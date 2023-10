Que pouvons nous penser sérieusement du réchauffement climatique ?

Jean-Yves Jézéquiel - Le 6 octobre 2023 – mondialistion.ca

Comme d’habitude, les idées reçues ont la belle vie, le grand nombre ne va pas aller fouiller plus loin. Beaucoup de gens honnêtes et bien intentionnés vont adhérer sans sourciller au narratif officiel sur le réchauffement climatique et ne vont pas investir de l’énergie, du temps, faire l’effort d’aller voir ce que disent les scientifiques hautement compétents, sans conflits d’intérêts, réellement indépendants, sur la question climatique, car ils ont d’autres chats à fouetter et de toute façon, il ne viendrait jamais à l’idée d’un honnête citoyen de se dire que le pouvoir pourrait être pervers, que le pouvoir pourrait manipuler, voire mentir, que le pouvoir pourrait avoir des intentions tordues contre les intérêts du bien commun !

Non, la définition du pouvoir en soi, implique qu’il soit « innocent » !

Le citoyen lambda veut rester dans sa croyance et ne désire pas se remettre en cause dans les fondements même de cette croyance, car cela est bien trop angoissant ! Savoir et comprendre que nous sommes entre les mains d’une bande de mondialistes pervers est insupportable !

La politique de l’autruche est bien plus confortable jusqu’au moment où elle se fait couper la tête !

Le mensonge est devenu une « post vérité » et la « vérité » des faits un mensonge ! L’ignorance entretient la bêtise. La connaissance peut donc la guérir ! Le Pouvoir est intrinsèquement pervers. Il est menteur et se construit obligatoirement sur le mensonge. Un Pouvoir ne peut pas exister sans le mensonge. C’est une croyance arbitraire qui permet au Pouvoir de se faire accepter par les peuples maintenus dans l’ignorance et une conscience sous-développée, grâce à cette croyance archaïque.

