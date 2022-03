L’opportun scandale Servier qui cache la forêt McKinsey

Par Dre Nicole Delépine Mondialisation.ca, 29 mars 2022

McKinsey est également la firme qui a conseillé, dès le mois d’avril 2020 (déconfinement), le gouvernement du Québec dans sa gestion de la pandémie. Deux contrats ont été ainsi signés entre la firme et le gouvernement du Québec. ( Mondialisation.ca )

****

L’arbre qui voudrait cacher la forêt du McKinsey conseiller sanitaire du gouvernement et ses milliards d’€ ? Le Canard ressort le Mediator !

SERVIER, UNE SUBVENTION DE 800 000 €, peut-être ou pas… LES PAUVRES ! Certes il y a de quoi protester, mais les 3 milliards d’€ déjà donnés à Pfizer[1]pour des pseudo-vaccins toxiques et inutiles n’ont droit qu’au silence des médias et du Canard. ET LES DEUX MILLIARDS ET DEMI POUR CONSEIL DE MCKINSEY, SILENCE ? Pourquoi ?

Ce n’est pas nouveau. Feuilletez le site de Marc Girard[2] pour plus d’informations sur ce scandale bien médiatisé onze ans après sa dénonciation.

23/08/2011 Dr Marc Girard [3]

« Que les médicaments dangereux (et, plus encore, leurs effets indésirables parfois désastreux) soient protégés par une certaine omerta, cela n’est pas douteux. C’est d’ailleurs l’une des raisons de mon scepticisme à l’égard des « scandales » complaisamment médiatisés, tels que celui de Mediator actuellement en France : car il faut bien comprendre que ceux dont on parle, si choquants soient- ils, ne sont qu’une infime fraction de ceux qui existent. »

SUBVENTION ACCORDÉE À SERVIER ?