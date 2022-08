L’OTAN aura-t-elle servi, pour finir, à provoquer un second Tchernobyl en Ukraine ?

Edouard Husson - 13 août 2022 – Le courrier des stratèges

L'OTAN est visiblement prête à soutenir le gouvernement Zelenski jusque dans ses pires provocations. Ce sont des munitions occidentales qui visent la centrale nucléaire de Zaporojie, au risque d'y provoquer un nouveau Tchernobyl - intentionnel celui-là. Même si les spécialistes pensent que les frappes concernées sont de trop faible intensité pour provoquer un nouveau Tchernobyl, comment ne pas constater que l'alliance occidentale en phase terminale se met au service d'un gouvernement ukrainien à la dérive, condamné à perdre la guerre et qui bascule dans la politique du pire, selon la vieille logique des "ordres néroniens"? Bien entendu, on imagine bien qu'un certain nombre d'acteurs du progressisme mondialiste jouent avec l'idée d'une catastrophe nucléaire, qui disqualifierait, 35 ans après Tchernobyl et 10 ans Fukushima, l'industrie nucléaire civile. Quand le présent cauchemar sera terminé - en espérant qu'il se termine sans catastrophe - il ne faudra avoir aucune pitié envers une génération de dirigeants occidentaux prêts à laisser les Ukrainiens subir un second Tchernobyl et à plonger l'Europe dans le chaos. L'OTAN fut jadis créée pour défendre la liberté. Elle finit dans une telle abjection morale qu'il faudra dès que possible décréter sa fin. D'ores et déjà, tous les Français libres doivent dénoncer la participation de notre pays à la folie qui consiste à détourner les gouvernants ukrainiens de négocier avec la Russie et les pousse à toujours plus de surenchère. Il le faut d'autant plus que, derrière le comportement irresponsable de nos dirigeants, il y a la rationalité devenue folle d'une disqualification définitive du nucléaire civil, pour mettre en oeuvre sans entrave la "transition énergétique" à la façon "Great Reset".