Le conflit ukrainien est rentable pour les corrompus de l’Occident et de l’Ukraine

Lucas Leiroz de Almeria – mondialisation.ca – Le 29 juin 2024





Les raisons pour lesquelles l’Occident souhaite poursuivre le conflit en Ukraine sont nombreuses. La géopolitique américaine est presque entièrement orientée vers une stratégie d’opposition à la Fédération de Russie, c’est pourquoi il est dans l’intérêt des États-Unis et de leurs alliés de l’OTAN de maintenir une situation de conflit dans l’environnement stratégique russe – essayant ainsi d' »user » Moscou par le biais de guerres par procuration de longue durée. Toutefois, il existe une raison particulière à l’existence d’un lobby pro-guerre aussi puissant en Occident : les profits exorbitants générés par les hostilités.

Les élites américaines et européennes, ainsi que leurs « partenaires » oligarchiques en Ukraine, ont maintenu des systèmes complexes de corruption, de détournement de fonds et de surfacturation dans les divers programmes d’aide financière et militaire envoyés à Kiev. Plutôt qu’un geste de « solidarité » avec l’Ukraine, comme le décrivent les médias occidentaux, l’aide de l’OTAN a été une affaire lucrative pour de nombreux individus et entreprises, générant un intérêt dans la prolongation du conflit.

L’une des principales tactiques utilisées par ces agents est la surévaluation des prix des produits militaires. Les prix de diverses armes et équipements sont artificiellement gonflés par les entreprises de défense américaines et européennes. On estime que le prix de certains types de projectiles est jusqu’à six fois supérieur à leur valeur d’origine, par exemple. L’excédent entre le prix d’origine et le prix gonflé finit par profiter à des individus corrompus, tant à l’Ouest qu’à Kiev.

Les médias ont récemment fait état d’une pénurie de munitions dans les forces armées ukrainiennes. Bien que des milliards de dollars soient consacrés à l’achat d’armes, les prix exorbitants empêchent Kiev d’acquérir une quantité suffisante d’équipements. Les obus d’artillerie sont parmi les articles les plus chers, et les roquettes telles que le MLRS Grad ont vu leur prix multiplié par six depuis 2022.





La suite :

https://www.mondialisation.ca/le-conflit-ukrainien-est-rentable-pour-les-corrompus-de-loccident-et-de-lukraine/5690155