef du gouvernement, vétérinaires, agents de sécurité, personnel des médias, etc.).

Vous n’avez pas mis en place un système efficace sur les rapports d’effets secondaires des vaccins et même les rapports d’utilisateurs d’effets secondaires ont été supprimés de votre page facebook. Les médecins évitent de lier les effets secondaires au vaccin, de peur d'être persécutés comme vous l’avez fait pour certains de leurs collègues. Vous avez ignoré de nombreux rapports de changements dans l’intensité menstruelle et les temps menstruels. Vous avez dissimulé des données qui permettent une recherche objective et appropriée (par exemple, supprimer les données sur les sujets de l’aéroport Ben Gourion). Au lieu de cela, vous avez choisi de publier des articles non objectifs des dirigeants de Pfizer - les parties prenantes - sur l’efficacité et la sécurité des vaccins.

Un abus de confiance irréversible

Cependant, du haut de votre orgueil, vous avez également ignoré le fait que la fin de la vérité pouvait être révélée. Et cela commence à se dérouler. La vérité est que vous avez poussé le public à vous faire confiance, à un niveau sans précédent, et vous n'avez pas agi comme une source d’autorité. La vérité est que vous avez gaspillé des centaines de milliards de shekels – pour publier des intimidations, des tests inefficaces, des confinements destructeurs et pour perturber la vie courante au cours des deux dernières années.

Vous avez ruiné l’éducation de nos enfants et leur avenir. Vous avez fait en sorte que les enfants se sentent coupables, effrayés, fument, boivent, deviennent dépendants, tombent et aient des ennuis, comme en témoignent les chefs d'établissements scolaires de tout le pays. Vous avez porter aux moyens de subsistance, à l’économie, aux droits de l’homme, à la santé mentale et à la santé physique.

Vous avez diffamé des collègues qui ne vous ont pas obéi, vous avez monté les gens les uns contre les autres, divisé la société et polarisé le discours.

Vous avez qualifié, sans aucune base scientifique, les gens qui ont choisi de ne pas être vaccinés d’ennemis publics et de propagateurs de maladies. D’une manière sans précédent, vous avez mené une politique draconienne de discrimination, de déni des droits et de sélection des personnes, y compris des enfants, pour leur choix médical. Une sélection privée de tout sens épidémiologique lorsque vous comparez les politiques destructrices que vous menez à des politiques saines pratiquées dans d’autres pays.

Il est clair que la destruction que vous avez causée n’a fait qu’ajouter des victimes au-delà de la vulnérabilité du virus. l’économie que vous avez détruite, les chômeurs que vous avez causés et les enfants dont vous avez détruit l’éducation sont les victimes de trop de votre grossière manipulation.

Il n’y a actuellement aucune urgence médicale, mais vous cultivez une telle situation depuis deux ans en raison de la soif de pouvoir, de budgets et de contrôle. La seule urgence qui prévaut maintenant est que vous continuez à élaborer des politiques et à détenir d’énormes budgets pour la propagande et l’ingénierie de la conscience au lieu de les diriger vers le renforcement du système de santé.

Cette urgence doit cesser!