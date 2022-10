18 % des bovins meurent après une injection à ARNm

Ethan H – Le 21 octobre 2022 https://citizens.news/667216.html

La plupart des discussions sur les "vaccins" à ARNm (ARN messager) portent sur leur impact sur les humains, mais qu'en est-il de tous les animaux auxquels on les injecte ? Croyez-le ou non, le bétail se ferait maintenant piquer avec ce produit, qui, lors d'une récente campagne de "vaccination" massive d'un troupeau australien, a entraîné la mort immédiate de 35 des 200 animaux. On nous dit que les producteurs laitiers et d'autres sont maintenant obligés d'injecter la grippe de Fauci à leurs animaux pour rester en activité, et que les animaux n'y réagissent pas bien. Tout comme chez les humains, les injections causent des dommages si profonds que de nombreux animaux succombent instantanément, tandis que les autres tombent malades et meurent sur une plus longue période. (Voir aussi : les protéines de pointe ARNm restent dans le cœur et le cerveau longtemps après l'injection).

Pour les animaux qui survivent, on se demande ce qu'il advient de leur lait, qui sert de nourriture à d'autres animaux ainsi qu'aux humains. Peut-on consommer sans risque du lait et du fromage contenant de l'ARNm et provenant d'une vache laitière "entièrement vaccinée" ? La réponse est probablement non. "L'ADN des troupeaux laitiers est altéré", explique un rapport. " Le lait est altéré et vous le consommez ! ". La constitution du beurre, les yaourts et le fromage sont modifiés, la viande est modifiée - le poulet et les autres viandes seront-ils les prochains ?



Y a-t-il la moindre preuve que les animaux "attrapent" le covid ?



Ce qui est mystérieusement absent de la "science" derrière les injections forcées d'ARNm pour les animaux, c'est la preuve réelle que les animaux tombent malades à cause du covid. Bien sûr, tous les mammifères ont des poumons. Et bien sûr, ces poumons peuvent être infectés par des maladies respiratoires. Mais cela justifie-t-il d'administrer aux animaux des injections expérimentales qui les tuent de la même manière qu'elles tuent les humains ? Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW), en Australie, où les premiers troupeaux de bovins que nous connaissons se font injecter de l'ARNm, que l'excuse officielle pour la nouvelle poussée de l'ARNm est que les troupeaux d'animaux doivent être protégés non seulement contre le covid, mais aussi contre la fièvre aphteuse (FMD) et la maladie de la peau lumpy. Un accord a été conclu avec une société de biotechnologie basée aux États-Unis, Tiba BioTech, qui, tout comme Pfizer, BioNTech et Moderna, engrange aujourd'hui les bénéfices."

« Le gouvernement national de la Nouvelle-Galles du Sud prend très au sérieux la menace de la fièvre aphteuse et de la dermatose nodulaire contagieuse, et cette étape importante constitue un nouveau pas en avant dans la préparation à une éventuelle épidémie », a annoncé Paul Toole, vice-premier ministre et ministre de la région de la Nouvelle-Galles du Sud. "J'ai maintenant écrit aux fabricants de vaccins pour qu'ils relèvent le défi que je leur ai lancé de mettre au point les deux vaccins prêts à être utilisés et fabriqués en Nouvelle-Galles du Sud d'ici le 1er août de l'année prochaine. COVID-19 nous a démontré que toutes les voies possibles dans le développement des vaccins doivent être explorées et nous ne négligerons aucune piste." En d'autres termes, le covid et la peur artificielle des gens à son égard sont une fois de plus utilisés pour accélérer à vitesse grand V toutes sortes de nouvelles injections d'ARNm destinées aux animaux et aux humains.

"Il est essentiel que nous développions des vaccins à ARNm contre la fièvre aphteuse et la dermatite nodulaire aussi rapidement que possible afin de protéger le secteur de l'élevage de notre État", a ajouté le ministre de l'Agriculture, Dugald Saunders, qui a admis que Tiba Biotech avait reçu carte blanche pour produire autant d'injections d'ARNm que possible afin de protéger l'industrie australienne de l'élevage, dont le chiffre d'affaires s'élève à 28,7 milliards de dollars. "La menace de la fièvre aphteuse est permanente et l'on craint que la maladie de la peau grumeleuse ne pénètre dans le nord de l'Australie au cours de la prochaine saison des pluies ; il est donc essentiel que nous continuions à faire ce que nous pouvons le plus rapidement possible", a-t-il ajouté. "Les vaccins actuels contre la fièvre aphteuse utilisent le virus lui-même, et il n'existe pas encore de vaccin approuvé pour l'Australie contre la dermatose nodulaire contagieuse. La création de vaccins à ARNm pour lutter contre l'une ou l'autre de ces maladies changerait donc la donne pour l'industrie.

La viande australienne est-elle encore bonne à manger ?



Saunders a poursuivi dans une déclaration en affirmant que les injections d'ARNm sont en fait plus sûres que les injections traditionnelles car elles sont "entièrement synthétiques et ne nécessitent aucun produit animal ou microbien." "Elles ne comportent pas les mêmes risques que les vaccins dérivés de façon traditionnelle", insiste-t-il. C'est une mauvaise nouvelle pour les personnes qui achètent de la viande australienne et d'autres produits d'origine animale en provenance d'Australie, qu'elles croient propres et intacts. Si les injections d'ARNm pour les animaux deviennent la norme là-bas, beaucoup réfléchiront à deux fois avant d'acheter d'autres produits animaux en provenance d'Australie. "C'est bien au-delà du Thunderdome - Mad Max et ses ennemis étaient par ailleurs des survivants en bonne santé d'un holocauste", écrit Peter Halligan à ce sujet sur sa page Substack.