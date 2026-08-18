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Parlons du « Super El Niño » qui, selon les alarmistes des médias sociaux, anéantira une partie de l'humanité plus tard cette année ou l'année prochaine.

Tout d’abord, je tiens à préciser aux journalistes qu’il n’existe pas de « Super Niño ». Le terme météorologique correct est « El Niño très fort ».

Deuxièmement, qu'est-ce qu'El Niño exactement ?

El Niño correspond à la phase positive (chaude) du phénomène El Niño-Oscillation australe (ENSO). La Niña, quant à elle, en est la phase négative (froide). L'ENSO est un mode couplé de variabilité interne au sein du système océan-atmosphère du Pacifique tropical. Cette oscillation exerce une influence significative sur les régimes météorologiques tropicaux et extratropicaux, et, à plus long terme, sur la variabilité climatique locale/régionale (et par extension, globale). La composante de circulation atmosphérique du Pacifique tropical associée à l'ENSO est l'« Oscillation australe », tandis que le réchauffement (refroidissement) de la température de surface de la mer (TSM) qui en résulte dans le Pacifique équatorial est El Niño (La Niña).

Normalement, la thermocline (c’est-à-dire la couche de transition séparant les eaux de surface plus chaudes des eaux profondes plus froides) de l’océan Pacifique s’incline vers l’ouest. Cela signifie que le Pacifique occidental présente généralement une couche d’eaux chaudes et profondes s’étendant depuis la surface, tandis que le Pacifique oriental possède une couche d’eaux relativement peu profonde. Ce sont des conditions « neutres en matière d’ENSO ».

La pente de la thermocline est maintenue par les vents d'est qui s'exercent sur la surface de l'océan Pacifique équatorial. L'intensité de ces vents d'est est déterminée par l'équilibre entre la convection (mouvement ascendant) au-dessus de l'Indonésie et la subsidence (mouvement descendant) dans le Pacifique central et oriental. Sur une carte de pression moyenne au niveau de la mer (MSLP) en surface, on observe généralement une pression plus élevée dans le Pacifique central et oriental et une pression plus basse au-dessus de l'Indonésie et de l'Australie. L'intensité de l'oscillation australe est mesurée par la différence de pression moyenne au niveau de la mer entre Tahiti et Darwin, en Australie (située dans les Territoires du Nord, sur la côte du golfe de Beagle). Cette différence est appelée indice d'oscillation australe (SOI).

Lors des épisodes La Niña, les vents d'est sont plus forts que la normale car la convection est déplacée plus à l'ouest. La baisse de pression sur le continent maritime (a) et la hausse de pression sur Tahiti (t) entraînent un indice SOI fortement positif (SOI = MSLP ₜ − - MSLP ₐ ). L'augmentation de la tension du vent pousse davantage d'eaux chaudes de surface vers l'ouest, ce qui crée une zone d'eaux chaudes encore plus étendue dans le Pacifique Ouest, près de l'Asie, et accentue la pente de la thermocline. Ce phénomène renforce la divergence, provoquant la remontée d'eaux profondes, froides et riches en nutriments dans le Pacifique central et oriental.

Cependant, lorsque la convection se déplace vers l'est au-dessus du Pacifique, les vents d'est s'affaiblissent, voire s'inversent localement (on parle alors de « rafales de vent d'ouest »), et l'indice d'oscillation australe (SOI) devient négatif (c'est-à-dire que la pression au niveau de la mer est plus élevée à Darwin qu'à Tahiti). La thermocline commence alors à s'aplatir, permettant aux eaux plus chaudes du Pacifique Ouest de se déplacer vers l'est et de créer une zone d'eau chaude plus profonde dans le Pacifique central et oriental. C'est El Niño, et ce phénomène se produit actuellement.

Le schéma que j'ai joint ci-dessous à gauche illustre le fonctionnement de ces processus en 3D.

Bien que l'indice SOI fournisse des indications précieuses sur l'évolution d'ENSO au cours des prochaines semaines et des prochains mois, son état actuel est quantifié à l'aide des anomalies de température de surface de la mer (SST) [par rapport à la moyenne des 30 dernières années ; actuellement, nous utilisons la période 1991-2020] le long de la zone équatoriale. La principale zone de surveillance des anomalies de température de surface de la mer (SST) est la région Niño 3.4, qui s'étend des 120e et 170e méridiens de longitude, délimitée par une bande de 5° de longitude nord ou sud (5°N–5°S, 170°O–120°O). Si la moyenne des anomalies de température de surface de la mer (SST) sur trois mois dans la région Niño 3.4 est d'au moins +0,5 °C (+0,9 °F), El Niño est déclaré. Si la moyenne des anomalies de température de surface de la mer − − sur trois mois est d'au moins 0,5 °C (+0,9 °F), La Niña est déclarée.

