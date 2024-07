La situation kafkaïenne de l’OTAN en Ukraine conduit à sa défaite par forfait !

Amar Djerrad – Le 18 juillet 2024 – mondialisation.ca





Tous les conflits dans le monde proviennent de la nature néfaste du capitalisme financier improductif et prédateur en crise. Les fanatiques riches s’efforcent de maintenir ce système par des tentatives incessantes d’étendre leur domination sur tout le reste de la terre par le biais de leur agenda mondialiste et de projets militaires sans fin. Leur vision insatiable et avide dépasse les limites de leur faim!

Les conflits graves dans lesquels les USA sont actuellement empêtrés, entrainant l’Europe, se déroulent en Ukraine et en Palestine. Notre sujet concerne cette fois l’Ukraine.

De nombreux Européens expriment leur mécontentement quant à la manière dont leurs dirigeants gèrent le conflit ukrainien, invoquant des problèmes d’approvisionnement et de hausse du coût de la vie. Leur manque de confiance envers leurs gouvernements s’est intensifié en raison de l’impact de la crise ukrainienne et du mépris pour le rôle déterminant de la Russie. En se fiant aux directives américaines qui dictent le programme à suivre, même si cela va à l’encontre de leurs intérêts, ils se retrouvent affaiblis et sans perspective. Seuls le PM hongrois Viktor Orban et, dans une moindre mesure, l’Italienne Giorgia Meloni, semblent résister autant que possible au diktat américain. Une UE divisée, en désaccord, avec des troubles politiques internes et dominée par les USA à travers leur instrument, l’OTAN, a peu de chances de perdurer.

Les USA et l’UE ont décidé plus de 12 000 sanctions unilatérales contre la Russie pour faire échouer son action en Ukraine; en vain. L’opération militaire progresse avec succès et l’économie s’est rapidement équilibrée, s’étendant même aux pays non-occidentaux, en particulier ceux du Sud Global. Dans le même temps, les économies occidentales subissent de plein fouet les effets néfastes de leurs propres sanctions, comme la hausse des prix, l’inflation et les pertes de parts de marché. La Banque mondiale a reconnu une augmentation du revenu national brut par habitant de la Russie à 14 250 dollars en 2023, marquant une augmentation de 11% par rapport à 2022.

