Archives Climat : Ian Plimer et Kary Mullis

Merci d'être venus. Je suis géologue, et l'élément que nous négligeons souvent lorsque nous examinons le changement climatique, c'est le passé. Le climat a toujours changé. Par le passé, les changements climatiques ont été bien plus importants et rapides que tout ce que nous connaissons de notre vivant. Le niveau de la mer a lui aussi toujours varié. Non pas de ces quelques millimètres modestes qui affolent tant les gens ; par le passé, nous avons connu des variations du niveau de la mer atteignant jusqu'à 1 500 mètres.

Voilà ce qu'est une variation du niveau de la mer. Si l'on remonte le cours du temps, l'atmosphère contenait autrefois une très grande quantité de dioxyde de carbone. Aujourd'hui, ce taux est inférieur à 0,04 %. Où est passé ce dioxyde de carbone ? Il a été absorbé par la craie, le calcaire, les coquilles et la matière vivante.

Cela fait entre 500 millions et 2 milliards d'années que le dioxyde de carbone est ainsi retiré de l'atmosphère. Le dioxyde de carbone est un gaz naturel. Il a dominé l'atmosphère pendant une période extraordinairement longue, et nous nous trouvons aujourd'hui à un niveau dangereusement bas.

Si nous réduisions de moitié la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, il n'y aurait plus de plantes terrestres. Le dioxyde de carbone est la nourriture des plantes. Ce n'est pas un polluant.

Nous vivons actuellement une ère glaciaire. Elle a débuté il y a 34 millions d'années, lorsque l'Amérique du Sud a eu la bonne idée de se détacher de l'Antarctique, permettant ainsi l'établissement d'un courant polaire qui a isolé ce continent. Nous nous trouvons actuellement dans une période interglaciaire.

Au cours de ces 34 millions d'années, la Terre s'est refroidie. Pourtant, la planète n'a connu de glace que pendant moins de 20 % de cette durée. Le reste du temps, le climat était plus chaud et plus humide, et l'atmosphère contenait davantage de dioxyde de carbone.

Et qu'a fait la vie ? Elle a prospéré. Les six grandes ères glaciaires ont toutes débuté alors que la teneur en dioxyde de carbone de l'atmosphère était supérieure à celle d'aujourd'hui — jusqu'à 1 000 fois plus élevée, en fait. Ainsi, les preuves géologiques ne montrent absolument pas que le dioxyde de carbone a piloté le climat.

Pour une raison étrange, le principal moteur du climat reste cette immense boule de chaleur dans le ciel que nous appelons le Soleil, et la distance qui nous en sépare varie. Tous les 100 000 ans, notre orbite passe d'une forme elliptique à une forme circulaire. Nous connaissons également un cycle alternant 90 000 ans de froid et 10 000 ans de chaleur.

Nous traversons actuellement l'une de ces périodes chaudes. Par ailleurs, tous les 43 000 ans, l'axe de la Terre subit une légère modification, et tous les 21 000 ans, la planète connaît une légère oscillation.

Il arrive que nous soyons bombardés par des rayons cosmiques provenant de l'explosion d'une supernova quelque part dans l'espace. Si le puissant champ magnétique du Soleil ne parvient pas à les repousser, des nuages ​​de basse altitude commencent à se former. Nous disposons de preuves solides indiquant que ce phénomène se produit depuis très longtemps.

Il arrive aussi que les continents se déplacent, et ce, à une vitesse très élevée. Ils parcourent une certaine distance chaque année. Ces déplacements continentaux modifient le principal équilibre thermique de la Terre, à savoir celui des courants océaniques.

Les océans transportent bien plus de chaleur que l'atmosphère. On dénombre 1 500 volcans terrestres sur notre planète. Or, nous n'en surveillons que vingt, et très peu de ces mesures sont réellement précises.

Ces mesures révèlent toutefois qu'une petite quantité de dioxyde de carbone s'échappe de ces volcans. Ce que l'on ignore souvent, en revanche, c'est qu'il existe au moins 3,47 millions de volcans sous-marins qui rejettent d'énormes quantités de dioxyde de carbone. On trouve même des poches de dioxyde de carbone liquide au fond des océans, ce qui démontre que c'est la température qui influence le taux de dioxyde de carbone, et non l'inverse.

Certes, mais cela remonte à des centaines de milliers d'années. Oublions cela. Intéressons-nous plutôt à une époque plus récente.

Nous mesurons les températures avec précision depuis 1850, bien que la marge d'erreur pour ces relevés anciens soit de plus ou moins un degré Celsius. On nous affirme pourtant qu'une hausse de 0,7 degré Celsius va provoquer une catastrophe. Or, il me suffit de me déplacer de quelques pas pour subir une variation de température de 0,7 degré Celsius.

Où partez-vous en vacances d'été ? Vers des climats plus chauds. Nous sommes, après tout, originaires de la vallée du Rift. Si une personne originaire d'Helsinki s'installe à Singapour, elle subit une hausse de température moyenne de 22 degrés Celsius.

Les Singapouriens ne tombent pas raides morts dans la rue à cause de la température. L'une des questions que je pose dans ce livre est la suivante : quelle part du réchauffement observé au cours des 330 dernières années est due à l'activité humaine et quelle part est d'origine naturelle ? Ce sont des questions que les enfants devraient poser à leurs enseignants ; ce sont aussi, délibérément, des questions sans réponse, car j'estime que beaucoup d'enfants sont abreuvés de propagande environnementale à l'école, sans pour autant acquérir les capacités d'analyse et d'esprit critique nécessaires pour décortiquer un argument. Nous traversons donc une période de réchauffement.

Où est le problème ? C'est tout à fait normal. Je note avec grand intérêt que le Met Office nous annonce qu'il s'agit de la période la plus chaude jamais enregistrée dans l'UE. À mon sens, nous assistons à une immense perversion de la science et de la méthode scientifique.

Je considère que les fonds qui circulent pour la recherche climatique — un sujet très à la mode actuellement — ont des effets tout à fait pervers. Ainsi, pour moi, cette industrie du climat est devenue... Il s'agit d'une attaque massive contre la méthode scientifique. C'est une attaque contre ma science et mon histoire.

Le GIEC affirme que 3 % des émissions annuelles sont d'origine humaine. Pourquoi ces 3 % seraient-ils responsables du changement climatique ? Le changement climatique me dépasse, tout comme les 97 % restants, mais c'est un autre sujet.