Nikki Florio : abeilles, géo-ingénierie, extinction de masse

Interview du 8 mai 2026

JW : Je m'appelle Jerm, voici Jerm Warfare, le débat d'idées. Nikki Florio, merci de me rejoindre dans les tranchées.

NK : Oui, merci de m'avoir invitée.

JW : Vous êtes aux États-Unis et moi en Afrique du Sud. Êtes-vous déjà venue de mon côté de l'Atlantique ?

Non, dommage. Je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de beaucoup voyager hors des États-Unis, mais je consulte régulièrement des cartes mondiales pour la météo, les séismes, etc.

JW : Eh bien, on s’ennuie en Afrique du Sud. Nous n'avons ni volcans, ni ouragans, ni tornades, ni tremblements de terre. Je crois que le dernier séisme important que nous ayons connu remonte à 1968 environ. Et il est lié à la faille de San Andreas. Je pense donc qu'il était lié à un séisme qui s'est produit à Los Angeles.

NF : Vraiment ? Eh bien, je consulte assez souvent des cartes sismiques, et il s'agit de séismes provoqués dans les océans, comme la Grande Faille de l'Atlantique. Mais il y a aussi eu des séismes provoqués autour de l'Afrique du Sud. En fait, dans tous les pays, ces séismes provoqués ont augmenté de façon exponentielle, même depuis 2014, date à laquelle ils ont commencé à provoquer des séismes de faible magnitude. Nous nous préparons donc probablement à un tsunami majeur qui pourrait frapper simultanément de nombreuses côtes. Sur la côte sud-ouest, on pratique l'exploitation minière en eaux profondes. Ce ne sont donc pas tant les séismes qui s'y produisent, mais plutôt une zone de géo-ingénierie bien définie qui permet aux satellites d'utiliser la fréquence électromagnétique pour détecter les matériaux sous-marins.

JW : Vos travaux portent principalement sur les abeilles. L'importance des abeilles, et par extension des insectes, et leur rôle d'indicateurs de ce qui se passe autour de nous.

NF : Oui, elles sont un peu comme le canari dans la mine. Elles sont une espèce essentielle à l'agriculture. Notre projet, « Bee Heroic », porte ce nom car j'avais besoin d'un moyen non conspirationniste d'aborder la géo-ingénierie, la 5G et le complexe agro-pharmaceutique, militaro-industriel. Donc, nous organisons des présentations sur les pollinisateurs, et notamment sur l'importance des abeilles. Mais comme vous l'avez dit, elles ne sont pas les seules pollinisatrices.

En réalité, les abeilles mellifères ne représentent que six des quelque 20 000 espèces d'abeilles. Mais tous les pollinisateurs, tous les insectes, toutes les espèces – coléoptères, fourmis, papillons de nuit, papillons de jour – sont en fait des pollinisateurs. Et les abeilles sont particulièrement importantes en raison de leur impact sur l'agriculture.

JW : Votre thèse principale est que les abeilles et les pollinisateurs sont en voie d'extinction.

NF : Oui, nous sommes face à un effondrement total de nos systèmes alimentaires et de nos écosystèmes. Le rôle des insectes pollinisateurs est donc crucial. Mais il existe aussi une multitude d'espèces animales. Sur 20 000 espèces d'oiseaux, 2 000 sont des pollinisateurs. Les primates sont des pollinisateurs. Il existe différents lézards, geckos et autres reptiles qui sont des pollinisateurs. De nombreux animaux pollinisent. J'ai d'ailleurs créé le terme de « La Grande Nation des Pollinisateurs ». Il s'agit là d'un ensemble d'animaux. Mais il y a des millions d'années, plus de 100 millions d'années, après plusieurs extinctions massives, la pollinisation de la Terre se faisait initialement par le vent et l'eau. Dans les océans, la majeure partie de l'oxygène de la planète provient des océans. Les plantes marines sont pollinisées par l'eau. Avant les plantes à fleurs, il y avait les arbres et les herbes, qui étaient pollinisés par le vent. Avec l'apparition des plantes à fleurs, les premiers pollinisateurs sont entrés en scène. Les guêpes furent les premiers pollinisateurs de la lignée des abeilles. Les abeilles descendent donc des guêpes. Aujourd'hui encore, on voit des guêpes polliniser, mais les abeilles, elles, sont descendues avec leurs pièces buccales complètement développées. Et elles ne pollinisent pas pour le simple plaisir de polliniser. C'est un effet secondaire de leur activité : elles butinent le pollen ou le nectar.

JW : Mais le fait est, Nikki, que personne n'aime les guêpes.

NF : Pourtant, ce sont des insectes extraordinaires. Elles sont formidables pour lutter contre les ravageurs. Elles mangent des araignées, des tiques et des acariens. Elles sont donc un atout considérable pour les agriculteurs et les éleveurs. On ne les aime pas parce qu'on se fait piquer. Mais j'ai déjà manipulé et déplacé des guêpes qui posaient problème. Même avec un abreuvoir à abeilles, un petit récipient peu profond que l'on peut installer dans son jardin. C'est généralement facile à fabriquer. Il suffit de prendre un récipient en verre, de le remplir de brindilles et de cailloux, puis d'eau. Car les abeilles n'aiment pas l'eau en mouvement. Du coup, les papillons, les mites et toutes sortes d'insectes viennent s'y nourrir. Les guêpes en font partie. Elles viennent s'abreuver. Mais j'ai déjà vu des guêpes avec des tiques, qui les portent, prenant de l'eau puis s'envolant. Ce sont donc des insectes très utiles. Et tant que vous ne sentez pas trop la banane près du nid, il est facile de les déplacer. Il suffit d'attendre que la nuit se rafraîchisse. Et si elles sont mal placées, vous pouvez les déplacer. Attention, il existe des guêpes extrêmement dangereuses qu'il vaut mieux éviter d'approcher ou de déplacer, sauf par grand froid ou si un apiculteur professionnel s'en charge. Mais presque tous les insectes sont bénéfiques, à l'exception des moustiques et des tiques. Ceux qui sont génétiquement modifiés par l'agrochimie et…Des investisseurs comme Bill Gates et Oxitec, et autres.

JW : Je plaisantais, bien sûr.

NK : Je suis un peu lente à la détente et je n'ai bu qu'un seul café. Pardon.

JW : Ce que vous voulez dire, c'est que si on retire les guêpes de l'écosystème, on crée un déséquilibre.

