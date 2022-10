Une pandémie d’impostures  ?

Elisabeth Dancet, pour FranceSoir Le 16 octobre 2022 - 20:50

CHRONIQUE - Jour après jour, tel un barrage, le rempart de mensonges ayant caractérisé cette crise dite sanitaire se lézarde et se fend ; ce qui semble devoir suivre risque de noyer les endormis dans des vagues de vérités trop puissantes pour celles et ceux qui n’ont pas encore réalisé que, depuis le début, la pandémie et les mesures qui ont suivi ont été orchestrées sur la base de mystifications.

Lorsqu'on regarde la situation de l'information aux États-Unis et qu'on la compare à celle de la France, on s'aperçoit que les médias en ligne dits alternatifs attirent une audience beaucoup plus large que celle de notre pays. En effet, de plus en plus de voix légitimes et fortes s'élèvent pour demander des comptes, malgré la censure, et ce, pour dénoncer l’échec retentissant de cette politique de « santé publique » imposée à marche forcée aux quatre coins de la planète, et pour pointer toutes les conséquences délétères que ces décisions iniques ont entraînées. En voici les points patents établis par les lanceurs d’alerte et les groupes de recherche indépendants et confirmés actuellement.

Mesures inefficaces aux répercussions désastreuses

Les tests RT-PCR sont des outils de laboratoire extraordinaires. Cependant, lorsque les cycles d'amplifications de ces tests sont trop poussés, le risque est grand d'obtenir des résultats qui ne rendent pas compte de la réalité infectieuse d'un patient. En effet, selon le Dr Mina, « des tests avec des seuils si élevés peuvent détecter non seulement des virus vivants, mais aussi des fragments génétiques, des restes d’infection qui ne présentent pas de risque particulier – un peu comme trouver un cheveu dans une pièce longtemps après le départ d’une personne ».

Le mot "faux positif" a souvent été employé. Cependant, il n'est pas exact. Il faut plutôt comprendre que des tests trop sensibles peuvent rendre un résultat positif alors que l'ARN du virus est « si peu présent que la personne pourrait ne jamais développer de symptômes ou être contagieux » .