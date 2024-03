Albert Bourla, un vétérinaire auprès de Von der Leyen

France-Soir Publié le 30 mars 2024 – 09:51



PORTRAIT CRACHE - De l’anonymat à la coqueluche des médias, l’ascension d’Albert Bourla pour devenir, en quelques mois, le “porte-étendard” de la lutte contre la COVID-19, est fulgurante. Mais derrière cette ascension se dessine un portrait plus que nuancé, voire celui d'un opportuniste dont les méthodes flirtent parfois avec les limites de l'éthique et de la morale, borderline comme on dit chez les anglo-saxons. Alors que la pandémie s'éloigne, il ne reste à ce PDG que des procès en perspective, des revenus en déclin, et une Von der Leyen dont le fard à paupières fond comme ses chances d’être renouvelée grand vizir.

Bon élève et passionné par les animaux, il en faut dans les labos, Albert Bourla, né Alvertos et issu d’une famille juive en Grèce, obtient un diplôme de vétérinaire puis un doctorat à l’université Aristote de Thessalonique en 1985. Il ne rejoint le groupe Pfizer qu’en 1993, comme docteur vétérinaire et directeur technique de la division animale, située à Athènes. Son ascension est fulgurante. Il est d’abord chargé de l’Europe et de l’Afrique, puis de l’Asie et de l’Océanie. Il tient quelques rôles exécutifs dans plusieurs divisions du groupe pharmaceutique et devient membre de plusieurs conseils. Après un tour dans cinq pays et une huitaine de villes, il se rend à New York pour rejoindre le siège social de Pfizer.