NF : J'ai une donnée très intéressante à ce sujet. La biomasse des insectes volants a chuté de 75 % en seulement 27 ans. Oui, c'est beaucoup plus élevé dans la plupart des endroits. Et c'est bizarre qu'ils parlent des insectes volants et pas des insectes terrestres. J’ai grandi dans la Vallée Centrale de Californie. L'été, on conduisait normalement, on allait faire les courses, à l'école et on rentrait. Et en une semaine, le pare-brise et la calandre ( aération ) étaient couverts d'insectes. Et si on se garait sous les arbres, il y en avait partout. Il y avait beaucoup d'oiseaux, car c'est une source de nourriture essentielle pour eux. On retrouvait des fientes sur la voiture. Il ne suffit donc pas de laver sa voiture, il faut aussi frotter la calandre. Et même en montagne ou dans le désert, le problème persiste. J'ai pourtant fait des tournées à travers le pays avec Be Heroic, où nous avons parcouru tous les États de l'Ouest au printemps, en été, en hiver et en automne, et nous n'avons quasiment pas trouvé de gros insectes sur la calandre. C'est désolant. Nous assistons à un effondrement massif de l'écosystème. L'agriculture est donc désormais touchée. Nous sommes la dernière génération à avoir accès à une alimentation saine et variée, composée d'aliments qui ne poussent plus aujourd'hui. La 5G, en plus des produits agrochimiques, a vu le jour à la fin des années 70, début des années 80, puis a été accélérée par le génie génétique grâce à Monsanto, Syngenta et d'autres entreprises. Ces poisons ont été les premiers à apparaître. Mais lorsque les télécommunications ont lancé la 2G et la 4G, la 5G a eu un impact. Mais la 5G, ce sont des ondes millimétriques, et ça tue les insectes. C'est un véritable smog électromagnétique. Il n'y a donc aucun endroit vraiment sûr pour ça.

JW : Franchement, j'ignorais la moitié des choses concernant la 5G. Mais les abeilles, et comme vous le dites, les pollinisateurs en général, absorbent entre 3 % et 370 % de plus des hautes fréquences utilisées par la 5G.

NF : Elles l'absorbent. Cela provoque un échauffement interne et un échauffement endothermique. Mais le pire, c'est que ça les tue de l'intérieur, car elles ont un exosquelette. Or, sur cet exosquelette, il y a de petites plaques appelées chitine. Et la 5G les détruit. Elles deviennent donc plus vulnérables aux acariens et aux virus. Les entreprises agrochimiques utilisent aussi la 5G pour créer des vaccins pour les abeilles afin de les protéger du varroa, alors qu'il faudrait simplement couper la 5G. L'université de l'Illinois à Chicago, aux États-Unis, emploie un professeur qui a créé une abeille génétiquement modifiée. Cette abeille, dont la commercialisation est prévue en 2027, risque de décimer les populations d'abeilles naturelles. La présence d'un animal génétiquement modifié parmi les abeilles est extrêmement dangereuse. Cet insecte se nourrit de nectar, contrairement aux abeilles domestiques qui butinent le miel. Ces abeilles pénètrent dans les ruches, y plongent leur langue et aspirent le nectar, qu'elles stockent dans leur jabot. Elles retournent ensuite à la ruche et le régurgitent avec une autre abeille. Une fois le nectar épaissi et enrichi en enzymes, elles le régurgitent dans une alvéole, où il se déshydrate et se transforme en miel. Or, si cette salive porte un code génétique différent et se retrouve dans le pollen, toute abeille butinant la fleur sera infectée. On parle alors de biopollution, qui est différente de la pollution chimique. Par exemple, si vous jetez une goutte d'essence dans l'océan, elle se disperse. Si vous avez un poisson génétiquement modifié et qu'il se reproduit avec un autre poisson, la contamination se multiplie sans cesse. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme : c'est catastrophique. Aux États-Unis, il existe environ 4 000 espèces d'abeilles. Chacune a un rôle différent. Certaines sont spécialisées, d'autres butinent plusieurs types de plantes, et certaines ont co-évolué avec différentes plantes. Mais cela va avoir un impact énorme sur l'ensemble de l'écosystème. C'est vraiment grave.

JW : Pour compléter cette information très intéressante, voici un autre point à retenir : Il est dit que les abeilles possèdent un organe spécifique pour détecter les forces magnétiques. C'est ainsi qu'elles s'orientent. Et les téléphones portables perturbent cet organe. En fait, il est dit que les champs électromagnétiques alternatifs sont nocifs pour les abeilles.

NF : Oui. Donc, même les lignes électriques, si des abeilles se retrouvent sous ces lignes, cela peut les rendre très agressives ou entraîner un effondrement massif de la colonie. Il se passe beaucoup de choses différentes. Mais plus tard, quand vous serez prêts à parler de solutions, nous pourrons expliquer aux gens comment se protéger, notamment s'ils ont un jardin ou des abeilles.

JW : Installer des ruches peut en fait aggraver la situation.

NF : Oui. Les abeilles parcourent entre deux et dix kilomètres. Je ne sais pas si vous utilisez les miles…Dans un rayon de 10 kilomètres, voire jusqu'à 10 kilomètres. Elles parcourent donc de très longues distances à la recherche d'eau, de nourriture et d'endroits où nicher. Les abeilles mellifères et les bourdons sont plus attachés à leur famille. Une ruche d'abeilles mellifères peut compter jusqu'à 20 000 abeilles, voire plus, issues d'une même famille et provenant d'une seule reine. Chez les bourdons, il y a généralement une reine qui hiverne. Leur colonie s'appelle un nid, mais ils produisent également du miel pour leur propre consommation. Cependant, lorsque des apiculteurs inexpérimentés possèdent une ruche, après avoir suivi un cours d'un week-end ou une formation de six semaines sans véritable stage pratique, ils ne prennent pas en compte l'environnement immédiat. Tout d'abord, qu'y a-t-il à 10 kilomètres de là ? Quels produits chimiques sont présents ? Quels types de cultures y poussent ? Y a-t-il des OGM ? Y a-t-il beaucoup de glyphosate ? Y a-t-il une pénurie d'eau ? Un excès d'eau ? Il s'agit d'anticiper les conséquences. Et puis, qui sont les autres apiculteurs ? Qui d'autre élève des abeilles ? Et quelles sont leurs espèces ? Car même parmi les abeilles mellifères, il y a les abeilles caucasiennes, russes, italiennes, vous savez, toutes les différentes espèces. Donc, si quelqu'un a une ruche similaire à la vôtre, ou si vous vous relâchez et cessez de surveiller vos ruches, et qu'elles sont infestées ou atteintes de maladies, et que vos ruches sont déplacées vers un agriculteur ou un éleveur pratiquant l'apiculture durable, vous pouvez contaminer leurs colonies. Ou s'il y a un point d'eau, une source de pollinisation ou un champ, vous devez être très vigilant. Et la meilleure chose que vous puissiez faire pour les abeilles, c'est de bloquer la 5G. Il n'y a pas grand-chose que les particuliers puissent faire actuellement pour stopper la géo-ingénierie, mais ils peuvent, s'ils ont un point d'eau, qu'il s'agisse d'un abreuvoir pour oiseaux ou pour abeilles, y ajouter de la zéolite. Les insectes ingèrent la zéolite ou, en buvant, absorbent une partie des minéraux qu'elle contient. La zéolite fixe des substances comme l'aluminium issu de la géo-ingénierie. Il existe aussi des biochars qui peuvent fixer le glyphosate, lequel est ensuite éliminé par l'urine. Il suffit donc d'en ajouter à l'eau. Vous pouvez même la mettre dans une petite chaussette ou un sac en nylon. Mais si vous voulez aider les abeilles, vous pouvez aussi planter des végétaux mellifères. En fait, on ne plante pas uniquement pour les abeilles. Il faut planter pour favoriser la pollinisation dans son ensemble. Des fleurs de différentes couleurs attirent des insectes de différentes couleurs. Des plantes, arbustes et arbres à fleurs indigènes sont probablement la meilleure solution. Laisser les pissenlits tranquilles est une excellente idée. Le pissenlit est l'une des plantes les plus riches en nutriments au monde et appartient à la famille des fleurs composées. Au printemps, lorsqu'il fleurit, il attire abeilles, coléoptères, fourmis, papillons, mousse et tous les pollinisateurs. C'est une excellente source de nourriture pour eux. Et pour les humains, c'est excellent. Il possède des propriétés anticancéreuses et est très riche en calcium. Chaque partie du pissenlit est très nutritive. Connaissez-vous le Roundup de Monsanto, à base de glyphosate ? Ce produit a fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est le cas aussi en Afrique du Sud.

