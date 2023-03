Vaccins ARNm : Vivre avec une épée de Damoclès

Christophe Lemardelé- France-Soir - 18 mars 2023 – 18:45

ANALYSE - Dans son ouvrage Les apprentis sorciers (éd. Albin Michel) consacré à l’ARN et à la technologie vaccinale de l’ARN messager, la généticienne Alexandra Henrion-Caude écrit cette phrase lourde de sens :

« Imaginer qu’on a injecté ce vaccin à des millions d’hommes, de femmes, de jeunes, et maintenant d’enfants sans avoir pris la moindre précaution pour protéger la molécule la plus intime qui soit - notre ADN, notre génome, notre patrimoine génétique - me plonge dans une perplexité vertigineuse » (p. 113).

Dense et sans fioritures, le livre comporte trois aspects principaux : la passion d’une scientifique pour son objet de recherche : l’ARN ; des décennies d’échec concernant les thérapies vaccinales avec ARNm ; les conséquences actuelles et à venir des vaccins ARNm anti-Covid.

L’ARNm : des échecs thérapeutiques successifs

L’ARNm étant thérapeutique – 12 médicaments, souvent hors de prix, ont été mis au point pour traiter diverses maladies graves (p. 54) –, « C'est une folie de traiter une population saine comme si elle était malade » (p. 10).

Les échecs successifs de vaccins pour traiter les cancers de la prostate, de la peau ou le VIH (p. 72-77) montrent à l’évidence toute la difficulté à faire de cette technologie médicale une réussite.

Et il ne s’agissait, évidemment, que de ne traiter que des malades puisque ces « vaccins » avaient pour objectif de soigner : « Le vaccin ARNm est un échec pour soigner le sida. Et nous en sommes là, en décembre 2019, à moins d’un an d’une vaccination massive de l’humanité avec le fameux ARNm contre le Covid » (p. 77). D’autant que la technologie avait été utilisée en essais cliniques contre la grippe aviaire et que de nombreux effets indésirables étaient apparus (p. 79).