Guerre en Ukraine: la Rand Corporation conseille à Washington une “issue négociée” pour “minimiser le risque d’escalade”

FranceSoir Publié le 28 janvier 2023 – 15:15

Quelques années après avoir publié un rapport détaillant un ensemble de mesures militaires, économiques et géopolitiques que les États-Unis pourraient adopter pour “ déstabiliser la Russie ” , le think tank américain, la Rand Corporation, a publié ce mois-ci un nouveau rapport. Intitulé “Éviter une longue guerre : la politique américaine et la trajectoire du conflit russo-ukrainien”, ce document préconise à Washington de servir ses intérêts en évitant “un conflit prolongé” quitte à envisager un allègement des sanctions contre la Russie.

En 2019, cinq années après le rattachement de la Crimée par la Russie par référendum, la Rand Corporation préconisait à son financeur, le gouvernement américain, de “ fournir des armements létaux à l’Ukraine” de “manière progressive pour ne pas provoquer un conflit plus large”. Le rapport, intitulé “Overextending and Unbalancing Russia”, proposait, sur le plan économique, de “diminuer les revenus de l’État russe en imposant de nouvelles sanctions commerciales et financières” . En outre, le texte évoquait la “promotion de la libéralisation de la Biélorussie”, “la réduction de l’influence russe en Asie centrale” et “l’expulsion des forces russes de Transnistrie”. Des idées rapidement écartées, en raison de leurs faibles chances de réussite.