JW : Oui, c'est le cas.

NF : Et Trump, et pas seulement lui, a été impliqué dans ce problème depuis George Bush père, qui a été courtisé par Monsanto. Lorsque Monsanto a créé le Roundup, le glyphosate qu'il contient était à l'origine un détartrant pour canalisations. Il servait à nettoyer les canalisations, puis on les déroulait sur les champs et on les laissait tomber. Ces canalisations industrielles projetaient des produits chimiques partout, tuant toutes les plantes. Ils ont donc modifié une molécule pour créer le Roundup, ou glyphosate. Ce produit a ensuite été vendu comme herbicide. Il tue tout. Mais ce que font les gens, c'est qu'ils se disent : « Tiens, une mauvaise herbe ! » Alors ils prennent leur pulvérisateur de Roundup, ou leurs cuves, s'ils sont en ville ou à la campagne et utilisent des produits chimiques. Et ils pulvérisent les pissenlits. Et quand on pulvérise un pissenlit, la mauvaise herbe meurt. Mais la fleur reste. La tête de la fleur, imprégnée de produits chimiques, est toujours là. Et puis, il y a les papillons, les abeilles, la mousse… tout le monde se pose dessus, ingère le poison et tue tous ces animaux. Ou parfois, ça monte en graines. Vous savez, ces petites boules de duvet qu'on fait pousser avec les pissenlits ? Eh bien, ces graines sont maintenant empoisonnées. Elles vont quand même monter en graines. Ces graines seront empoisonnées et ne germeront pas. Mais les oiseaux viennent en été, au printemps, en automne. Ils viennent et les mangent. Donc, on tue des millions d'oiseaux chaque année en empoisonnant ces graines. Il faut donc que les gens soient plus conscients de ce qu'ils font. Si vous voulez vraiment vous débarrasser des pissenlits, la seule chose à faire, c'est de se rappeler que ce sont des plantes annuelles, pas vivaces, elles ne reviennent pas chaque année. Ce qui revient, ce sont les graines. Donc si vous voulez vous en débarrasser, et je l'ai fait, j'étais jardinier professionnel et je travaillais dans une jardinerie…Il suffit d'enlever les fleurs fanées pour que la plante ne repousse pas et qu'il n'y en ait plus. Ainsi, en quelques années, vous vous débarrassez de la quasi-totalité de vos pissenlits si vous en êtes envahi. Vous pouvez cueillir les fleurs fanées et les ajouter à vos salades ; elles sont délicieuses. Leur goût rappelle presque celui du tournesol. Vous pouvez aussi faire du vin de pissenlit, ou tout autre produit dérivé.

JW : Il est dit, et ce chiffre est une estimation prudente, qu'environ 40 % des espèces d'insectes sont menacées d'extinction. Et ce, d'ici quelques années. En réalité, le chiffre est bien plus élevé. C'est ce que vous alliez dire. Une autre étude, tout aussi prudente, indique que les populations d'insectes ont globalement diminué de 45 % au cours des 40 dernières années. C'est incroyable !

NF : En fait, c'est un phénomène collectif. Les premières hécatombes étaient dues à l'agriculture de monoculture et aux pesticides. Beaucoup de gens connaissent le glyphosate ou le Roundup, mais il y a aussi la Fondation Bill et Melinda Gates qui a promu l'agrochimie et la géo-ingénierie aux quatre coins du monde : en Afrique, en Australie, en Inde, aux États-Unis, et partout ailleurs. Empoisonner le système alimentaire est une chose, empoisonner l'écosystème en est une autre. La géo-ingénierie, ou modification du climat, remonte à plus de 100 ans, comme l'explique Jim Lee. Son site web historique est excellent. Mais la géo-ingénierie a connu un essor considérable sur les continents après le 11 septembre, car c'est à ce moment-là que les avions ont été cloués au sol et que la plupart des modifications ont été effectuées. Et il est très facile de modifier les avions, comme l'a mentionné David Keith dans une interview ou une conférence. Vous pouvez en entendre parler sur le site web de Dane Wigington. D'autres experts ont également affirmé que la géo-ingénierie est très facile, il est très simple de modifier les tubes ou les réservoirs des avions. Une fois tous les avions immobilisés, ils ont systématiquement relancé les opérations. On a donc assisté à une accumulation croissante de substances. Mais les matériaux qui retombent ne se limitent pas aux substances mentionnées dans les brevets Welsbach et aux carburants. Ces carburants, comme le JP8, sont extrêmement toxiques. Les Italiens ont démontré la présence de nanomatériaux grâce à la capture directe des particules atmosphériques derrière les avions. TankerEnemy.com propose une excellente vidéo à ce sujet. Ils ont réalisé cette technique il y a plusieurs années. La vidéo de Dane Wigington, montrant l'assombrissement des particules, confirme cette technique de capture directe. À l'ère de la géo-ingénierie, l'OGA, avec les docteurs Herndon Whiteside et son équipe, collecte de nombreux matériaux, dont du glyphosate, présent dans les eaux de pluie. On y trouve également d'autres nanomatériaux, des bactéries à domaine croisé (mygellines) et diverses mycotoxines. Tous ces éléments contaminent les sols et les plantes, qui les absorbent ensuite par voie aérienne. Plus on en abuse, plus la base de la chaîne alimentaire – microbes du sol, insectes, plantes, oiseaux, et tout le reste – est affectée. Or, nous consommons de la viande, nous ingérons des animaux potentiellement toxiques, et les végétariens, qui se nourrissent d'aliments issus de la terre, ingèrent des aliments contaminés. La 5G, déjà présente dans le monde entier, est omniprésente. Aux États-Unis, par exemple, en plus des infrastructures 4G et 4G LTE, environ 5 millions de nouvelles antennes et 350 millions de nouveaux lampadaires LED 5G ont été installés. Ainsi, même en traversant les montagnes, la connexion ne sera jamais interrompue grâce à la présence d'une antenne et de plusieurs émetteurs 5G ou lampadaires LED. Cela permettra également aux véhicules autonomes de rester connectés une fois que nous serons confinés dans ces « camps de concentration », ces « villes intelligentes », ces « villes C40 », appelez-les comme vous voulez. Nous serons confinés, mais il n'y aura plus d'insectes nulle part. Ces technologies sont partout. Il existe des moyens de nous protéger, mais la géo-ingénierie est à la base de l'effondrement des écosystèmes et de l'alimentation. C'est le fondement de la réinitialisation. Et c'est une des principales raisons pour lesquelles les insectes inhalent du nanoaluminium et du nanographène provenant de ces aérosols. Et en plus de cela, ils sont exposés à un rayonnement millimétrique.





