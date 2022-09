Le régime Biden sabote le gazoduc Nord Stream

SABOTAGE du gazoduc Nord Stream clairement orchestré par le régime impitoyable de Biden : Nuland, Biden et le sénateur Johnson ont tous exigé d'y mettre fin définitivement par tous les moyens nécessaires.



Mercredi 28 septembre 2022 par : Mike Adams https://citizens.news/661195.html





(Natural News) La démolition des pipelines Nord Stream 1 et 2 dans la mer Baltique est l'un des actes de terrorisme et de sabotage les plus scandaleux et diaboliques de l'histoire de notre monde. Maintenant que le sabotage a été confirmé par de nombreuses nations, le jeu des reproches a commencé et tout le monde se demande "Qui l'a fait ?".



Le président Joe Biden, la fonctionnaire russophobe du département d'État Victoria Nuland et le sénateur GOP Ron Johnson avaient tous demandé que les pipelines Nord Stream soient supprimés, ce qui implique qu'ils utiliseront tous les moyens nécessaires pour parvenir à ce résultat.



Regardez à partir de 2:52 l'échange suivant entre le sénateur Ron Johnson et Victoria Nuland, connue pour sa haine de la Russie et architecte clé du régime corrompu de Zelensky qui coopère ouvertement avec de véritables nazis tout en volant des milliards de dollars aux contribuables américains :



Sénateur Ron Johnson : "Je ne vois pas de moyen plus puissant de punir l'agression russe que de revenir sur les progrès accomplis et, si possible, d'empêcher le Nord Stream 2 d'être achevé."

Sénateur Johnson : "...en prenant des mesures qui l'empêcheront de devenir JAMAIS opérationnel."

Nuland : "...Notre attente est que le gazoduc soit suspendu."



Johnson : "J'espère certainement que la commission sénatoriale des affaires étrangères se saisira d'une législation qui ne se contentera pas de le suspendre, mais qui y mettra fin de manière permanente."



Le 7 février de cette année, Joe Biden a proféré une menace à peine voilée d'anéantir le gazoduc Nord Stream dans son style habituel de voyou et de voyou que nous pouvons tous observer lorsqu'il prétend être un dur à cuire :



Joe Biden : "Si la Russie envahit... alors il n'y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin."

Journaliste : "Mais comment allez-vous faire, exactement, puisque... le projet est sous le contrôle de l'Allemagne ?".

Biden : "Je vous promets que nous serons en mesure de le faire". (suivi d'un sourire suffisant)



Plus tôt cette année, le 27 janvier, Victoria Nuland a promis que Nord Stream 2 serait stoppé "d'une manière ou d'une autre".



Victoria Nuland : "Si la Russie envahit l'Ukraine, d'une manière ou d'une autre, le Nord Stream 2 n'avancera pas."



Tout cela soulève une question évidente : Si le gaz naturel fournit aux Européens des engrais, de la nourriture, de l'énergie, de l'électricité, des emplois et des capacités industrielles à des prix abordables, pourquoi tant de responsables américains exigent-ils que les gazoducs soient supprimés ? Les responsables américains veulent-ils que les Européens souffrent ? (Plus d'informations ci-dessous...)



Les exercices de l'US Navy impliquant des équipes d'enlèvement d'explosifs sous-marins se sont déroulés dans la zone exacte de Bornholm, au Danemark, en juin de cette année

Comme Sea Power Magazine l'a rapporté le 14 juin de cette année, la Task Force 68 de la 6e flotte de l'US Navy effectuait des exercices d'enlèvement d'explosifs sous-marins dans la zone exacte où ces explosions de sabotage ont eu lieu. L'histoire de couverture était que la marine américaine avait besoin de mener des "expériences de chasse aux mines" en utilisant des drones sous-marins. Extrait de l'article :



« En soutien à BALTOPS, la 6e flotte de l'US Navy s'est associée aux centres de recherche et de guerre de l'US Navy pour apporter les dernières avancées en matière de technologie de chasse aux mines par véhicule sous-marin sans pilote en mer Baltique afin de démontrer l'efficacité du véhicule dans des scénarios opérationnels.



L'expérimentation a été menée au large de Bornholm, au Danemark, avec des participants du Naval Information Warfare Center Pacific, du Naval Undersea Warfare Center Newport et du Mine Warfare Readiness and Effectiveness Measuring, tous sous la direction de l'U.S. 6th Fleet Task Force 68.



