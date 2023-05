LE BUREAU MÉTÉOROLOGIQUE AUSTRALIEN PRIS EN FLAGRANT DÉLIT DE FALSIFICATION DES RELEVÉS DE TEMPÉRATURE

18 AVRIL 2023 CAP ALLON

Nous savons depuis longtemps que les agences gouvernementales chargées de surveiller le climat "ajustent" régulièrement les données brutes de température ; nous savons qu'elles refroidissent le passé, ce qui a pour effet de réchauffer le présent ; nous savons qu'elles mentent ; et nous savons qu'elles s'opposent aux demandes d'information.

Nous savons également, grâce à une récente demande d'accès à l'information adressée au Bureau météorologique australien (BoM), qu'ils ignorent les directives de l'OMM et qu'ils fabriquent des tendances artificielles au réchauffement en utilisant des sondes électroniques à la place des thermomètres à mercure traditionnels.

Les scientifiques indépendants - c'est-à-dire ceux dont les salaires ne dépendent pas de l'establishment - affirment depuis longtemps que le passage des thermomètres à mercure traditionnels aux sondes électroniques par le BoM créerait un biais de réchauffement artificiel "d'origine humaine" dans les relevés de température de l'Australie. Mais le BoM n'a cessé d'affirmer que le changement d'équipement ne faisait aucune différence.

Les sondes électroniques effectuent un relevé à chaque seconde de la journée, et la valeur la plus élevée au cours d'une période de 24 heures devient la valeur maximale pour cette journée ; les sondes électroniques mesurent des variations qui ne seraient pas mesurées par le mercure traditionnel.

En agissant de la sorte, le BoM ignore également les directives de l'OMM qui recommandent que les relevés des sondes "fassent l'objet d'une moyenne sur une période d'au moins une minute". Ces directives sont en place parce que l'OMM sait que les relevés d'une seconde donnent des températures gonflées - un "pic" anormal et momentané dans l'équipement est alors enregistré comme le maximum officiel de la journée. Même si la température moyenne enregistrée par une sonde était la même que celle d'un thermomètre à mercure, les extrêmes seraient probablement très différents. Le comportement de l'air, les turbulences et la variabilité à 15 heures, heure à laquelle les températures maximales sont généralement enregistrées, sont différents des températures minimales enregistrées avant l'aube. Et encore une fois, ce sont les extrêmes que les nouvelles sondes enregistrent maintenant comme la température quotidienne officielle.

Mais ce n'est même pas le cœur du problème, du moins pas pour moi. Si les employés de la BoM veulent s'amuser avec les sondes, qui suis-je pour les contredire, chacun est libre de ses choix. Le problème ici est le refus catégorique de l'agence de publier les données des thermomètres traditionnels avec les nouvelles données des sondes afin de permettre une comparaison indépendante, afin d'obtenir deux ensembles de données distincts.

Le BoM a clairement estimé qu'il avait lui aussi quelque chose à cacher et s'est battu devant les tribunaux contre les demandes de liberté d'information pour que ces données restent cachées. Il n'y a pas d'excuse acceptable/innocente pour cela. Le BoM n'essaie même pas d'en donner une : une agence financée par des fonds publics a utilisé de l'argent public pour cacher des données au public - c'est un fait.

Enfin, après plus de trois ans de lutte devant les tribunaux, un groupe de scientifiques indépendants dirigé par John Abbot a obtenu l'accès à la liberté d'information, la veille de Pâques, après que l'affaire a été portée devant le tribunal administratif d'appel, mais seulement à une fraction des données parallèles sur le mercure. L'examen de ces pages montre clairement pourquoi l'agence s'est tant battue pour les garder secrètes.

Les scientifiques n'ont obtenu que 20 % des données parallèles du site de l'aéroport de Brisbane, l'un des 38 sites ayant fait l'objet d'une demande d'accès à l'information, mais les données limitées révèlent une bombe : la sonde électronique de l'aéroport de Brisbane a enregistré des températures jusqu'à 0,7 °C plus élevées que le thermomètre à mercure traditionnel de l'aéroport.

Si l'on ajoute à cela la décision inexplicable du BoM (qui, là encore, n'essaie même pas de donner une raison) de réduire la taille des écrans Stevenson - dont on a constaté qu'ils augmentaient artificiellement les relevés de température de 1°C -, la conclusion logique est que l'agence climatique officielle australienne falsifie les relevés de température afin d'étayer la thèse du réchauffement climatique anthropique.

Même face à ces dépendances, la BoM insiste sur le fait qu'il n'y a pas de différence "significative" (revenant déjà sur sa position initiale d'absence de différence), alors que l'analyse des données par la scientifique Jennifer Marohasy a révélé l'existence d'une différence statistiquement significative. Sur la période de trois ans pour laquelle les données sont disponibles, les sondes ont renvoyé des températures plus élevées que les thermomètres à mercure placés à côté d'elles dans 41 % des cas et plus basses dans 25,9 % des cas.

