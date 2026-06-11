Opération blanchiment
Dès le matin, des hordes d’avions se lancent à l’assaut du ciel bleu, se succèdent à peu de distance par groupe de deux ou trois, pour balafrer l’horizon, créer un couvert artificiel, empoisonner le vivant. Le vent pousse et tasse cette pollution métallique, des nuages lenticulaires apparaissent. S’il le but était vraiment de diminuer la température au sol, comme le prévoit la « gestion du rayonnement solaire » ce sinistre spectacle à répétition, absolument ignoré des écologistes, n’aurait pas lieu en hiver, ni la nuit, surtout à la pleine lune.