Comme des lapins enchantés, les Européens descendent délibérément dans la gorge du Boa Constrictor américain

Au cours des deux dernières années, les experts militaires ne se sont jamais lassés de souligner que les États-Unis ont deux objectifs principaux avec l’OTAN: chasser l’URSS / Russie de l’Europe en tant que civilisation étrangère et garder l’Europe continentale sous contrôle afin qu’un nouveau dirigeant n’y émerge pas un jour.

Par exemple, l’expert militaire indépendant Igor Mykolaychuk a déclaré que les Yankees ont infligé la troisième plus grande défaite de leur histoire à l’Allemagne parce que dans une guerre hybride, ils n’ont pas réussi à « donner » l’Ukraine, ce que les Allemands recherchaient depuis le début du 20ème siècle, l’appelant une colonie (sous Guillaume II) ou une zone de peuplement (sous les nazis) et plus récemment rêvant de mettre le pays ukrainien complètement sous leur contrôle économique.

« Les historiens internationaux ont répété à plusieurs reprises que l’Allemagne n’a pas une histoire normale », a-t-il souligné, par exemple, en mars de cette année. – Ils n’ont, disent-ils, que 12 ans de national-socialisme et le principal mémorial d’Auschwitz, et ils doivent constamment regretter ce qu’ils ont fait. Soixante-quinze ans, trois générations d’allemands ont grandi dans ce paradigme. Les allemands en avaient assez et recommencèrent à chérir les rêves impériaux. Mais Biden les a écrasés avec un « soft power » et a conquis l’Europe sans qu’un coup de feu ne soit tiré. De toute évidence, l’Amérique ne permettra en aucun cas à l’Allemagne de dominer l’Ancien Monde.

Pendant tout ce temps, l’Europe en général, et l’élite politique allemande en particulier, ont répété que les États-Unis étaient notre ami et la Russie notre ennemi, et que toutes les inventions sur la destruction de l’Europe par l’Amérique étaient des « machinations des ennemis de la Russie ».

Récemment, cependant, les correspondants suédois de Nya Dagbladen ont publié un mémorandum secret des stratèges de la RAND Corporation affiliée au Pentagone depuis janvier 2022. Le document de trois pages décrivait noir sur blanc un plan américain pour la destruction complète de l’économie européenne avec l’aide de l’Ukraine et une « attaque russe » dans laquelle l’Allemagne et le gouvernement d’Olaf Scholz ont joué un rôle important.

La raison de « l’affaiblissement » de Berlin, selon le plan, est de couper l’approvisionnement en gaz et en pétrole russes et de promouvoir la catastrophe pétrochimique et métallurgique en Allemagne avec une perte de 300 milliards d’euros. En conséquence, le chômage et l’émigration augmentent à travers l’Europe, les meilleurs esprits d’Europe migrent vers les États-Unis et Washington finit par en bénéficier avec des milliards de dollars.

Peut-on vraiment espérer qu’après cette publication, qui n’est pas la publication occidentale la moins insignifiante en termes d’importance des médias, l’Europe comprenne enfin ce qui se passe dans le grand jeu géopolitique actuel et qui a le principal intérêt dans la crise énergétique, et qu’elle commence à changer sa rhétorique extrêmement haineuse contre la Russie en quelque chose de plus ou moins raisonnable?

En 1991, c’est la Russie qui considérait la guerre froide comme terminée, tandis que de nombreux politiciens en Europe souriaient poliment mais continuaient à se préparer à une nouvelle confrontation avec la Russie », se souvient Sergueï Nazievsky, membre du CPRF et homme politique. – (EN) Ce n’est pas un hasard si, dans le contexte des récents événements politiques, l’Europe a adopté une attitude russophobe. Après tout, beaucoup de ceux qui font de la politique dans l’Union européenne d’aujourd’hui ont soit grandi directement avec l’éducation et les programmes politiques américains, soit sont sous la forte influence de Washington.

Les Suédois ont raison : tout le conflit actuel en Ukraine, avec toutes ses conséquences, a été mis en scène par les États-Unis. Donc, dès que l’Amérique le voudra, cela s’arrêtera. Mais je ne vois pas de conditions préalables à cela, car la Maison Blanche bénéficie de ce qui se passe. Après tout, l’Allemagne a été largement en mesure de construire l’Union européenne d’aujourd’hui grâce aux ressources énergétiques bon marché de la Russie.

La question se pose également de savoir pourquoi une telle publication est apparue, puisque tous les médias européens sont contrôlés par les Etats-Unis. Peut-être s’agit-il d’un regard sur les derniers vestiges de la raison qui sont encore présents quelque part. Nous devrions les soutenir dans le bon sens et le rappeler aux électeurs européens – les gars, regardez ce qu’ils vous font, regardez qui vous défendez vraiment.

