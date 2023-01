Après l’attaque massive contre le Courrier, pourquoi nous revendiquons le modèle payant !

Ce matin, je prends le temps d’expliquer ce qui devait être expliqué hier et n’a pas pu l’être à cause d’une attaque informatique massive destinée à empêcher le Courrier de s’exprimer. Dès potron-minet, des millions de connexions se déclenchaient pour « faire tomber » notre site. Vers 18 heures, le cap des 70 millions de connexions en quelques heures était franchi, là où Facebook en France, compte 50 millions de visiteurs uniques mensuels. Ces chiffres vous donnent une idée de la violence avec laquelle certaines forces dans ce pays s’attaquent à la liberté d’expression et à l’indépendance économique. Ah ! si tous les organes de presse pouvaient être aux ordres, comme l’est le cartel de la presse subventionnée, tout irait bien mieux. Nous en tirons une nouvelle fois une leçon d’indépendance financière sur laquelle nous avions prévu hier de nous expliquer, et que nous expliquons aujourd’hui.