La dissimulation

L’administration Biden continue de dissimuler sa responsabilité dans la destruction des gazoducs Nord Stream.

Seymour Hersh – Le 24 mars 2023 – mondialisation.ca

Cela fait six semaines que j’ai publié un rapport , basé sur des sources anonymes, désignant le président Joe Biden comme le responsable qui a ordonné la destruction mystérieuse, en septembre dernier, de Nord Stream 2, un nouveau gazoduc d’une valeur de 11 milliards de dollars qui devait doubler le volume de gaz naturel livré par la Russie à l’Allemagne. L’histoire a fait son chemin en Allemagne et en Europe occidentale, mais a fait l’objet d’un quasi black-out médiatique aux États-Unis. Il y a deux semaines, après une visite du chancelier allemand Olaf Scholz à Washington, les agences de renseignement américaines et allemandes ont tenté d’aggraver le black-out en fournissant au New York Times et à l’hebdomadaire allemand Die Zeit de fausses histoires pour contrer l’information selon laquelle Biden et des agents des États-Unis étaient responsables de la destruction des gazoducs.

Les attachés de presse de la Maison Blanche et de la Central Intelligence Agency ont toujours nié que les États-Unis étaient responsables de l’explosion des oléoducs, et ces démentis pro forma étaient plus que suffisants pour le corps de presse de la Maison Blanche. Rien n’indique qu’un journaliste en poste à la Maison-Blanche ait déjà demandé au secrétaire de Presse de la Maison-Blanche si Joe Biden avait fait ce que tout dirigeant sérieux aurait fait : « charger » officiellement la communauté américaine du renseignement de mener une enquête approfondie, avec tous ses moyens, et de découvrir qui avait commis l’attentat en mer Baltique. Selon une source au sein de la communauté du renseignement, le président ne l’a pas fait et ne le fera pas. Pourquoi ? Parce qu’il connaît la réponse.