Cette année, l'expérimentation s'est concentrée sur la navigation des UUV, les opérations d'équipe et l'amélioration des communications acoustiques, tout en recueillant des ensembles de données environnementales critiques pour faire progresser les algorithmes de reconnaissance automatique des cibles pour la détection des mines. »



Ainsi, le régime impitoyable de Biden menace publiquement de détruire le gazoduc Nord Stream par tous les moyens nécessaires, puis une force opérationnelle de la marine américaine se présente dans la région de Bornholm, dans la mer Baltique, avec des experts en démolition sous-marine, et quelques mois plus tard, le gazoduc Nord Stream est détruit, dans la région de Bornholm, dans la mer Baltique, mettant l'industrie européenne sur la voie de l'effondrement tout en renforçant la domination occidentale de l'industrie et de la monnaie américaine.



Hmmm...



Il n'est pas étonnant que les services de renseignement de l'État profond américain tentent désespérément de faire porter le chapeau à la Russie pour tout cela, même si la Russie n'a aucun intérêt financier à détruire son propre oléoduc, étant donné que cet oléoduc est leur poule aux œufs d'or pour des milliards de dollars de revenus si l'Allemagne devait rejeter l'emprise de l'OTAN et faire la paix avec la Russie.



Maintenant, au contraire, il n'y a aucune possibilité pour l'Allemagne de recevoir du gaz russe dans un avenir prévisible. Cette option a été retirée de la table grâce à cet acte éhonté de terrorisme et de sabotage.



Le régime impitoyable des États-Unis est-il en guerre contre l'Europe ?



Il apparaît de plus en plus que les États-Unis d'Amérique, actuellement occupés par un cartel illégitime et criminel qui a pris le pouvoir avec les élections volées de 2020, sont en guerre contre l'Europe. Le sabotage du gazoduc Nord Stream signifie qu'il n'y aura pas de gaz naturel pour l'Allemagne cet hiver, et il laisse entrevoir la quasi-certitude que le conglomérat chimique BASF sera contraint de cesser ses activités, très probablement avant la fin de cette année.



Ce que très peu de gens réalisent, c'est que si BASF ferme ses portes, le secteur industriel européen s'effondrera.

BASF fournit la grande majorité des produits chimiques industriels nécessaires aux engrais, au raffinage du pétrole, à l'aérospatiale, à la construction automobile, aux textiles, aux produits de consommation, aux fournitures médicales et aux médicaments, aux plastiques et aux résines, et bien plus encore. Sans BASF, l'industrie européenne ne peut pas fonctionner, et sans gaz naturel, BASF ne peut pas fonctionner.



Comme je l'ai souligné dans un article précédent, les propres porte-parole de BASF disent qu'ils ne sont même pas sûrs que les usines chimiques de BASF puissent un jour redémarrer si elles sont fermées, puisqu'elles n'ont jamais cessé leurs activités depuis les années 1960 :



La situation est si grave que le géant allemand de la chimie BASF - qui faisait autrefois partie du conglomérat chimique IG Farben dirigé par les nazis et qui a commis des crimes de guerre contre l'humanité - menace aujourd'hui d'arrêter l'exploitation d'installations industrielles qui fonctionnent sans interruption depuis les années 1960. Comme l'explique l'auteur Philip Oltermann dans un article du Guardian britannique intitulé "How gas rationing at Germany's BASF plant could plunge Europe into crisis" (Comment le rationnement du gaz à l'usine allemande BASF pourrait plonger l'Europe dans la crise), BASF est sur le point de fermer ses énormes installations chimiques en Allemagne en raison d'un manque de gaz naturel. Mais l'arrêt de la production pourrait être permanent, car personne ne sait si les usines peuvent un jour reprendre leurs activités après un arrêt, puisque l'acte même d'arrêter le système peut le briser.



Prenons l'exemple de cet article de Reuters de mars 2022, "BASF dit qu'elle arrêterait sa production si l'approvisionnement en gaz tombait à la moitié de ses besoins". Cet article explique :

Le groupe allemand BASF (BASFn.DE) a déclaré mercredi qu'il devrait arrêter sa production si l'approvisionnement en gaz naturel tombait à moins de la moitié de ses besoins, alors que le plus grand groupe chimique du monde mettait en garde contre les dommages causés à ses activités par la pénurie d'électricité en Europe.



La destruction de Nord Stream 1 et 2 garantit maintenant que BASF sera mis hors service. Cela signifie que l'industrie européenne est finie. Et cela signifie que les banques européennes vont être confrontées à une insolvabilité généralisée. L'existence même de la monnaie européenne - et de l'UE elle-même - est maintenant en question.