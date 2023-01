2022 : clôture d’un cycle de trois ans

Le 30 décembre 2022 - Massimo Mazzucco

Ce qui se termine le 31 décembre n’est pas l’année habituelle de 12 mois, mais une période de temps, compacte et unie, qui a duré trois ans. Pour être précis, de janvier 2020 (date d'« arrivée » du covid dans le monde) à aujourd’hui.

Ces trois années ont été extrêmement difficiles, et seuls les esprits les plus forts et les plus équilibrés ont réussi à ne pas perdre complètement leur sens de l’orientation.

Grâce à la panique qui a été créée, des résultats ont été obtenus qui, il y a seulement 10 ans, auraient été impensables:

1 - Des centaines de millions de personnes ont été contraintes d’introduire une substance expérimentale dans leur corps, les séduisant, d’une part, avec l’illusion d’une immunité qui n’a jamais existé, et les faisant chanter, d’autre part, avec la privation du droit au travail.

2 – Ces millions de personnes ont été forcées d’accepter ce chantage sans qu’il n’y ait d’entité responsable des effets indésirables : les laboratoires pharmaceutiques qui produisent la substance expérimentale ne sont pas responsables, les agences du médicament qui l’autorisent ne sont pas responsables, et les médecins qui l’injectent ne sont certainement pas responsables. D’autre part – totale perversion - le citoyen DOIT également signer une feuille avec laquelle il assume, à la première personne, toute responsabilité pour le dommage subi.

3 - Grâce à cette obligation – imposée de manière lâche et fictive – tous les principes qui sanctionnaient l’inviolabilité du corps humain et le droit à un consentement LIBRE et éclairé (Constitution italienne, Traité d’Oviedo, Charte de l’Union européenne, Déclaration des droits de l’homme, etc.) ont été définitivement démolis. A partir d’aujourd’hui, l’État est maître de notre corps.

4 - Grâce à la complicité des plus hauts dirigeants européens, une fraude colossale a été perpétrée contre les citoyens de l’Union : plus de 90 milliards d’euros (évidemment surtaxe) ont été versés à Pfizer pour nous avoir fourni un sérum sans la moindre garantie de son efficacité, et sans qu’il y ait une obligation de répondre de leurs actes par les autorités européennes. Les fameuses « conversations » entre Bourla et Von der Leyen n’ont jamais été rendues publiques, et les contrats d’achat eux-mêmes restent secrets, ou ne sont que partiellement montrés au public, sous une forme scandaleusement obscurcie. Et quand Bourla lui-même refuse avec mépris de venir témoigner à Bruxelles, et que les dirigeants européens « oublient » curieusement d’être scandalisés par ce refus, ils finissent par dénoncer implicitement leur collusion avec Big Pharma. Après le scandale du Qatargate, qui a révélé la corruption pour donner une meilleure image d’un mini-État du Golfe, on ne peut qu’imaginer combien d’argent les compagnies pharmaceutiques ont investi pour corrompre tous les fonctionnaires européens impliqués dans le processus d’approbation et d’achat de sérums expérimentaux.

5 – Les syndicats italiens ont finalement jeté leur masque, se révélant n’être qu’un instrument entre les mains du pouvoir : lorsque des millions de travailleurs sont empêchés de gagner leur vie s’ils n’acceptent pas de se faire vacciner, et que les « dirigeants syndicaux » consentent et ne protestent pas contre cet opprobre constitutionnel, il est évident qu’ils ne sont que de misérables kapos aux mains du gouvernement. Ils reçoivent des salaires dorés, pour trahir leurs propres camarades qu’ils sont censés représenter.

6 – L’idée de pouvoir discriminer à tout moment entre les « bons » et les « mauvais » citoyens a été effacée, sur la base de critères totalement aléatoires décidés de temps à autre par le gouvernement. Aujourd’hui, l’instrument s’appelle greenpass, demain il sera appelé d’une autre manière, mais cela n’a pas d’importance: ce qui compte, c’est que l’État s'est octroyé le droit de discriminer le citoyen sur son comportement, violant un autre des principes les plus sacro-saints de la constitution (art. 3). Ceci, bien sûr, ouvre la porte à un millier d’abus que nous devrons endurer à l’avenir, dans lesquels soit nous nous soumettrons à la volonté des gouvernements, soit nous devrons renoncer à une partie de nos libertés. Sinon, même, l’indépendance économique, avec la menace de bloquer les comptes courants des citoyens « rebelles ».

7 – L’État a établi le principe de l’auto-acquittement, lorsqu’il contrôle et détermine les jugements d’une juridiction qui devrait le juger. (Il s’agit des conclusions de la Cour constitutionnelle du 9 décembre dernier sur l’obligation vaccinale, dont nous attendons toujours la dernière phrase). Lorsque, parmi les juges, il y a des gens qui ont fait partie du même gouvernement qui sont jugés, il est très difficile de parler de séparation des pouvoirs.

Tout ce qui précède a été possible grâce à la complicité de 3 catégories de personnes: les journalistes, les médecins et les gens ordinaires.