Quand on mesure deux millimètres, c'est extrêmement chaud. Mais ce qui prolifère, ce sont les insectes mortels comme les moustiques et les tiques. Vous l'avez peut-être aussi remarqué en Afrique du Sud. On voit beaucoup plus de moucherons et de mouches, des insectes bien plus petits que ceux que vous voyiez enfant. Oui.

JW : On a aussi des abeilles tueuses africaines.

NF : Et ça pourrait être voulu. Ça pourrait être intentionnel.

JW : Franchement, elles sont horribles.Elles sont horribles. Elles sont extrêmement agressives et belliqueuses.

NF : Oui, oui. C'est pourquoi il est important d'avoir des animaux, d'autres animaux, différentes espèces d'oiseaux, des reptiles ou tout animal capable de se nourrir naturellement de ces insectes. Il faut aussi soutenir les chauves-souris, actives la nuit lorsque les températures baissent. Les chauves-souris sont d'excellents auxiliaires pour lutter contre les insectes.

JW : À titre d'exemple, que se passerait-il si les abeilles disparaissaient ?

Ce qui se passe actuellement, c'est que nous constatons… Vous parlez des abeilles, mais si toutes les abeilles disparaissaient, nous nous en sortirions. Ce ne serait pas…Super. Ce serait catastrophique. En Chine, cela fait déjà des années qu'ils ont perdu leurs… La Chine est immense. Dans certaines régions, les animaux et les insectes se portent bien et assurent la pollinisation, mais ailleurs, la pollinisation se fait manuellement. C'est déjà le cas aux États-Unis. L'Afrique, l'Inde et d'autres pays pratiquent probablement aussi la pollinisation manuelle. Mais on ne peut pas polliniser un écosystème manuellement. En fait, même polliniser manuellement une petite surface (environ 2000 m²) est extrêmement difficile. Alors, quand les élites détruisent ces ressources alimentaires et ces écosystèmes, nous sommes condamnés. Nous n'avons plus vraiment… Nous aurons de la chance si une partie de la population survit. Une partie saine de la population humaine et animale survivra d'ici 2030. Cette année est la pire pour la géo-ingénierie. Quand on regarde les cartes météorologiques mondiales et les systèmes artificiels, il n'y a presque plus d'ensoleillement persistant ni de zones constamment exemptes de brume. Il pourrait faire beau toute la journée, mais il y a toujours une épaisse brume qui, quand on regarde le soleil (et je ne parle pas du lever du soleil, comme avant…), masque la lumière. Quand on conduit face au soleil levant, ou qu'on prend un café au lever du soleil, on voit un beau disque. Au lever du soleil, on aperçoit un peu de lumière dans ce disque, qui brille pendant une quinzaine de minutes, puis le soleil se lève comme une étoile dans un ciel clair et lumineux. Ce n'est plus le cas. On a maintenant une tache aveuglante qui fait que les voitures venant en sens inverse restent avec leurs phares allumés pendant les deux premières heures de la journée, et c'est la même chose au coucher du soleil. On ne conduit pas simplement, et tout est noir devant le soleil. On ne distingue plus les détails, on ne voit plus une voiture bleue, une voiture rouge, ni un ami qui marche vers nous. Tout est noir à cause de l'atmosphère saturée de particules et de dépôts atmosphériques. Sur Terre, nous avons perdu environ 25 à 30 % de la lumière solaire reçue. Quand j'étais enfant, en plein été, quand on jouait dehors ou qu'on rentrait de l'école, on était obligé de s'arrêter un instant, tellement nos pupilles étaient contractées par l'exposition au soleil qu'on ne voyait rien. Cela ne s'est probablement pas produit depuis une vingtaine d'années, mais ils ont bel et bien fait les choses. Ils ont développé la géo-ingénierie suffisamment lentement pour abêtir les gens, mais ils ont commencé au début des années 2000 avec les émissions et les dessins animés pour enfants. Si vous regardez bien, vous verrez qu'ils ont répandu des aérosols, des aérosols de la géo-ingénierie, dans le ciel. Ces aérosols ont d'ailleurs été classés en 2017 comme un nouveau type de nuage appelé homogénitus. Ils ont commencé à créer ces nuages ​​d'homogénitus, notamment les nouveaux altoscalaires, les altocirrus et les stratocirrus. On les intégrait déjà dans les séries télé et les jeux vidéo à l'époque. Il y a même un vieux dessin animé des Simpson qui en parle. Du coup, avec l'endoctrinement et l'addiction aux téléphones, les gens ne regardent plus le ciel ni la nature, ils ne remarquent même plus la disparition des insectes. Tu jouais au foot quand tu étais petit ? Au soccer ? Ou tu nageais, tu faisais du sport ?

JW : Oui, il y avait des activités en extérieur, oui.

