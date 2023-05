Les cerveaux et les corps des gens ne sont pas protégés contre les attaques des ondes électromagnétiques et les neurotechnologies

La sixième génération de téléphonie mobile prévoit de connecter les cerveaux humains à Internet

Mojmir Babacek – Le 27 mai 2023 – mondialisation.ca

Samuel Koslov , une personnalité de premier plan du projet Pandora de la marine américaine et chercheur à l’Université John Hopkins, dans son discours de clôture de la conférence sur l’électrodynamique non linéaire dans les systèmes biologiques en 1983, a déclaré que la conférence avait prouvé que les champs électriques externes peuvent « devenir un la clé du contrôle cellulaire… Les implications, sociales, économiques et même militaires sont énormes… cela peut être plus important pour la nation que les perspectives qui s’offraient à la communauté des physiciens en 1939 lorsque la fissionabilité du noyau prédite depuis longtemps a été réellement démontrée » . Les gens ne savent pas vraiment de quoi il parlait jusqu’à aujourd’hui, car une grande partie est classifiée et utilisée dans la recherche sur les armes.

Le corps humain est rempli d’événements électriques et électromagnétiques et peut donc être contrôlé par des rayonnements électromagnétiques, qui peuvent avoir des effets aussi bien bénins que nocifs sur ses états. Il peut même contrôler des événements tels que la division cellulaire ou l’activité des neurones , ainsi que l’activité synchronisée de masses de neurones dans le cerveau et produire ainsi une activité « artificielle » du système nerveux humain.

En 2021, le Comité international de bioéthique (CIB) de l’UNESCO écrivait :

« Les outils externes qui peuvent interférer avec nos décisions peuvent remettre en cause, voire remettre en cause, le libre arbitre d’un individu, et par conséquent les responsabilités d’un individu. De cette manière, la neurotechnologie pourrait affecter la liberté de pensée, de décision et d’action. Pris ensemble, ceux-ci pourraient avoir un impact profond sur les systèmes de justice et les organisations sociales » (p. 36). À la fin de l’article, l’IBC encourage ses États membres à « garantir les droits neurologiques de leurs citoyens » (p.38).

L’activité des cerveaux et des corps humains peut être manipulée par des ondes électromagnétiques, car les courants électriques sont des facteurs clés de l’activité neuronale et musculaire. Dès 1962, des sons étaient produits dans le cerveau humain par des micro-ondes pulsées dans les fréquences de l’activité nerveuse des systèmes auditifs humains . En 2007, le Washington Post a écrit sur une expérience déclassifiée :

« En octobre 1994, au laboratoire de l’armée de l’air… les scientifiques ont pu transmettre des phrases dans la tête de sujets humains, bien qu’avec une intelligibilité marginale ».