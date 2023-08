Le CDC ferme l'application V-safe pour signaler les effets secondaires causés par le vaccin COVID ; un ancien conseiller de la FDA estime que c'est une "idée terrible"

L'ancien conseiller de la Food and Drug Administration (FDA), David Gortler, docteur en pharmacie, a déclaré qu'il était "sans précédent" de mettre fin à la surveillance de la sécurité d'un nouveau vaccin dont l'utilisation universelle est encore encouragée.

Institut Brownstone David Gortler – Le 25 août 2023

Le site web V-safe des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a discrètement cessé de recueillir les rapports d'événements indésirables, sans raison ni explication.

Le site V-safe se contente d'indiquer : "Merci de votre participation. La collecte de données pour les vaccins COVID-19 s'est terminée le 30 juin 2023."

Aujourd'hui, V-safe renvoie les utilisateurs au site web de la Food and Drug Administration (FDA), le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), pour la notification des effets indésirables, même si les responsables ont continuellement ridiculisé le VAERS en le qualifiant de "passif" et "non vérifié".

VAERS et V-safe sont des bases de données de sécurité qui s'excluent mutuellement et qui sont gérées respectivement par la FDA et le CDC.

VAERS est une ancienne méthode de collecte de données sur la sécurité qui permet de remplir un formulaire en ligne, manuellement ou en appelant un numéro gratuit, tandis que V-safe est une "application" de dispositif qui nécessite une inscription en ligne.

Le VAERS et V-safe recueillent tous deux des informations personnelles, des numéros de lot, des dates et des informations associées, mais V-safe est un système de collecte active destiné à une population plus jeune qui utilise l'application.

Voici le dernier rapport avant la suppression :

Cela signifie-t-il que le CDC estime que les injections d'ARNm COVID-19 sont tellement sûres qu'il n'est plus nécessaire de surveiller les rapports d'événements indésirables ?

Quel est l'argument qui s'oppose à la poursuite de la surveillance, d'autant plus que le site web V-safe a déjà été mis en place et payé ?

Alors que le site V-safe du CDC a été furtivement et brusquement désactivé, refusant d'accepter de nouveaux rapports de sécurité, le CDC continue à ce jour d'exhorter toutes les personnes âgées de 6 mois et plus à rester à jour avec les vaccins et les rappels COVID-19.

En tant qu'expert en sécurité des médicaments, je ne peux pas citer d'autre exemple d'agence ou de fabricant ayant interrompu la collecte de données de sécurité.

La situation est d'autant plus grave que la technologie de l'ARNm est relativement nouvelle et que les manifestations à long terme sont inconnues.

En outre, les fabricants et la FDA refusent de partager la liste des ingrédients, tels que les nanoparticules lipidiques, qui pourraient affecter les individus différemment et prendre beaucoup de temps pour se manifester cliniquement.

La collecte de données de sécurité ne devrait jamais s'arrêter

Comparez cela au fait que la National Highway Traffic and Safety Administration (NHTSA) accepte toujours un rapport de sécurité pour un Ford Bronco II vieux de 30 ans.

En effet, il s'agit d'un exemple étrangement spécifique, mais uniquement parce que j'ai conduit ce même véhicule qui m'a été donné par ma famille lorsque j'étais étudiant, pendant mon internat, mon fellowship, mon mandat de professeur à Yale dans les rues malfamées de New Haven et même pendant mes années à la FDA en tant que responsable médical/analyste médical principal.

Comme les injections d'ARNm, les Bronco II sont toujours disponibles sur le marché et les gens les utilisent encore aujourd'hui.

Mon Bronco est devenu un sujet de conversation intermittent avec des amis et des collègues de la FDA. Un jour, un agent de sécurité patrouillant à la FDA m'a informé qu'il s'agissait de la plus vieille voiture du campus.