NF : Tu y jouais, oui. Alors, quand tu étais petit, le soir, si tu faisais du sport dehors ou si tu étais à la maison, quand tu allumais la lumière, tu te souviens sûrement qu'il y avait des papillons de nuit et des coléoptères qui volaient partout. Il fallait une moustiquaire à la porte pour entrer et sortir, parce que tout entrait. Aujourd'hui, avec des milliers de maisons, on peut laisser toutes les lumières allumées, les portes grandes ouvertes en plein été, et rien ne rentre. On pourrait bien trouver un tout petit papillon de nuit, mais bon, ils ont réussi à faire en sorte que les gens n'y prêtent pas attention. Et même avec tout ça… J'ai un diplôme en sciences humaines, spécialisé en psychologie environnementale. Et ça englobe tout ce qui touche à nos sens – l'odorat, la vue, le goût – et à la pensée, dans l'environnement bâti comme dans l'environnement naturel. Endoctriner les gens est assez facile. On peut le faire par la répétition, par la répétition du langage. Par exemple, aux États-Unis, au lieu de dire « magnifique », « splendide », « ravissant », « extraordinaire », les gens disent : « Oh, c'est parfait !» Vraiment, vraiment, c'est parfait ! » « Parfait », c'est un seul mot. Et puis, on abuse du mot « génial ». Oh, c'est incroyable ! Comment était ton dîner ? C'était incroyable. Tu sais, tu as vu cette émission l'autre jour ? C'était incroyable. Au lieu de dire « Oh, c'était super », c'était créatif. C'était intelligent. C'était… tu sais, on a condensé notre langage et nos pensées. Et même les SMS, qui condensent encore plus, ont encore amplifié le tout. En influençant la perception que les gens ont de la nature et de ce qu'elle est vraiment, ils ont changé les couleurs au cours des vingt dernières années. Quand on regarde une émission de télé aujourd'hui, le fond est toujours sombre. C'est toujours très flou. On voit des couleurs répétitives : beige, gris, taupe. On ne voit plus d'oranges, de jaunes, de roses, de verts ni de bleus vifs. En fait, ces couleurs ne viennent même plus à l'esprit des gens. Tout le monde est habillé en noir, gris ou beige. Si c'est rose, c'est un rose fuchsia avec une nuance grise. Si c'est orange, c'est un orange profond, mais il n'y a qu'une seule nuance de chaque couleur. Et c'est le cas pour les séries télévisées. Donc, dans la mode, les séries, et même dans les bâtiments – quand on entre dans un restaurant, un bureau, une banque – tout est noir, gris, beige ou taupe. Pendant la pandémie, alors que tout le monde était confiné, aux États-Unis en tout cas, toutes les rénovations et mises à jour des grands stades sportifs ont été réalisées en noir ou gris. Ils ont installé tous les sièges sur fond noir ou gris. Le gris, le beige et le taupe sont depuis longtemps utilisés dans les établissements pénitentiaires. Toutes les prisons ont arboré ces couleurs pendant des décennies, car elles incitent à l'apathie, et non à la créativité, au bonheur, à l'appétit, au calme ou à la beauté. Alors, aux États-Unis, on a une population massivement apathique qui n'a pas vraiment voyagé, faute de moyens. Mais j'aime toujours les autres pays. J'aime l'activisme à l'étranger et les magnifiques choses que j'y vois. J'adore ça. Je n'y suis simplement pas allée, mais je sais qu'aux États-Unis, pour avoir voyagé, parlé avec les gens, assisté à des centaines d'événements ces vingt dernières années et discuté avec des agriculteurs, des éleveurs et des associations, j'ai constaté que la population, son intelligence, son attention et sa motivation diminuent continuellement, à mesure que son ignorance de la population, de l'environnement, de l'alimentation et des écosystèmes s'aggrave. Et quand la pandémie a éclaté, j'ai été sidérée de voir à quel point c'était facile de sombrer dans ce chaos. Je ne suis ni républicaine ni démocrate, mais c'était tellement facile. Tellement facile pour eux. J'avais un petit ami super geek quand j'étais petite et jeune adulte, vers la vingtaine. À l'époque, on n'avait pas vraiment la télé par câble. Du coup, on regardait une émission qui s'appelait A&E. Vous avez A&E ou Discovery Channel ?

JW : Nous, on a Discovery.

NF : Oui, c'est ça. A&E, c'est un peu le même genre. Pendant un mois, on a regardé des démolitions d'immeubles parce qu'il était charpentier et qu'il aimait bien voir comment ça se passait. On les regardait installer les charges explosives et les déposer à leur emplacement. Bref, deux ans plus tard, je me suis levée et mes amis m'ont dit : « Viens voir ce qui se passe à New York !» L'une des tours jumelles du World Trade Center était en feu. Puis la deuxième a été touchée et a pris feu un petit moment. Et quand elle s'est effondrée sur son propre emplacement, j'ai regardé et je me suis dit : « C'était une démolition d'immeuble. » Et c'était mon premier contact, mon premier « ping ». C'est là que j'ai vraiment appris ce qu'étaient les opérations sous faux drapeau. Alors j'en parlais. On traitait ça de complotistes et tout, mais la géo-ingénierie, la 5G, les OVNI … ce ne sont pas des théories du complot, il y a des preuves pour tout ça. Alors, ça pourrait être un fait avéré, mais ce sont des choses importantes. Bref, je m'égare. Vous me laissez partir.

JW : Il y a environ deux ans, j'étais à Hong Kong et je n'ai vu aucun oiseau.

NT : Oui. Alors, les villes intelligentes, que ce soit Wuhan…À Hong Kong, même si ce n'était pas le cas à l'époque, le déploiement de la 5G était probablement limité, peut-être à la 4G LTE, peu importe. Chez les oiseaux, la 5G a un impact sur la peau. Nos poils, notamment ceux de nos bras, agissent comme des antennes. C'est pourquoi, avec la 5G, certaines personnes ont des problèmes de peau plus importants, et cela affecte parfois les yeux. Chez les oiseaux, les plumes servent de récepteurs, et derrière leurs yeux se trouvent des magnéto- récepteurs qui les aident à se repérer, à s'orienter, etc. Vous vous souvenez sans doute des reportages, en 2011 puis en 2018 environ, sur des oiseaux qui tombaient du ciel. On disait qu'un gros rapace les survolait et qu'ils avaient tous plongé au sol. C'était n'importe quoi. La 5G a donc un impact catastrophique sur les oiseaux et tous les petits animaux. Même en traversant une forêt où la 5G est déployée le long des routes, on ne voit plus autant d'écureuils terrestres ou d'autres animaux, car ils sont tous sensibles à cette technologie. Chaque animal possède des magnéto- récepteurs différents et tous sont affectés de manière désastreuse. L'industrie de l'Internet des objets 5G est tout simplement monstrueuse.

