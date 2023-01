Le Mexique devient le premier pays à admettre les méfaits de la géo-ingénierie et à mettre fin aux expériences futures

25 janvier 2023 Derrick Broze

Le gouvernement mexicain a annoncé un moratoire sur les expériences de géo-ingénierie solaire à la suite d'une expérience à petite échelle non autorisée menée par une startup américaine. Quel sera l'impact de cette décision sur les plans des mondialistes qui visent à utiliser la géo-ingénierie comme passerelle vers la gouvernance mondiale ?



Il y a quelques semaines à peine, Luke Iseman, PDG de Make Sunsets, la société à l'origine de l'expérience, a annoncé au monde entier qu'il avait lâché deux ballons météorologiques remplis de particules de soufre réfléchissantes dans le cadre d'un coup publicitaire destiné à susciter le débat autour de la science de la géo-ingénierie.



La géo-ingénierie est une science controversée qui consiste à manipuler le climat dans le but déclaré de lutter contre le changement climatique d'origine humaine. Il existe plusieurs types de géo-ingénierie, notamment la gestion du rayonnement solaire (SRM) ou géo-ingénierie solaire. L'injection d'aérosols stratosphériques, ou SAI, est une pratique spécifique de la géo-ingénierie solaire qui consiste à pulvériser des aérosols dans le ciel pour tenter de dévier les rayons du soleil. Le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche élabore actuellement un plan de recherche quinquennal sur la géo-ingénierie solaire.



Iseman a lancé les ballons en Basse-Californie, au Mexique, sans demander l'autorisation du gouvernement mexicain ou des autorités locales. Cela a incité le Secrétariat à l'environnement et aux ressources naturelles à publier une déclaration condamnant l'expérience et interdisant toute nouvelle tentative de géo-ingénierie solaire jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement mexicain a également déclaré qu'il appliquerait le principe de précaution pour protéger les communautés et l'environnement contre les dangers potentiels de la géo-ingénierie.



Le Secrétariat a noté que "des études montrent des impacts négatifs dus à la libération de ces aérosols et qu'ils provoquent des déséquilibres météorologiques". La déclaration mentionne également des accords internationaux antérieurs qui visent à limiter l'utilisation des techniques de géo-ingénierie, notamment la Convention des Nations unies (ONU) sur la diversité biologique de 2010, qui a établi un moratoire sur le déploiement de la géo-ingénierie.



Le Center for International Environmental Law a applaudi la réponse du Mexique et a appelé "tous les gouvernements à prendre des mesures pour interdire les expériences extérieures de géo-ingénierie solaire, le développement de la technologie et le déploiement."



Luke Iseman, PDG de Make Sunsets, semble être un extrémiste du changement climatique. En décembre, Iseman a déclaré à Climate Change News que l'expérience était "en partie entrepreneuriale et en partie provocation, un acte d'activisme de géoingénierie". Iseman a également déclaré qu'au sein de son entreprise, "nous plaisantons, sans plaisanter, sur le fait qu'il s'agit en partie d'une entreprise et en partie d'une secte".



Iseman a également reconnu que certains groupes le feront "passer pour le méchant de Bond", mais il estime que "c'est moralement mauvais, à mon avis, que nous ne fassions pas cela".

Les dangers potentiels de la géo-ingénierie solaire



Le Secrétariat mexicain a promis de poursuivre la coordination avec des experts afin d'examiner les recherches scientifiques existantes pour "exposer les risques sérieux que les pratiques de géo-ingénierie solaire représentent pour l'environnement, les peuples et leurs milieux communautaires". Le Secrétariat a également reconnu que,



"Il existe suffisamment d'études qui montrent qu'il y aurait des impacts négatifs et inégaux associés à la libération de ces aérosols, qui provoquent des déséquilibres météorologiques tels que des vents et des pluies torrentielles, ainsi que des sécheresses dans les zones tropicales ; en plus de générer des impacts sur l'appauvrissement de la couche d'ozone de la planète".



Au cours de la dernière décennie, j'ai rapporté des études mettant en évidence les dangers posés par la géo-ingénierie solaire. Par exemple, en 2018, j'ai signalé qu'une équipe de l'Université de Californie à Berkeley a trouvé des preuves que la géoingénierie réduira probablement les rendements de certaines cultures. Les chercheurs sont arrivés à cette conclusion en étudiant les précédentes éruptions volcaniques au Mexique et aux Philippines. L'éruption du mont Pinatubo aux Philippines en 1991 et celle du mont El Chichon au Mexique en 1982 ont entraîné une baisse de la production de blé, de soja et de riz, les cendres volcaniques bloquant la lumière du soleil.



