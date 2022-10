Leurs injections toxiques font chuter de moitié les possibilités de grossesse et pour un jeune le risque d’en mourir est 9 fois plus élevé que pour la covid

Publié le 17 octobre 2022 par pgibertie

Ils ont confessé ne pas avoir testé la transmissibilité mais nous savons que leurs toxiques font chuter les possibilités de grossesse et que pour un jeune le risque d’en mourir est 9 fois plus élevé que pour la covid . Les journalistes devraient réactualiser leurs données avec celles de la justice américaine. Dans l’essai Pfizer une femme enceinte sur trois, vaccinées, a perdu son bébé.

REDUCTION SPECTACULAIRE DE LA POSSIBILITE DE GROSSESSE APRES UNE FECONDATION IN VITRO PENDANT LES TROIS MOIS QUI SUIVENT LA VAXXX

Le taux de grossesse après une fécondation in vitro est de

60% pour les non vaccinées,de

34% pour les vaccxx de moins de trois mois, de

54% pour les plus de trois mois .

On ignore l’impact de plusieurs doses @BanounHelene

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2797318

1ère dose de vaccin COVID-19 inactivé 60 j ou moins avant traitement par FIV a été associée à taux grossesse réduit. Pour FIV avec transfert d’embryons frais, il peut être nécessaire de retarder la procédure jusqu’à au moins 61 jours après la vaccination par le COVID-19.

Le groupe vacciné (subdivisé en 4 sous-groupes d’intervalle de temps entre la première vaccination et le traitement de fécondation : ≤30 jours, 31-60 jours, 61-90 jours et ≥91 jours) et le groupe non vacciné.

Il y avait 667 patients vaccinés et 2385 patients non vaccinés qui ont subi un transfert d’embryon frais. Le taux de grossesse en cours a augmenté avec l’intervalle de temps dans chaque sous-groupe de vaccination et le groupe non vacciné (34,3 %, 36,2 %, 51,4 % et 56,3 %, respectivement, et 60,3 % dans le groupe non vacciné)