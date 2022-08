COVID: des actions de masse en perspective?

Ulrike Reisner - 4 août 2022 – Le courrier des stratèges



Une équipe de médecins et de scientifiques a évalué une centaine d'études sur la vaccination et les a mises à la disposition du grand public. Cela pourrait entraîner d'importantes demandes de dommages et intérêts, surtout en cas de plaintes concernant les dommages causés par les vaccins et en droit du travail.

« La vaccination n’empêche pas la propagation du virus et ne contribue pas non plus à l’émergence d’une immunité de groupe ».

Ce qui est indiqué ici en termes sobres dans un résumé pourrait avoir un effet boomerang dans des pays comme l’Autriche et l’Allemagne, qui ont envisagé ou même mis en œuvre une vaccination obligatoire contre le COVID [1] . La synthèse des principales connaissances pourrait devenir en très peu de temps l’état des connaissances médicales et constituer ainsi la référence pour les décisions judiciaires. Actuellement, on constate que le nombre de procédures civiles liées à la « responsabilité médicale » et aux « conflits du travail » augmente de manière exponentielle.

L’initiative scientifique indépendante « Wissenschaftliche Initiative Gesundheit für Österreich » [2] a publié, il y a quelques jours, un document de 45 pages qui rassemble les principales études et informations relatives aux vaccins COVID. Sous le titre « Indications, contre-indications et rapport bénéfice/dommage de la vaccination COVID – Un résumé des principales données probantes des études » [3] , les auteurs autrichiens, allemands, suisses et britanniques ont évalué près de 100 études internationales. Leur conclusion est claire :

« Dans l’ensemble, les études, encore insuffisantes à l’heure actuelle, présentent un rapport bénéfices/dommages défavorable pour la majeure partie de la population et suggèrent en outre qu’aucune immunité stérile n’est obtenue, c’est-à-dire que la vaccination n’est pas adaptée pour protéger d’autres personnes non vaccinables. Pour ces raisons, une vaccination obligatoire n’est ni utile ni justifiée ».