JW : Comment lutter contre ce fléau ?

NF : Les citoyens doivent agir dans leurs communautés. Nous avons beaucoup de chance ici. J'ai rencontré Scott McCullough, l'un des avocats les plus en vue contre la FCC. Il a travaillé avec RFK Jr. et Children's Health Defense. J'ai récemment rencontré l'un de ses collègues, Mike Flores, qui travaille également avec l'équipe de McCullough et Children's Health Defense. Il est donc important de vous impliquer et de faire de votre mieux pour agir, en sachant quoi dire à votre communauté et à qui le dire, ainsi que comment entreprendre des démarches légales. Sur notre site web, beheroic.com, nous avons une page intitulée « 5G et l'Abeille » qui propose de nombreuses informations et de courtes vidéos présentant la géo-ingénierie. Nous y abordons toutes les technologies, des satellites en orbite basse (LEO) aux technologies terrestres, ainsi que des informations destinées aux médecins, provenant de l'association Physicians for Safe Technology. Leur site web est mdsafetech.org. Scott McCullough et son équipe collaborent également avec différents groupes. Vous pouvez aussi consulter Environmental Health Trust (EHT), une excellente ressource. En recherchant Environmental Health Trust, vous trouverez un important collectif d'informations médicales et des pistes de démarches proactives. Vous pouvez cliquer sur notre site web pour accéder à différentes pages et trouver des informations, ou pour prendre des mesures vous-même. Si vous souhaitez plus d'informations ou si vous avez une question personnelle concernant la 5G, vous pouvez nous contacter via Be Heroic, mais il faudra passer par beheroic@gmail.com et non par notre site web, car tout est régulièrement piraté. J'ai enfin pu me reconnecter à Telegram l'autre jour. J'y suis donc connecté pour le moment, mais je ne sais pas combien de temps cela va durer.

JW : Il vaut peut-être mieux éviter Gmail.

NF : Oh, ils sont tous ciblés. Ils peuvent accéder à Proton et tout, ils peuvent tout faire. Oui.

JW : Encore une fois, j'apprends des choses ici. Je ne savais pas que les insectes, enfin, je n'y avais jamais pensé, n'ont pas de foie. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas détoxifier tous les métaux qu'ils absorbent.

NF : Une abeille, par exemple, occupe différentes fonctions au cours de sa vie. D'abord, elle naît et reste à la nurserie pour s'occuper des larves. Ensuite, elle devient gardienne, puis pollinisatrice. Enfin, elle peut retourner à la nurserie et y travailler à nouveau si elle le souhaite. Et leur cerveau rajeunit en quelque sorte lorsqu'elles accomplissent ces tâches. Il existe aussi des substances comme la zéolite qui leur permettent de fixer les métaux dans leur corps, puis de les éliminer par l'urine. Des études existent à ce sujet. Les gens aiment se renseigner sur ce genre de choses, mais cela concerne uniquement les insectes. C'est vraiment terrible. Leur corps est minuscule. Leur métabolisme est très élevé. Il est donc essentiel de les protéger. Un autre problème majeur, que nous n'avons pas encore abordé, concerne la géo-ingénierie. Elle ne se limite pas au blocage de la lumière du soleil, pourtant indispensable à la navigation de nombreux insectes et animaux terrestres, des baleines aux abeilles. Bloquer et déformer la lumière du soleil est donc crucial. Mais pour les animaux et insectes terrestres, qu'il s'agisse d'une forêt ou d'un désert, l’éradication de l'humidité et de la rosée (l'humidité du sol, et non la rosée elle-même) est tout aussi problématique. Les armes à énergie directe, en réduisant et en éliminant la rosée, affectent les animaux, les insectes et les micro-organismes de la surface du sol. La biodiversité disparaît car parfois, la rosée est la seule source d'eau pour ces animaux, insectes ou plantes. Ils se dessèchent donc de l'extérieur. Parallèlement, les plantes qui absorbent l'aluminium perdent leur capacité à retenir l'humidité et les nutriments. Et nous avons beaucoup de chance ici. Il y a des années, une entreprise de biochar m'a contactée. Un de leurs commerciaux, qui était aussi chercheur, assistait à une de mes conférences sur le chanvre. Il est venu me voir après et m'a dit : « Je voudrais vous parler de notre biochar. » J'ai répondu : « Non merci. Je n'aime pas le greenwashing. » Je ne lui ai rien dit de tel. J'ai simplement dit : « Non merci. » Il a insisté : « Non, non, c'est vraiment excellent. Pourquoi ne voulez-vous pas en savoir plus ? » J'ai répondu : « Parce qu'il y a tellement de biochar qui n'est que du greenwashing. » Et il me dit : « Eh bien, le nôtre est différent. C'est un produit breveté. Il est certifié USDA, EPA et OMRI, et certifié biologique. » C'est le seul charbon actif chargé positivement et négativement connu sur le marché aujourd'hui. J'ai dit : « D'accord, expliquez-moi. » Il m'a tout expliqué et m'a montré le produit. Puis il m'en a donné un peu pour que je puisse l'utiliser. Je sais donc que ça fonctionne. C'est un excellent produit, utilisable dans les sols par les agriculteurs, les éleveurs et les défenseurs de l'environnement. Il fixe les toxines. Il fixe les éléments provenant des carburants, notamment les combinaisons d'aluminium, de baryum et de strontium, à des degrés divers, mais aussi le glyphosate et les radionucléides. Ce sont d'autres substances qui peuvent se déposer dans le sol. Donc, en cas d'incendie, si des cendres recouvrent votre communauté ou votre comté, vous pouvez incorporer ce matériau au sol, ou le mettre dans des sacs et le jeter dans l'eau. Il fixe les toxines présentes dans l'eau. Ainsi, les personnes qui souhaitent se protéger, ainsi que leurs sols et leurs terres pour leur propre alimentation, ou simplement pour préserver les écosystèmes et la faune sauvage, peuvent utiliser ce produit. Il est relativement peu coûteux et son utilisation est définitive, car ce matériau fixe les toxines. De plus, il retient 50 % de son poids en eau. Aux États-Unis, différentes subventions sont disponibles pour les agriculteurs et les éleveurs qui souhaitent utiliser ce matériau, et la situation est probablement meilleure qu'il y a 10 ans. Il existe probablement de bonnes entreprises de biochar dans d'autres pays. Il existe de bonnes entreprises de biochar dans d'autres pays, mais il faut faire le tri parmi celles qui pratiquent l'écoblanchiment, celles qui prétendent être bonnes, mais qui ne le sont pas vraiment. Il y a donc des solutions, en attendant d'y mettre un terme.

JW : Acheter du miel aide-t-il les abeilles ?