Les épisodes El Niño (La Niña) sont classés comme « faibles », « modérés », « forts » ou « très forts » selon l'écart entre la température de surface de la mer (TSM) moyenne et la TSM moyenne enregistrée au cours des trois derniers mois lors de l'épisode El Niño 3.4. Si la TSM moyenne sur trois mois est de +0,5 à − °C (de 0,5 °C à − °C), l'épisode El Niño (La Niña) est faible. Si elle est de − à − °C (de 1 °C à 1,49 °C), l'épisode El Niño (La Niña) est modéré. Enfin, si elle est de +1,5 à − °C (de 1,5 °C à − °C), l'épisode El Niño (La Niña) est fort. Si la température est de ≥ +2,0°C ( ≤ − 2,0°), alors El Niño (La Niña) est très fort.

Les dernières données du CDAS indiquent que la région Niño 3.4 affiche actuellement une température de +2,33 °C (par rapport à la climatologie 1991-2020). Cela signifie que nous nous dirigeons vers un épisode El Niño « très fort » d'ici l'automne ou l'hiver, et les dernières prévisions de la NOAA estiment la probabilité à 90 %. Selon les estimations probabilistes du Centre de prévision climatique (CPC) de la NOAA, il y a 97 % de chances que les conditions El Niño persistent jusqu'au début du printemps 2027 (voir graphique en haut à droite). Il s'agira probablement de l'épisode El Niño le plus intense enregistré depuis 1950, et il pourrait être comparable, voire supérieur, à l'épisode « très fort El Niño » de 1877-1878, qui, d'après les reconstitutions paléoclimatiques, fait référence depuis au moins plusieurs siècles. D'autres épisodes exceptionnels d'El Niño se sont produits en 1790-93, 1827-28 et 1844-45, mais leur intensité exacte est incertaine.

Qu'est-ce que cela signifie au niveau météorologique ?

En réalité, malgré la propagande incessante annonçant un effondrement démographique majeur dû à des conditions météorologiques extrêmes « boostées », la situation est assez nuancée. Certaines régions pourraient connaître des phénomènes météorologiques plus extrêmes avec l'intensification d'El Niño, tandis que d'autres en subiront moins.

Par exemple, alors que la saison des typhons du Pacifique Ouest devrait être (et a été) assez active, la saison des ouragans de l'Atlantique Nord devrait être relativement calme en raison de l'augmentation du cisaillement vertical du vent (c'est-à-dire un changement de la vitesse et/ou de la direction du vent avec l'augmentation de l'altitude), ce qui est défavorable à la formation et à l'intensification des cyclones tropicaux.

L'hiver prochain dans le centre et l'est des États-Unis devrait être relativement doux. On prévoit moins de vagues de froid, un soulagement notable par rapport aux deux hivers précédents, et moins de neige, mais davantage de pluie. Voilà une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent réduire leurs factures de chauffage. Il est toutefois possible qu'une violente tempête de neige frappe la côte est en janvier ou février. Ce phénomène s'est produit dans le sud-est des États-Unis en février 1973, et dans la région du Mid-Atlantic en février 1983 et janvier 2016. En revanche, il ne s'est pas produit en 1827-1828, 1877-1878, ni 1997-1998.

Le sud-ouest des États-Unis (par exemple, le bassin du fleuve Colorado) devrait également bénéficier d'un important allègement de la sécheresse grâce à un courant-jet subtropical actif. Je prévois un bon enneigement et des pluies en basse altitude qui atténueront, voire élimineront complètement, le stress hydrique, au moins temporairement. Le nord-ouest du Pacifique, en revanche, devrait rester plus sec. Une nouvelle année de faible enneigement est envisageable.

Parallèlement, la pression atmosphérique élevée au-dessus du niveau de la mer sur le continent maritime signifie qu'une grande partie de l'Australie, de l'Indonésie et de l'Asie du Sud-Est doit se préparer à des conditions de sécheresse et à un risque accru d'incendies de forêt, notamment en Australie. En revanche, l'Afrique de l'Est et l'ouest de l'Amérique du Sud pourraient connaître des précipitations plus abondantes et des inondations.

Les températures moyennes mondiales vont également augmenter légèrement, mais personne ne ressent la moyenne mondiale, et ce n'est pas le bouton de contrôle des conditions météorologiques extrêmes, alors franchement, qui s'en soucie ?

Certains de ces impacts météorologiques sont visibles sur la carte en bas à droite.

Ce dont je suis certain, en revanche, c'est que nous n'assisterons pas à une extinction de 4 % de la population mondiale comme en 1877-1878. Pourquoi ? Parce que la plupart de ces décès étaient dus à la famine, et nous disposons aujourd'hui des technologies nécessaires pour prévenir et/ou atténuer les famines, mieux prévoir et alerter les populations en cas de phénomènes météorologiques extrêmes (inondations, sécheresses, ouragans, etc.), et les évacuer si besoin est, grâce à des systèmes de communication publics, autant de moyens qui n'existaient pas il y a un siècle.

Ignorez le sensationnalisme des médias d'information et les utilisateurs des médias sociaux qui établissent ce genre de comparaisons sans contexte supplémentaire.

Merci de l'attention que vous portez à cette question.