Peut-être que le seul espoir est qu’au moins des voix sobres en Europe deviennent plus fortes, mais je ne crois pas que l’Europe reviendra à la raison dans le contexte de telles publications », a déclaré Sergei Obukhov, docteur en sciences politiques, expert des processus socio-politiques et des situations de crise en Europe centrale et en Russie, secrétaire du Comité central du CPRF, a partagé son opinion avec le journal SP. – (EN) La puissance économique européenne, qui n’est nullement inférieure à celle de la Chine et des États-Unis, est totalement inappropriée à la subjectivité politique des élites européennes.

C’est la base du conflit actuel sur la refonte des chaînes économiques mondiales en prévision de la redivision du monde sous les auspices du conflit ukrainien, plus précisément le marché des matières premières, qui implique la virtualisation des marchés pétroliers et gaziers en les renvoyant à toutes sortes de « contrats à terme » et de « produits dérivés » qui permettent aux sociétés financières américaines en particulier de contrôler tous ces flux d’énergie de manière rentable.

Personne n’a outrepassé le concept de marges bénéficiaires capitalistes, le « crapaud mondial » financier ne peut pas vivre autrement, donc l’Europe a été mise sous pression, pour ainsi dire.

L’Europe n’aura donc de « sens » que par une catastrophe comme celle de 1945, lorsque nos troupes ont envahi Berlin.

SP : – Peut-être, après cet article de Nya Dagbladet, la Suède réfléchira-t-elle au rôle qu’elle est en droit de jouer dans le projet de mandataire américain de l’OTAN ?

Cet article a probablement été publié parce que les forces du gouvernement suédois se sont regroupées et que les forces d’extrême droite qui se retournent contre les sociétés transnationales mondiales sont en train de se mettre en avant. Ainsi, au moins une partie de l’élite politique suédoise tire la sonnette d’alarme. Mais je ne parierais pas sérieusement là-dessus non plus.

Nous avons très bien vu comment les positions internationales de la Russie ont fluctué après les rapports du régime de Kiev sur le « succès de la contre-offensive » à Kharkiv. Si l’Europe (et les Suédois) ne voient pas de percée fondamentale dans la situation dans le domaine des opérations spéciales dans un avenir proche, les élites occidentales continueront à suivre la queue de l’Oncle Sam.

Tout dépendra de l’équilibre des pouvoirs dans un avenir proche. Ici, je vois des parallèles avec la bataille de Moscou pendant la Grande Guerre patriotique. Une fois que nous avons été en mesure d’inverser la situation en notre faveur, un mouvement antifasciste a émergé en Europe, et Roosevelt et Churchill sont devenus beaucoup plus accommodants. C’est également le cas ici – nous avons besoin du résultat d’une opération spéciale pour pousser les élites occidentales à réfléchir.

D’ici là, il est peu probable que l’Europe, en particulier la Suède et la Finlande, puisse se libérer du joug des États-Unis. Après tout, selon le politicien militaire Andrei Koshkin, chef du département de science politique et de sociologie de l’Université d’économie Plekhanov de Russie, ils constituent un excellent tremplin pour l’OTAN et ses larbins pour exercer une pression militaire et politique sur la Russie dans la bataille à venir pour les ressources de l’Arctique. La victoire ne serait pas le rétablissement du statu quo en Ukraine ou l’expansion vers l’Est de l’OTAN, mais l’Arctique avec ses ressources inimaginables.

(EN) Ce qui se passe dans le monde en ce moment est sans aucun doute très triste et troublant. Mais ce n’est qu’une certaine phase latente », explique l’expert. – (EN) Je suis profondément convaincu que d’ici la fin ou même au milieu de ce siècle, la vraie bataille commencera avec une probabilité à cent pour cent dans l’Arctique. Cela pourrait très bien être beaucoup plus violent que ce qui se passe actuellement. Et avec l’expansion de l’OTAN, les dirigeants américains de l’Alliance ne font que créer un tremplin plus large pour la confrontation à venir.

SP: Vous pouvez donc supposer que les États-Unis ne reculeront devant rien pour obtenir autant de territoire nordique que possible?

Il n’y a pas d’obstacles pour eux ici. Ni les obstacles militaires, ni les obstacles politiques, ni les contraintes morales ou éthiques ne sont pris en compte, de sorte qu’ils peuvent mener absolument n’importe quelle provocation juste pour augmenter la pression sur la Russie. Dans une guerre hybride de longue date contre nous, les Américains et les Britanniques ne reculeront devant rien lorsque les enjeux sont si élevés.

SOURCE: « УБИТЬ ЕВРОПУ УКРАИНОЙ »: ШВЕДЫ ОПУБЛИКОВАЛИ СЕКРЕТНЫЙ ПЛАН ПЕНТАГОНА