NF : Absolument pas. C'est même néfaste pour elles. Il ne faut donc pas acheter de miel. Non. Les abeilles ont évolué avec le miel comme principale source de nourriture pendant plus de 80 millions d'années. Et il est extrêmement riche en nutriments. Les autres aliments qu'elles produisent dans leur ruche sont le pain d'abeilles, qui est en quelque sorte fait de pollen. Ces aliments riches en nutriments leur permettent de produire une fine pellicule de cire sur leur abdomen. Imaginez 20 000 abeilles produisant cette cire, qui permet de construire tous les rayons de miel, d'y déposer les œufs ou le miel, puis de les operculer. Mais beaucoup d'apiculteurs, je parle des apiculteurs professionnels, vous savez, ils récoltent tout le miel et la cire, puis ils nourrissent leurs abeilles avec n'importe quel type d'aliment, liquide, en gel ou en granulés. Les méthodes varient selon les régions du monde. C'est un peu comme si on vous retirait tout votre régime alimentaire et qu'on vous donnait uniquement du McDonald's après une dure journée de labeur, après avoir passé votre vie à nourrir votre famille. Or, les abeilles produisent toujours du miel en surplus. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles elles ont survécu aux périodes glaciaires. Elles se sont réfugiées dans les arbres ou près des grottes pendant des périodes de glaciation extrêmes et ont toujours survécu. Leur miel est une source de nourriture phénoménale. Mais même quand on mange du pollen d'abeille, on entend souvent dire : « J'adore le pollen d'abeille. J'en mets dans mon granola tous les matins. » Bon, on a des tas de façons de se nourrir. Et des tas d'édulcorants différents. Alors on n'a pas vraiment besoin de leur prendre leur nourriture. Et ce qui nous attend très bientôt, c'est une extinction massive. Il faut donc s'assurer que les abeilles, vous savez, les petits apiculteurs, laissent un peu de miel à la ruche. Elles ne vont pas tout prendre. Il y a beaucoup de petits apiculteurs consciencieux qui le font, mais franchement, on n'en a pas besoin. Personnellement, je garde un pot de miel et je l'utilise environ cinq ou six fois par semaine pour ranimer les abeilles que je trouve par terre ou sur le trottoir de quelqu'un. Si je suis occupée, je ramasse l'abeille et je mets une goutte de miel sur mon doigt. J'ai le même pot depuis toujours parce qu'il dure longtemps. Pour toujours. Il existe différentes thérapies, comme pour le cancer, où l'on utilise les piqûres d'abeilles, car le venin d'abeille serait efficace contre certains cancers. C'est acceptable, mais il existe d'autres traitements naturels contre le cancer pour lesquels on n'a pas besoin d'y recourir, ni de produits dérivés. Quand on consomme du pollen d'abeille, par exemple, les abeilles possèdent de petites grilles à l'entrée de leur abdomen. Elles raclent le pollen sur les petites abeilles dont les pattes postérieures sont munies de curvicules, de petits poils qui captent le pollen. Ainsi, lorsqu'elles butinent les fleurs, elles se couvrent de pollen et l'essuient sur leurs pattes. Certaines abeilles, notamment les petites abeilles solitaires, transportent également du pollen sur leur abdomen et d'autres parties de leur corps ; les zones de transport varient selon les espèces. Tous ces insectes pollinisateurs et tous les animaux pollinisateurs sont essentiels à notre survie. Alors, plantez des plantes pour les pollinisateurs, offrez-leur un bon point d'eau, mangez bio, et surtout, du poisson nourri à l'herbe, sans injections. Vous savez, ce sont des choses que nous pouvons faire pour les aider. Oui. Je veux dire, la chasse à l'agar-agar. Oh oui. Oui. Je veux dire, je n'ai jamais chassé. C'est vraiment nourri à l'herbe. C'est vraiment, en fait, tellement… l'expression « nourri à l'herbe » est amusante, car dans la nature, les animaux ne cherchent pas que de l'herbe. Ils mangent des tonnes de fleurs sauvages, et toutes ces fleurs sauvages contiennent différents nutriments, différentes vitamines, différents minéraux, et elles sont sucrées et savoureuses. Donc, les pollinisateurs contribuent à cette industrie. Et vous, vous pêchez aussi ? Oui. Oui. Mais le poisson, c'est un cas particulier à cause du mercure. C'est un problème pour le thon. Eh bien, toute la vie marine est empoisonnée en ce moment par les microplastiques et le mercure. L'un des plus gros problèmes du Pacifique, et qui se dirige aussi vers vous, ou est déjà à votre porte, c'est Fukushima, qui fuit depuis le 11 mars 2011, je crois. C'était bien ça ? Ça remonte à loin. Ça remonte à loin, mais cet énorme nuage de déchets radioactifs continue de se disperser. Et puis, je crois que l'année dernière, ils ont vidé environ 5 000 réservoirs. Il faudrait que je vérifie. Le Dr Helen Caldicott a écrit des articles et des livres extraordinaires à ce sujet. Mais, oh, merci. Vous avez beaucoup de choses derrière vous ? Oui. lors, vous savez, nous sommes empoisonnés de tous côtés et c'est une situation vraiment grave.

JW : Mais je ne savais pas que les abeilles sont les seuls insectes à produire de la nourriture consommée par les humains. Les abeilles sont les seuls insectes. Autrement dit, elles produisent du miel, c'est leur nourriture et nous mangeons leur nourriture.

NF : Oui, c'est ça. Et six des 20 000 espèces d'abeilles recensées dans le monde sont des abeilles à miel. Les plus de 19 000 autres ne le sont pas. Mais beaucoup de gens connaissent les bourdons, mais ignorent l'existence des abeilles de la sueur, des abeilles fouisseuses, des abeilles maçonnes et de tous les autres groupes d'abeilles. Il y a aussi les imitateurs, tous ces insectes qui imitent les mouches et les abeilles, et toutes sortes d'autres pollinisateurs.

JW : Nikki, et un moustique, un pollinisateur, car j'ai une relation amour-haine avec eux. Ils m'adorent et je les déteste.

NF : Les mâles pollinisent, les femelles sucent le sang.

JW : Zut ! Je veux m'en débarrasser. Je les déteste. Ils adorent ma femme. Enfin, pardon. Ils, ils, ils, ils détestent ma femme. Ils m'adorent.

NF : Oh, oh, super. Donc, elle adore sans doute ta présence.

JW : Oui. Et je ne comprends pas l'utilité des moustiques.





NF : C'est une excellente source de nourriture pour d'autres animaux.

JW : J'en suis sûr. Oui. Très bien. Alors il me faut plus de ces autres animaux.