Les chercheurs ont conclu que "les dommages projetés au milieu du XXIe siècle dus à la dispersion de la lumière du soleil causée par la gestion du rayonnement solaire sont d'une ampleur à peu près égale aux avantages du refroidissement".



L'un des autres dangers de la géo-ingénierie solaire est la perte potentielle de ciels bleus. Selon un rapport du New Scientist, Ben Kravitz, de la Carnegie Institution for Science, a montré que la libération d'aérosols sulfatés en altitude dans l'atmosphère disperserait la lumière solaire dans l'atmosphère. Selon lui, cela pourrait réduire de 20 % la quantité de lumière solaire qui atteint le sol et rendre le ciel plus brumeux.



Bien qu'un certain nombre d'autorités aient mis en garde contre les dangers des techniques de géo-ingénierie, ces risques sont considérés comme secondaires par rapport aux risques perçus du changement climatique. Ce qui est intéressant à noter, c'est que bien que les partisans de la géo-ingénierie la saluent comme la solution au changement climatique et au maintien de la vie, la recherche indique que la géo-ingénierie pourrait en fait avoir l'effet inverse de réchauffer la Terre.



Selon une étude de 2013 publiée dans le Journal of Geophysical Research : Atmospheres, si les programmes de géo-ingénierie étaient lancés puis soudainement interrompus, la planète pourrait connaître une hausse immédiate des températures, en particulier sur les terres. L'étude, intitulée "The impact of abrupt suspension of solar radiation management", semble indiquer qu'une fois que l'on commence la géo-ingénierie, on ne peut pas suspendre les programmes sans provoquer le problème même que l'on cherchait à résoudre.



En outre, en février 2015, un comité international de scientifiques a publié un rapport indiquant que les techniques de géo-ingénierie ne constituent pas une alternative viable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre les effets du changement climatique. Le rapport du comité appelle à une recherche plus approfondie et à une meilleure compréhension des différentes techniques de géo-ingénierie, y compris les systèmes d'élimination du dioxyde de carbone et la gestion du rayonnement solaire, avant leur mise en œuvre.



Les scientifiques ont estimé que les techniques de géo-ingénierie solaire sont susceptibles de présenter "de graves risques environnementaux, sociaux et politiques, connus et peut-être inconnus, y compris la possibilité d'être déployées unilatéralement". Le rapport a été parrainé par l'Académie nationale des sciences, la communauté du renseignement des États-Unis, la NASA, la National Oceanic and Atmospheric Administration et le ministère de l'Énergie des États-Unis.



Le complexe de manipulation du renseignement, de l'armée et de la météo



Alors que de plus en plus d'études confirment les dangers posés par les technologies de géo-ingénierie, il est temps d'avoir une conversation publique honnête sur la réalité des programmes de géo-ingénierie. Bien que toute suggestion selon laquelle ces programmes pourraient déjà avoir lieu soit tournée en dérision comme la "théorie du complot des chemtrails", il suffit de regarder l'histoire de l'intérêt de l'armée et des services de renseignements américains pour la modification et le contrôle de la météo.



La géo-ingénierie elle-même fait partie d'une catégorie plus large de technologies de manipulation du temps qui comprend également des outils plus courants comme l'ensemencement des nuages. L'ensemencement des nuages a été utilisé au cours de la guerre du Viêt Nam, lorsque l'armée américaine a tenté d'inonder le Viet Gong de pluies torrentielles dans le cadre de l'opération Popeye.

De 1967 à 1972, l'armée américaine a mené des opérations d'ensemencement des nuages au-dessus de la piste Ho-Chi Minh pendant la guerre du Vietnam. L'ensemencement des nuages implique généralement le survol d'avions qui pulvérisent de l'iodure d'argent dans l'air. L'objectif au Vietnam était de prolonger la saison des moussons et d'inonder l'ennemi. Il a été rapporté que les opérations étaient "étroitement contrôlées" par Henry Kissinger, qui était secrétaire d'État à l'époque.

