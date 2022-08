CLIMAT/ la vérité scientifique n’est ni celle des journalistes ni celle des politiques , elle est beaucoup trop complexe pour leur permettre de nous manipuler …

Publié le 26 août 2022 par pgibertie

Cet été nous avons eu très chaud mais le nord de l’Europe et le Canada connaissaient des températures très basses . Et oui, rien n’est simple et ce n’est pas nouveau…

Savez vous qu’il y a 8000 ans le Sahara était vert et que c est un refroidissement climatique qui le transforma en désert ?

Vers l’an 1000 les Vikings accostèrent au Groenland (terre verte) puis au Vinland(pays du vin), Terre Neuve alors couverte de vignes sauvages….Pourtant des courbes issues de modèles mathématiques vont à l’encontre de l’histoire et prétendent qu’il faisait alors bien moins chaud qu’aujourd’hui…

Fidèle à mes habitudes je vous donnerai tous les éléments pour réfléchir.

De nombreux documents viennent de revues officielles , d’autres ont été débusqués par l’infatigable Marco Nius marco nius @NiusMarco

Les médias et les politiques confondent météo et climat, la première est prisonnière de l’instant et du local, le deuxième suppose recul et analyse

1 Le temps des scientifiques, climatologues, historiens n’est pas celui des journalistes . Les journalistes aiment les catastrophes, les politiques également CAR ELLES LEUR DONNENT DES EXCUSES; ils l’avouent même: manipuler exige des simplifications …