À l'époque, je ne connaissais pas grand-chose aux voitures (ou à la technologie de l'ARNm), mais lorsqu'un collègue de la FDA m'a informé que mon Bronco II présentait des problèmes de sécurité notables et que la NHTSA avait toujours un œil sur ce véhicule (les accidents par renversement étaient plus fréquents et plus mortels), j'ai résolu le problème : je me suis débarrassé de cette relique fiable, même si je l'aimais vraiment beaucoup.

La NHTSA accepte toujours des rapports de sécurité sur des choses comme ma Ford Bronco II vieille de 30 ans, mais le CDC n'accepte plus de nouveaux rapports de sécurité sur des nouveaux vaccins ARNm vieux de 2 ans.

Les CDC n'acceptent plus de rapports de sécurité malgré l'augmentation rapide des découvertes en matière de sécurité :

Contrairement à ma vieille Bronco, les injections d'ARNm ne sont sur le marché que depuis environ deux ans et, selon la base de données VAERS de la FDA, les "vaccins" à ARNm ont été désignés comme le principal suspect dans plus de 1,5 million de rapports d'événements indésirables, dont plus de 20 000 crises cardiaques et plus de 27 000 cas de myocardite et de péricardite rien qu'aux États-Unis.

Les chiffres mondiaux seraient plus élevés. Selon de nombreuses références, y compris une étude de Harvard financée par la FDA, les rapports VAERS représentent moins de 1 % des effets indésirables des vaccins qui se produisent réellement.

Il est intéressant de noter que le lien NHTSA ci-dessus sur mon Ford Bronco II n'indique qu'un rappel de pièces, une enquête et 23 plaintes, et qu'il comporte toujours un bouton dans le coin supérieur droit permettant de soumettre de nouvelles plaintes.

Wikipedia définit une crise humanitaire ou une catastrophe humanitaire comme un : "un événement singulier ou une série d'événements qui menacent la santé, la sécurité ou le bien-être d'une communauté ou d'un grand groupe de personnes".

D'après les conclusions du VAERS et de V-safe, les effets indésirables des injections d'ARNm aux États-Unis pourraient à eux seuls être considérés comme une crise humanitaire.

Malgré ces résultats cliniques alarmants, le CDC a conclu que la collecte de nouveaux rapports de sécurité n'était plus dans l'intérêt de la santé publique américaine.

Les données existantes du site V-safe font état d'environ 6,5 millions d'événements indésirables ou d'effets sur la santé pour 10,1 millions d'utilisateurs, dont environ 2 millions de personnes incapables de mener des activités normales de la vie quotidienne ou nécessitant des soins médicaux, selon les conclusions d'une tierce partie.

En d'autres termes, bien que les injections d'ARNm soient encore largement disponibles et que le CDC encourage la poursuite de leur utilisation, l'affaire est close en ce qui concerne la collecte de nouveaux rapports de sécurité, dans le cadre de l'administration fédérale de la santé publique d'aujourd'hui.

Le CDC se prononcera-t-il sur les données existantes ou justifiera-t-il l'arrêt de la collecte de nouvelles données de sécurité ?

À ma connaissance, l'arrêt de la collecte d'informations de santé publique n'a pas de justification clinique ni de précédent scientifique, surtout lorsqu'il s'agit d'un produit activement commercialisé.

Dans le roman "1984" de George Orwell, le Parti disait aux personnages de "rejeter les preuves de leurs yeux et de leurs oreilles".

Aujourd'hui, le CDC n'autorise même pas la collecte de ces preuves pour qu'elles puissent être consultées (et éventuellement rejetées). C'est une idée terrible pour n'importe quel produit, et encore moins pour les nouvelles technologies de l'ARNm.

David Gortler, docteur en pharmacie, membre de l'Institut Brownstone en 2023, est pharmacologue, pharmacien, chercheur et ancien membre de l'équipe de direction de la FDA, en tant que conseiller principal du commissaire de la FDA pour les affaires réglementaires, la sécurité des médicaments et la politique scientifique de la FDA.