JOURNALISTES – (À quelques très rares exceptions près), ils sont les principaux responsables de cette dévastation civile. Si la classe des journalistes s’était unie dans l’opposition à ces violations flagrantes des droits individuels, rien de ce qui s’est passé n’aurait pu se produire. Au lieu de cela, craintifs et obéissants, les journalistes italiens ont renoncé à leur mission de gardiens du pouvoir et se sont laissés utiliser pour valider chaque abus commis par le gouvernement, afin de conserver leur salaire et leur emploi. Lorsqu’un premier ministre prononce un anathème tel que « si vous ne vous faites pas vacciner, vous mourrez », et qu’aucun journaliste n’ose s’y opposer, vous êtes clairement confronté à une catégorie de personnes insensibles qui n’ont plus rien à voir avec la profession qu’elles ont choisie. Les journalistes sont une catégorie de travailleurs qui ont trahi toutes les autres catégories de travailleurs, par lâcheté et par intérêt personnel. Aucun processus révisionniste ne pourra jamais enlever la responsabilité qu’ils portent sur leurs épaules pour les ravages sociaux qui ont résulté de leur comportement vil et complaisant. Aucun journaliste ne pourra jamais dire « je ne savais pas ».

MÉDECINS – De la même manière, toute la catégorie des médecins (à quelques exceptions héroïques près) a choisi d’approuver une campagne de vaccination basée sur des preuves scientifiques clairement insuffisantes, voire totalement absentes. Ils vendaient aux patients une certitude de santé qu’ils ne pouvaient pas donner, sans offrir la moindre garantie personnelle en retour. Et puis il y a ceux qui sont passés à la télévision tous les jours : chaque « virostar » qui a personnellement garanti la sécurité des vaccins – sans avoir ni les données scientifiques ni l’autorité pour le faire – est maintenant responsable des dizaines de milliers de décès et d’effets indésirables graves qui se sont produits dans tout le pays. Et si le silence médiatique sur cette tragédie leur permet de laver leur conscience, heureusement il y a un tribunal beaucoup plus élevé qui les jugera adéquatement, au moment opportun. Profitez de vos Porsche et villas en bord de mer pendant qu'il en est encore temps.

GENS NORMAUX – Malheureusement, dans tout cela, des gens ordinaires, non préparés à discerner une tromperie d’une telle ampleur, se sont laissés emporter dans une guerre de haine qui a fait des victimes parmi leurs concitoyens et parmi leurs propres familles. Au lieu de réagir ensemble contre les abus de pouvoir, la majorité des gens sont devenus des bourreaux de leurs semblables, devenant des outils dociles de ceux qui voulaient nous séparer pour mieux nous contrôler. À cette catégorie, je n’ai pas envie d’imputer une faute particulière, car ils – contrairement aux médecins et aux journalistes – vivent plongés dans l’ignorance et sont des proies faciles pour la propagande. Mais je n’ai plus une seule goutte de sympathie pour eux.

C’est le tableau tragique et déprimant de ce qui s’est passé au cours des trois dernières années.

Néanmoins.

Pourtant, malgré ce tableau, je peux voir une note positive, extrêmement encourageante: il y a plusieurs millions d’Italiens qui n’ont pas succombé au chantage, et qui ont tenu bon sur leurs positions, perdant dans de nombreux cas leur emploi, afin de ne pas plier. Ces personnes ont perdu une grande partie ou la totalité des amis qu’elles avaient et, dans de nombreux cas, ont vu leurs liens familiaux se désintégrer en quelques semaines.

Mais elles n’ont pas cédé. Pour elles, les principes sacro-saints et inviolables de la liberté individuelle restent sacro-saints : sacro-saints et inviolables. Pour chaque journaliste à demi-garni qui a gardé son cul au chaud en prétendant que rien ne s’était passé, il y a mille citoyens qui se sont exposés aux bouleversements de leurs vies pour ne pas renoncer à défendre les valeurs de la dignité humaine.

Je ne peux pas quantifier avec précision ces personnes (5 millions? 10? 15?), mais je sais avec certitude qu’elles sont plus que suffisantes pour être dépassées dans toute future opération de démolition sociale – que ce soit par le biais d’une nouvelle « pandémie » ou d’autres opérations similaires.

Ceux « qui ont compris » ne reviennent jamais en arrière. Vous ne pouvez pas garder dans l’ignorance celui qui a atteint une certaine conscience. Ces plusieurs millions de personnes constituent aujourd’hui un bloc absolument insurmontable pour ceux qui veulent mener à bien le programme de déshumanisation de la société.

Ce sera une bataille très dure, parce que le pouvoir n’accepte pas qu’il reste une trop grande poche de rebelles à l’intérieur, et essaiera par tous les moyens de nous plier.

Mais nous serons là, unis et solidaires comme jamais auparavant, parce que nous ne sommes pas unis par une simple foi momentanée de type associatif, mais nous sommes unis par la conscience d’être des êtres humains dotés de droits inaliénables, qu’aucun gouvernement ne nous a jamais « donnés », et qu’aucun gouvernement ne pourra jamais nous enlever.

Venez nous chercher, si vous osez.