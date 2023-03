Prolégomènes à la passivité : soumission généralisée au mensonge

La seule chose qui permet au mensonge d'exister en effet est notre participation à celui-ci. Que tous les hommes, ou du moins une partie d'entre eux, lui tournent le dos et le mensonge cesse d'exister. Et ainsi se perce une brèche dans le cercle imaginaire de notre inaction. Cela ne veut pas dire qu'il faille se rendre sur la place publique pour proclamer à grands cris la vérité, et dire tout haut ce que nous pensons tout bas... Non, nous ne sommes plus capables d'une telle chose, qui demande une force morale que nous n'avons plus. Orwell disait qu' « en ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire » . Soljenitsyne ne va pas si loin. Ne pas mentir, ne pas propager le mensonge est déjà un acte révolutionnaire en soi. Si nous ne sommes pas capables de prononcer tout haut ce que nous pensons tout bas, refusons au moins de dire (et par là déjà supporter) ce que nous ne pensons pas...

Notre voix ne peut soutenir le mensonge. Or, nous sommes à peu près tous conscients de la frontière au-delà de laquelle commence celui-ci. Ne renforçons donc pas l'écaille de l'idéologie, et voyons rapidement le mensonge tomber de lui-même. Si nous ne sommes pas capables de dire que le roi est nu, refusons au moins de dire qu'il est paré de beaux habits.

Ainsi, chacun d'entre nous est placé devant ce choix : ou bien demeurer serviteur conscient du mensonge, ou bien considérer que le moment est venu de se secouer, et de devenir une personne honnête , digne d'être regardée par sa famille, considérée par ses amis, admirée par ses contemporains, digne d'être retenue et convoquée par la mémoire des hommes.