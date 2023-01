Le temps de déposer plainte est venu. Les statistiques officielles laissent craindre le pire

Publié le 10 janvier 2023 par pgibertie

Et si les » vaccins » tuaient plus que la maladie. Les statistiques officielles venues de partout font peur

La vraie maladie ou la Pfizerite? La protéine vaccinale entraine moins de perte de goût et d’odorat que la virale mais plus de cancers; maladies neurologiques et cardiaques , ouvrez la pochette surprise !

https://pgibertie.com/2023/01/06/la-vraie-maladie-ou-la-pfizerite-la-proteine-vaccinale-entraine-moins-de-perte-de-gout-et-dodorat-que-la-virale-mais-plus-de-cancers-maladies-neurologiques-et-cardiaques-ouvrez-la-pochette-surpr/

17 000 scientifiques et médecins avertissent que les injections expérimentales de thérapie génétique COVID (vaccins) doivent cesser. Ils font bien plus de mal que de bien. Vacciné plus à risque de maladie et de décès. Ils endommagent le cœur, le cerveau, la reproduction, les poumons et le système immunitaire.

Vous êtes une victime des vaccins anti-covid, comme