Le jour où la défense aérienne américaine a perdu le duel contre le Kinjal russe à Kiev

Olivier Renault – mondialisation.ca – Le 17 mai 2023

Lors d’une attaque massive de missiles russes sur Kiev, le système aérien de défense Patriot a été détruit. Selon les experts, cela a causé de graves dommages au système aérien de défense créé par les pays de l’Otan en Ukraine alors qu’il était considéré comme l’un des systèmes les plus avancés au monde avec des radars et des commandes puissantes. C’est une victoire militaire, politique et d’image de la Russie sur l’Otan. Comment le missile hypersonique russe Kinjal, («Poignard» en russe) a-t-il réussi à remporter ce duel ?

Mardi soir, la Russie a lancé une attaque de missiles sur Kiev. Comme indiqué par le ministère russe de la Défense, la frappe a été menée avec des armes aériennes et maritimes à longue portée concentrées et de haute précision sur les points de déploiement des unités ukrainiennes, sur les lieux de stockage des munitions, sur des armes et du matériel militaire de l’Occident. La Russie a indiqué que l’objectif de la frappe avait été atteint, tous les objets désignés avaient été touchés.

Le système de missile hypersonique de haute précision Kinjal a frappé le système de missile anti-aérien américain Patriot. Dans l’une des vidéos filmées par des témoins oculaires à Kiev, le Kinjal, le tout dernier système russe avec des missiles hypersoniques lancés à partir d’intercepteurs MiG-31K spécialement équipés, a été vu alors qu’il surmontait le tir d’un système aérien de défense Patriot avant de le frapper.