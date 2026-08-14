1540 : une sécheresse de 11 mois sur toute l'Europe

https://x.com/GrahamLKeegan/status/2087214982215631146

En 1540, l’Europe a enduré une méga sécheresse sans précédent de 11 mois, l’une des pires en 500 ans.

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9cheresse_de_1540_en_Europe

De la France à la Pologne et de l’Italie à l’Angleterre, la pluie est à peine tombée. Les températures ont grimpé de 5 à 7 °C au-dessus des normales du XXe siècle, dépassant souvent 40 °C.

Des fleuves comme le Rhin, l’Elbe et la Seine ont tellement baissé que les gens les traversaient à pied.

Forêts et villages ont brûlé, les puits se sont asséchés, les récoltes ont échoué, et le bétail est mort de soif.

La maladie, en particulier la dysenterie due à l’eau contaminée, a fait des centaines de milliers de victimes.

Les voix contemporaines ont capturé l’horreur. À Zürich, Heinrich Bullinger a noté qu’il n’y avait eu ni jour ni nuit de pluie complète de février à fin septembre.

En Alsace, le vigneron Hans Stolz a écrit sur le temps « terriblement chaud et sec » de juillet qui rendait l’eau rare et coûteuse.

D’Angleterre, la chronique de Charles Wriothesley : « Cette année fut un été chaud et sec, si bien qu’aucune pluie n’est tombée de juin jusqu’à huit jours après la Michaelmas, au point que dans diverses parties de ce royaume les gens menaient leur bétail à six ou sept milles pour les abreuver, et beaucoup de bétail est mort… »

Un rappel historique saisissant des extrêmes de la nature.