Le BoM ne conteste pas ce fait, dit le Dr Marohasy, il l'ignore tout simplement. Elle souligne également que les données ne représentent que trois des 14,5 années (de janvier 2008 à juillet 2022) de données parallèles que le bureau détient pour l'aéroport de Brisbane : "Il ne s'agit également que d'une fraction des 760 années de données parallèles que le bureau détient pour 38 sites différents répartis sur la masse continentale de l'Australie", a-t-elle ajouté.

Les pages publiées par le BoM comprennent 1094 rapports A8 avec des températures maximales et minimales quotidiennes manuscrites provenant à la fois de sondes et de thermomètres traditionnels à liquide en verre enregistrés à partir d'instruments situés dans le même abri/écran Stevenson.

Le BoM dispose de données électroniques, je suppose, mais on ne peut qu'imaginer l'image accablante que ces fichiers numériques donneraient, étant donné qu'ils ne figurent pas dans la communication au titre de la liberté de l'information.

En outre, les relevés officiels de température de Brisbane biaisés montrent toujours un refroidissement, l'hiver dernier (2022) ayant été l'hiver le plus froid jamais enregistré dans la ville. Les données officielles montrent également que l'Australie dans son ensemble a connu un hiver 2022 plus froid que la moyenne, ainsi qu'un printemps 2022 et un été 2022-23 plus froids que la moyenne. Même selon les données manipulées par la BoM, l'Australie semble se refroidir.

Ce n'est pas la première fois que la méthodologie du BoM est remise en question.

En 2017, grâce à la diligence du Dr Marohasy, le Bureau a été pris en flagrant délit de régulation des températures pour les maintenir au-dessus d'un minimum prédéterminé, y compris dans au moins deux stations météorologiques automatiques de la Nouvelle-Galles du Sud.

M. Marohasy continue de se demander pourquoi des données brutes parfaitement fiables sont manipulées pour transformer une tendance au refroidissement en une tendance au réchauffement.

L'auditeur indépendant Ken Stewart a étudié des milliers d'enregistrements et a constamment démontré que le BoM avait des comptes à rendre, l'accusant de manipuler fréquemment les données, ce qui a pour effet improbable de refroidir le passé pour réchauffer le présent.

Le Bureau est également accusé de donner un coup de pouce occasionnel à Mère Nature.

Par exemple, la principale station météorologique de Sydney, située à Observatory Hill, était récemment sur le point de se maintenir sous la barre des 32°C pendant une année entière, pour la première fois depuis le début des relevés, il y a 163 ans. Mais un panneau solaire stratégiquement placé est "apparu", pointant directement vers la station météorologique, ce qui, selon le Daily Telegraph, entre autres, a commodément empêché le site d'atteindre ce point de référence historique. Tout aussi suspect, le panneau a disparu aussi mystérieusement qu'il était apparu après que des questions ont été soulevées.

L'Australie est peut-être un acteur relativement petit dans cette vaste tromperie mondiale, mais j'espère que le fait d'exposer la collation malhonnête des données de la BoM pourrait déclencher un effet domino. Nous savons que la majorité de la population mondiale n'est pas tombée dans le piège de l'AGW Party. Nous le constatons dans TOUTES les sections de commentaires publics - c'est-à-dire là où ils sont autorisés (donc pas à la BBC) - qui révèlent un scepticisme très marqué de la part de la population moyenne. Il est normal que l'inclination ou l'intuition des masses l'emporte, qu'elles aient raison ou tort.

Sur le marché libre des idées, et si nous vivons dans une démocratie (ha), le réchauffement climatique anthropique n'existe pas et, par extension, l'urgence climatique non plus, bien sûr. L'establishment n'a pas réussi à convaincre les gens de la menace, même après plus de 40 ans de propagande et un budget inimaginablement monstrueux.

Le climat n'a tout simplement pas joué le jeu pour eux : les calottes glaciaires n'ont pas fondu, les ours polaires n'ont pas péri, la Grande Barrière de Corail n'a pas disparu, la planète s'est à peine réchauffée, pour l'amour du ciel. La théorie a été démentie par toutes les échéances catastrophiques du "point de basculement" qui se sont écoulées sans encombre, et le public dans son ensemble n'est plus naïf ou analphabète à ce sujet, car il possède le sens de la vue et du toucher et il a de la mémoire - pourtant, l'establishment s'obstine à faire du surplace. Pourquoi ?

Parce que cela leur est profitable, tant au plan politique que financier. La Grande Réinitialisation est ancrée dans l'hypothèse du réchauffement climatique. Les organismes tels que le GIEC n'existeraient pas sans cette hypothèse. Ils ont poussé les choses bien trop loin pour faire marche arrière. Même face à un public qui ne cesse d'appeler au mensonge, nos organes de gouvernement, nos élites dirigeantes et leurs chiens de garde, les medias main stream continuent à nous vendre "la fin du monde", mais très peu y croient encore - seulement les jeunes endoctrinés et les plaignants vieillissants qui ont des complexes de sauveur.

Le réchauffement climatique est mort ; pour la poignée de personnes qui continuent à prêcher son dogme, il est grand temps de rejoindre le bon côté de l'histoire.