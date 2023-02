Allemagne : manifeste pour la Paix

Alice Schwarzer et Sahra Wagenknecht publient un manifeste pour la paix

Le 11 février 2022

Alice Schwarzer et Sahra Wagenknecht ont lancé cette pétition



Aujourd’hui, c’est le 352e jour de la guerre en Ukraine. Plus de 200 000 soldats et 50 000 civils ont été tués jusqu’à présent. Des femmes ont été violées, des enfants effrayés, tout un peuple traumatisé. Si les combats se poursuivent, l’Ukraine sera bientôt un pays dépeuplé et dévasté. Et beaucoup de gens à travers l’Europe ont également peur d’une escalade de la guerre. Ils craignent pour leur avenir et celui de leurs enfants.

La population ukrainienne, brutalement envahie par la Russie, a besoin de notre solidarité. Mais qu’est-ce que la solidarité aujourd’hui ? Combien de temps l’Ukraine continuera-t-elle à se battre et à mourir sur le champ de bataille ? Et maintenant, un an plus tard, quel est le but de cette guerre ? Le ministre allemand des Affaires étrangères a récemment déclaré que « nous » menons une « guerre contre la Russie ». Sérieusement?

Le président Zelensky ne cache pas son objectif. Après les chars promis, il appelle maintenant aussi à des avions de combat, des missiles à longue portée et des navires de guerre – pour vaincre la Russie dans tous les domaines ? Le chancelier allemand assure toujours qu’il ne veut pas envoyer d’avions de combat ou de « troupes au sol ». Mais combien de « lignes rouges » ont déjà été franchies ces derniers mois ?

Il est à craindre que Poutine riposte au plus tard en cas d’attaque contre la Crimée. Allons-nous alors nous retrouver inexorablement sur un glissement vers la guerre mondiale et la guerre nucléaire ? Ce ne serait pas la première grande guerre à commencer de cette façon. Mais ce pourrait être le dernier.

L’Ukraine, soutenue par l’Occident, peut gagner des batailles individuelles. Mais elle ne peut pas gagner une guerre contre la plus grande puissance nucléaire au monde. C’est ce que dit le plus haut officier militaire des États-Unis, le général Milley. Il parle d’une impasse dans laquelle aucune des deux parties ne gagne militairement et la guerre ne peut être terminée qu’à la table des négociations. Pourquoi pas maintenant? Tout de suite!

Négocier ne signifie pas capituler. Négocier, c’est faire des compromis, des deux côtés. Dans le but d’éviter des centaines de milliers de décès supplémentaires et pire. C’est ce que nous pensons aussi, et la moitié de la population allemande le pense. Il est temps de nous écouter!

Nous, citoyens allemands, ne pouvons pas influencer directement l’Amérique et la Russie ou nos voisins européens. Mais nous pouvons et devons demander des comptes à notre gouvernement et au chancelier et lui rappeler son serment : « Dommages au peuple allemand ».

Nous demandons au chancelier d’arrêter l’escalade des livraisons d’armes. Maintenant! Il devrait diriger une alliance forte pour un cessez-le-feu et des négociations de paix aux niveaux allemand et européen. Maintenant! Parce que chaque jour perdu coûte jusqu’à 1 000 vies supplémentaires – et nous rapproche d’une 3e guerre mondiale.

Alice Schwarzer et Sahra Wagenknecht