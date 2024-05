Quels jeux troubles joue le Parquet européen dans la plainte contre Ursula von der Leyen ? entre délits et dénis de justice...

Xavier Azalbert, France-Soir Publié le 09 mai 2024 - 10:23





Entre délits et dénis de justice, l’EPPO dépêché pour sauver le soldat Ursula ?

Ce 17 mai 2024 se tiendra à Liège une importante audience de règlement dans l’affaire qui oppose, à minima, deux pays européens (Pologne et Hongrie), plusieurs partis politiques et quelques autres personnes, qui se sont joints à la plainte initiale déposée par le lobbyiste belge Frédéric Baldan. Une plainte pour usurpation de titres, destruction de documents, prise illégale d’intérêts et corruption.

France-Soir révélait le 17 et 18 mars 2024 que deux pays européens, la Pologne et la Hongrie s’étaient joints à la plainte suite à une enquête menée sur l’état de la procédure. Une première qui ne sera reprise que 16 jours plus tard par Politico, dans une opération qui s’apparente plus à de la propagande qu’à de l’information, visant à induire le lecteur en erreur sur le fait que l’EPPO (European Public Prosecutor Office) aurait repris l’affaire.

Une audience qui représente un vrai test pour l’indépendance de la justice belge et le respect des victimes. L’horizon juridique d'Ursula von der Leyen s’obscurcit ainsi que la crédibilité de l’EPPO entachée d’irrégularités de plus en plus flagrantes. Les explications complètes, dans un article nécessairement long, sont détaillées ci-après.

L’EPPO un coup d'État juridique en Europe ?

Le rôle du parquet européen (EPPO) au cœur de cette enquête. À l’évidence, ce dernier ne serait qu’une version glorifiée d’une agence de coopération et de coordination dans le cadre de la lutte contre les atteintes au budget de l’Union européenne et notamment la fraude à la TVA intracommunautaire, et accessoirement le blanchiment d’argent et la corruption. Si ces prérogatives semblent louables, son rôle dans cette affaire est plus que questionnable.





La suite :





https://francesoir.fr/politique-monde-societe-justice/quels-jeux-troubles-joue-le-parquet-europeen-dans-la-plainte-contre