L'opération Popeye est le premier exemple moderne (à notre connaissance) où l'on a tenté d'utiliser la météo comme arme de guerre.

En avril 1976, le New York Times a écrit sur la situation et les défis créés par la modification du temps :



"Une nation qui modifie les équilibres naturels peut-elle nier la responsabilité de ce qui s'ensuit ? Cette question, ainsi que la reconnaissance du fait que la politique des États-Unis condamne la guerre visant les civils, a incité le sénateur Claiborne Pell à présenter en 1973 une résolution demandant un traité international interdisant la guerre environnementale "ou la réalisation de toute recherche ou expérimentation dans ce sens". Le Sénat a voté par 82 voix contre 10 pour approuver la résolution, qui n'a pas force de loi."



Le traité international auquel il est fait référence est le traité de modification de l'environnement mis en œuvre et signé par les États-Unis et d'autres nations pour mettre fin à la modification du climat mondial à la suite de la mauvaise publicité. Le Times note :



"Malheureusement, il est beaucoup plus faible que la résolution du Sénat. Par exemple, il n'interdit pas la recherche militaire ou le développement de techniques de modification de l'environnement et autorise tous les travaux "pacifiques" dans ce domaine."



Essentiellement, tant qu'une nation affirme qu'elle procède à des modifications pacifiques du temps, elle ne viole pas le traité. Il existe également un document de 1996 intitulé "Weather as a Force Multiplier : Owning the Weather by 2025", dans lequel l'armée de l'air américaine discute d'un certain nombre de propositions visant à utiliser la météo comme arme de guerre.



La faible application du traité de modification de l'environnement ou des accords de l'ONU et l'absence de mécanisme pour faire respecter et punir les violations du traité, a également été utilisée comme un moyen d'appeler à des schémas de gouvernance mondiale. J'avais déjà prévenu en 2017 que la géo-ingénierie était une porte d'entrée vers un gouvernement mondial.



L'armée américaine n'est pas la seule à s'intéresser à la technologie de la géoingénierie. La Central Intelligence Agency (CIA) a également discuté de l'utilisation potentielle de la géoingénierie.

En 2015, j'ai rapporté que le professeur Alan Robock avait prononcé un discours dans lequel il évoquait la possibilité que la CIA utilise la météo comme une arme de guerre. Robock a précédemment mené des recherches pour le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Robock a déclaré avoir reçu un appel téléphonique de deux hommes prétendant appartenir à la CIA, lui demandant s'il était possible ou non que des gouvernements hostiles utilisent la géo-ingénierie contre les États-Unis.



"J'ai reçu un appel téléphonique de deux hommes qui m'ont dit que nous travaillons comme consultants pour la CIA et que nous aimerions savoir si un autre pays contrôlait notre climat, est-ce que nous le saurions ?".



[...] "J'avais appris que la CIA avait fait beaucoup d'autres choses qui n'avaient pas respecté les règles et je me suis dit que ce n'était pas comme ça que je voulais que l'argent de mes impôts soit dépensé. Je pense que cette recherche doit être ouverte et internationale pour qu'il ne soit pas question qu'elle soit utilisée à des fins hostiles."



Un an plus tard, en juin 2016, John Brennan, alors directeur de la CIA, s'est exprimé lors d'une réunion du Council on Foreign Relations sur les menaces à la sécurité mondiale. Brennan a mentionné un certain nombre de menaces pour la stabilité avant d'aborder la science de la géo-ingénierie. Brennan a déclaré que les technologies "pourraient potentiellement aider à inverser les effets de réchauffement du changement climatique mondial."



Brennan mentionne spécifiquement l'injection d'aérosols stratosphériques. Comme le note Brennan, l'injection d'aérosols stratosphériques est "une méthode d'ensemencement de la stratosphère avec des particules qui peuvent aider à réfléchir la chaleur du soleil, de la même manière que les éruptions volcaniques". Brennan poursuit en affirmant qu'un programme de géo-ingénierie SAI pourrait limiter l'augmentation de la température mondiale, une affirmation qui a été contestée dans plusieurs études.



Avec tout ce que nous savons des mensonges de la CIA, du gouvernement et de l'armée des États-Unis, est-il vraiment si exagéré de soupçonner le gouvernement américain (et d'autres gouvernements) de cacher au public la vérité sur les programmes de géo-ingénierie ?