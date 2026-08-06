Spokane : un incendie si peu naturel

Les brindilles, les aiguilles, les branches, et même les arbres finissent par brûler — parfois jusqu'à ne laisser qu'une souche basse ou un trou dans le sol — mais pas ceux-là. C'est ici qu'a eu lieu le grand incendie de Coffee Park, à Santa Rosa, où 4 700 maisons ont été réduites en cendres blanches. Et regardez les arbres.

Pourquoi ne sont-ils pas partis en fumée comme les maisons ? Beaucoup appartiennent à la famille des pins ; il y a des eucalyptus près de la route, ou quoi que ce soit d'autre qui se trouve là. Ce sont des eucalyptus, au fond, ceux à la forme arrondie. Ils sont tellement inflammables qu'un simple briquet suffit à les enflammer.

Une feuille verte... on peut les enflammer directement. La forêt est composée principalement de chênes de Californie (*Valley Oak*), de chênes bleus (*Blue Oak*) et de lauriers de Californie (*California Bay*), dont le feuillage est très combustible. Je pourrais les enflammer à nouveau avec un briquet.

Ils n'ont pas brûlé. Il y a un laurier juste là. La base du tronc est toujours brûlée au niveau du sol.

Rien ne l'explique. L'herbe ne pourrait pas causer cela. Non, impossible.

Il faudrait énormément de flammes pour en arriver là. Là, ils sont littéralement cuits sur place. C'était une forêt de lauriers, et je n'ai pas trouvé une seule feuille brûlée.

Et pourtant, les feuilles ont noirci. Regardez la base de ces petits rejets ici : ils sont noirs. Presque tous les arbres ici sont des lauriers.

Ils n'ont pas brûlé, mais le sol, si. Ce n'était qu'un feu d'herbe. On voit bien que ce n'était que de l'herbe, peut-être même entretenue.

Je ne vois pas un seul arbre brûlé. Il y a des pins ponderosa, des chênes noirs, des chênes blancs. Il y a un cèdre de l'Himalaya (*Deodar Cedar*) un peu plus à gauche.

C'est un arbre de la famille des pins, originaire de l'Himalaya. Et un pin de Sabin (*Digger Pine*) sur la gauche, le grand arbre aux multiples branches. Rien ne voulait brûler ce jour-là, sauf la maison.

Une forêt de pins ponderosa. Avec des petits arbres trapus et tout le reste. Là où les flammes lèchent les aiguilles, celles-ci refusent de s'enflammer.

Voici les eucalyptus. Ils sont au milieu des flammes. Ils refusent de brûler.

Nous sommes ici dans la zone de transition entre les contreforts et la ceinture inférieure des pins. Des zones très inflammables. Et pourtant, ils ne brûlent pas. Et regardez à l'arrière-plan. Des morceaux de métal partout. Les deux chefs de pompiers m'ont dit qu'en 60 ans de carrière cumulée, ils n'avaient jamais, au grand jamais, vu une vitre fondre et tomber de son cadre.

D'ailleurs, sur tous les incendies auxquels j'ai assisté — ces 120 interventions —, pas une seule vitre n'est restée intacte. Elles ont toutes fondu et cédé. Sans exception.

Voilà l'aluminium en question. Qu'est-ce qui le fait fondre à une telle distance ? Eh bien, le métal continue de couler. Ces coulées peuvent s'étendre sur 6 ou 9 mètres (20 ou 30 pieds) depuis la voiture, même sans rien au sol pour entretenir la fusion.

C'est une température très élevée, mais le métal continue de couler directement sur la terre. Voici une clôture. Elles présentent toutes cet aspect.

Ça brûle au niveau des clous, ça brûle au niveau du sol. Les seuls endroits touchés sont le sol et les points où se trouvaient les métaux. Quel genre d'incendie provoque cela ? Un feu ordinaire consumerait le poteau de bas en haut, sans sauter de zones.

Non, le feu s'attaque préférentiellement aux métaux, évidemment. Voici un poteau haut, d'environ un mètre cinquante ou un mètre quatre-vingts. Tout en haut, à hauteur des yeux, seule la zone autour du clou a brûlé.

Prenons cette planche. Qu'est-ce qui a vraiment brûlé ? Les clous qui la fixaient. Cette petite barrière de sécurité provient d'un parc.

En fait, tout est en bois. Il n'y a pas de métal ici. La traverse, les longues pièces horizontales et le poteau sont entièrement en bois.

Chaque élément présentait ces traces de brûlure là où se trouvaient les vis. De nombreux arbres ont cuit de l'intérieur vers l'extérieur. Ils sont brûlés à l'intérieur, alors qu'il n'y a aucun orifice permettant à une flamme d'y pénétrer.

Cet arbre mesurait environ 1,20 mètre de diamètre ; il a brûlé de l'intérieur vers l'extérieur, sans qu'une seule feuille ne soit touchée. Si l'on observe les coupes — c'est un point très important —, on constate qu'ils sont morts à 90 %.

Ils ne devraient pas présenter ce duramen. La zone très sombre correspond au duramen. Cela m'indique que ces arbres ont cuit de l'intérieur vers l'extérieur.

Voici un sac de terre. Il en contenait encore. Il se trouvait là.

La basket était là ; voyez ces traces noires. Il y a du noir partout, comme sur ce coussin de chaise. Je vois cette tronçonneuse à l'arrière de ce pick-up.

La vitre a fondu sous une température de 2 500 degrés. Tous les pneus ont entièrement brûlé, ne laissant que les ceintures d'acier en spirale. Tout le plastique aurait dû disparaître, ne laissant que le métal.

Ce n'est pas ce qui s'est passé. On voit énormément de cendres blanches sur certaines de ces photos. On dirait que la chaleur a été extrêmement intense.

Pourtant, elle ne s'est pas propagée très loin. Pourquoi ? Pourquoi tout est-il réduit en cendres blanches ? Eh bien, je dirais que c'est dû à la chaleur extrême. Il s'agit d'un type de flamme différent.

Pour moi, ce sont des flammes générées par des micro-ondes.