NF : Oui. Par exemple, les colibris butinent les fleurs pour se nourrir de nectar, mais ils mangent aussi les insectes autour. Que ce soit des moustiques, des papillons ou même des araignées. C'est la même chose pour les chauves-souris : elles adorent les moustiques et autres insectes nocturnes, ce sont d'excellents auxiliaires de lutte antiparasitaire. Ce sont donc de bons animaux à protéger et à encourager dans votre jardin.

JW : D'accord. Alors Nikki, quelle est la morale de cette histoire ?

NF : C'est bizarre. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que nous allons tous mourir, mais de toute façon, nous allons tous mourir.

JW : Eh bien, c'est très, très réconfortant. Vraiment.

NF : Avoir peur de ce qui se passe peut empêcher les gens d'agir. Donc, il ne faut pas, il ne faut pas faire ça. Il faut s'informer. Et nous avons un petit slogan. L'un de nos slogans a été volé par une femme qui travaille avec Jim Lee. C'était « Rejoignez l'essaim », mais nous avons d'autres slogans et notre triple slogan, c'est « Soyez conscients, soyez proactifs et soyez héroïques ». Donc, « être conscients », c'est la sensibilisation et l'éducation. Informez-vous, apprenez-en plus. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter toutes ces différentes technologies, mais informez-vous sur une seule, fréquentez un groupe de personnes proactives ou héroïques. Créez un groupe proactif et travaillez dur pour combattre cela, en vous y mettant sérieusement et en tenant bon. Parce que lutter contre ce genre de choses est une véritable épreuve. Mais si nous n'agissons pas maintenant, je veux dire, les villes intelligentes, ces villes « C4 », la 5G est actuellement à une fréquence très basse. La 5G est dangereuse car elle se situe dans la gamme des gigahertz, mais nous sommes à la limite inférieure de cette gamme. On est probablement à 30 à 50 gigahertz actuellement dans différentes villes, même à la campagne, là où l'agriculture est pratiquée. Et la 5G, d'ailleurs, pour vos auditeurs, rend les plantes toxiques. C'est comme une radiation nucléaire : on ne sent pas de différence au goût, ni à l'œil nu. On ne sent pas de différence, mais c'est toxique car cela endommage l'ADN de la plante, entre autres. On peut donc stopper cela, mais nous ne sommes qu'à ces basses fréquences. Et ces radiations proviennent des satellites, vous savez, d'Elon Musk et de tous ces autres investisseurs dans ces satellites en orbite terrestre basse. Donc, nous recevons des radiations de l'espace et de tout ce qui nous entoure. Et lorsque ces radiations atteignent 60 gigahertz, comme ce fut le cas à Wuhan, la première ville intelligente de Chine, qui comptait 10 500 antennes-relais. Et lorsqu'ils vous ciblent, que vous teniez votre téléphone ou que vous traversiez simplement la rue après avoir inhalé des poussières intelligentes pulvérisées, vous êtes plus vulnérable à ces fréquences. Ainsi, lorsque ces radiations atteignent 60 gigahertz, elles affectent l'oxygène de l'air que nous respirons : il ne se fixe pas à l'hémoglobine de votre sang et vous vous effondrez. Et c'est comme ça qu'ils ont semé la panique chez les gens qui ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient à la télévision, ces images de ce qui se passait à Wuhan, avec des personnes qui s'effondraient. Vous savez, ils sont morts du COVID. Mon Dieu, le COVID les a décimés en un instant. Et puis, dans tous les hôpitaux de Wuhan, tous équipés de la 5G, des patients arrivaient et avaient des difficultés respiratoires. On ne les mettait pas sous respirateur artificiel, mais c'est réservé aux cas de pneumonie. La définition de la pneumonie, c'est que les poumons sont remplis de liquide, mais ces personnes avaient les poumons desséchés, comme si elles souffraient du mal de l'altitude dû à un manque d'oxygène. Aux États-Unis, Trump est un investisseur majeur chez Pfizer, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, GSK et Gilead, le fabricant du Remdesivir. C'est donc un investisseur important dans l'industrie pharmaceutique, tout comme Bill Gates et d'autres milliardaires. Alors, il a amassé une fortune grâce à ça, et étant le chef, le cerveau de l'opération, il n'est pas assez malin pour s'en occuper lui-même. Vous savez, quand il a accéléré le développement du vaccin et tout mis en place, il savait qu'il allait faire des profits rapidement. Du coup, il s'est vanté d'avoir accéléré le développement du vaccin et tout ça, mais ce vaccin contient des nanoparticules qui nous rendent encore plus vulnérables, qu'on soit vacciné ou qu'on ait été exposé à la dissémination de l'ARNm. Ce n'est pas une dissémination vaccinale classique, mais vous savez, il suffit de s'essuyer contre une personne vaccinée pour qu'elle vous dépose des particules, car les nanoparticules pénètrent à travers la peau. Il existe des moyens de se nettoyer après, mais l'oxygène dans l'air va être très dangereux. Donc, si vous attendez 2030 pour agir, il sera trop tard, vous serez piégés. Vous ne pourrez pas vous éloigner à plus de 15 minutes de chez vous. Si vous lisez l'interprétation de Klaus Schwab concernant la Grande Réinitialisation, vous savez que vous ne posséderez plus rien et serez heureux, ou du moins, vous serez heureux parce que vous serez dans un état second. Cela vous rongera le cerveau. Vous serez incapable de fonctionner. C'est déchirant. Alors, vous avez le choix entre la géo-ingénierie, la 5G ou les produits agrochimiques, et en attendant, protégez votre corps, votre santé, votre famille, votre communauté et votre environnement.

JW : Comment puis-je suivre votre travail ?

NF : Pour l'instant, le seul moyen est de vous abonner aux e-mails lorsque nous organisons des événements ou lorsque je prends la parole. Euh, j'ai une liste de diffusion par e-mail, et on partage les infos comme ça parce que je suis bloquée sur LinkedIn, Facebook, X (ou Twitter, je ne sais plus comment ça s'appelle), et Instagram. Je suis bloquée partout. Comme on l'a dit, je viens enfin de pouvoir me reconnecter à Telegram, mais c'est encore aléatoire, sauf si un ami arrive à me joindre régulièrement. Du coup, je me contente d'intervenir lors d'événements. Voilà.

JW : Et votre site web, c'est quoi ?

NF : Bee Heroic, BEEheroic.com. Et si on a des questions, c'est beeheroic@gmail.com. On ne peut pas passer par votre site, mais les messages mettent une éternité à arriver.

JW : C'était un plaisir. Nikki Florio. Merci de m'avoir accompagnée dans cette aventure.

NF : Merci beaucoup. C'était super de vous rencontrer et de vous voir.