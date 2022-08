À qui appartiennent les céréales expédiées d’Ukraine ? Les géants américains de l’agroalimentaire OGM prennent le contrôle des terres agricoles en Ukraine

William Engdahl – Le 27 août 2022 – mondialisation.ca

Le grand tumulte humanitaire de ces dernières semaines, exigeant l’expédition en toute sécurité de céréales ukrainiennes pour soulager la crise de la faim en Afrique et ailleurs, est trompeur à bien des égards. Il s’agit notamment de savoir à qui appartient la terre sur laquelle les céréales sont cultivées et si ces céréales sont en fait du maïs et d’autres céréales brevetées OGM illégales. Le régime corrompu de Zelensky a discrètement conclu des accords avec les principales entreprises agroalimentaires OGM de l’Ouest, qui ont pris furtivement le contrôle de certaines des terres agricoles « terres noires » les plus productives du monde.

Le coup d’État de la CIA de 2014

En février 2014, un coup d’État soutenu par le gouvernement des Etats-Unis a contraint le président élu de l’Ukraine à fuir en Russie pour sauver sa vie. En décembre 2013, le président Viktor Ianoukovitch avait annoncé, après des mois de débats, que l’Ukraine rejoindrait l’Union économique eurasiatique russe sur la promesse d’un rachat par la Russie de 15 milliards de dollars de la dette publique ukrainienne et d’une réduction de 33% du coût du gaz russe importé.

L’offre concurrente consistait en un dérisoire « statut de membre associé » de l’UE, lié à l’acceptation par l’Ukraine d’un ensemble de prêts draconiens du FMI et de la Banque mondiale qui imposeraient la privatisation des précieuses terres agricoles ukrainiennes, autoriseraient la plantation de cultures OGM et imposeraient de sévères réductions des retraites et une austérité sociale. En échange d’un prêt de 17 milliards de dollars du FMI, l’Ukraine devrait également augmenter l’impôt sur le revenu des personnes physiques de 66% et payer 50% de plus pour le gaz naturel. Les travailleurs devraient travailler dix ans de plus pour obtenir une pension. L’objectif était d’ouvrir l’Ukraine aux « investissements étrangers ». L’habituel viol de l’économie par le FMI au nom des intérêts des entreprises mondialistes.