Fuite du Covid-19 : des aveux scientifiques

Pièces et main d'oeuvre – Le 1er juillet 2024

Avertissement. Il ne sera pas question ici d’« écofascisme ». A moins d’entendre par là, à juste titre, le naufrage de la puiscience déchaînée, ayant tué des millions de gens et assigné à domicile pendant des mois, voici quatre ans de cela, une bonne partie de la population mondiale, à coup d’applis, de QR-code, de délations, de campagnes d’intox officielles, de contrôle, de surveillance, de contrainte et de répression (« Restez chez vous »). Surprise, l’« écofascisme » était en fait un « technofascisme ».

Il y a du nouveau : l’enquête sur les origines du Covid-19 avance, surtout aux Etats-Unis. A l’inverse de l’Europe, on s’y intéresse aux causes d’une pandémie qui a fait muter le monde. « On », c’est-à-dire entre autres, le Congrès, dont plusieurs commissions bipartisanes se sont saisies du sujet ; des ONG telles que « US Right to know » qui a obtenu la communication de documents et d’échanges de mails américains (le Freedom of Information Act le permet depuis 1966, au nom d’une transparence orwellienne) ; un certain nombre de chercheurs et même des journaux. Pour rappel, Le Monde, organe central de la technocratie dirigeante, n’a plus consacré d’articles à ce sujet depuis un an. (...)

