Deux vols par an : le crédit carbone aérien qui sent le conflit d’intérêts

G. L. Publié le 24 juin 2026 - 09:52 - France Soir





Le 16 juin, le Forum Vies Mobiles a sorti de son chapeau une proposition des plus accablantes… Il s'agit de limiter chaque Français à deux allers-retours en avion par an et au maximum. Cette idée de « crédit crétin aérien » personnel est vendue comme une mesure écologique intelligente et juste, rien que ça ! En réalité, c’est une machine à contrôler vos voyages, financée par le concurrent direct de l'aviation, et pensée par des experts qui se foutent éperdument de votre liberté. Une pure créa de technocrate, du conflit d’intérêts et de la volonté de vous surveiller au plus près !

"[Forum Vies Mobiles] propose ainsi la mise en place d’une allocation de deux voyages aériens aller-retour par personne et par an (hors motifs professionnels), afin de préserver la possibilité de voyager pour tous tout en réduisant significativement les émissions liées aux usages les plus intensifs."

Mais qui finance donc ce projet miracle, et qui commandite ? Le Forum Vies Mobiles n’est pas un laboratoire d’idées indépendant tombé du ciel. C’est une association créée en 2011 et joliment financée par le mécénat de la SNCF. Ah le mécénat ! Ça sent aussi bon que la philanthropie de Bill Gates. Eh oui, c'est le principal rival du trajet européen intérieur par avion qui finance cette arnaque et veut vous empêcher de voler. Que la compagnie ferroviaire publique veuille tuer la concurrence aérienne low-cost pour récupérer des clients soit, mais qu’elle le cache sous couvert d’écologie, le tout derrière un think tank qu’elle finance, cela pue sérieusement, et le conflit d’intérêt crève les yeux. Veut-on nous faire accepter des restrictions pour « sauver la planète », ou est-ce un moteur commercial corporatiste. Vous ne nous prendriez pas pour des jambons ?

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