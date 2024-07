LES CALIFORNIENS GAGNENT, LES ASTRONOMES PERDENT

Arthur Firstenberg - arthur@cellphonetaskforce.org 16 juillet 2024

Les astronomes perdent devant les tribunaux

Vendredi dernier, le 12 juillet 2024, un panel de trois juges de la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit de D.C. a donné le feu vert à SpaceX pour continuer à détruire notre ciel nocturne et à remplir notre atmosphère de poussière métallique et de produits chimiques toxiques.

Le 29 décembre 2022, l'International Dark-Sky Association, qui représente les astronomes du monde entier, avait fait appel de la décision de la Federal Communications Commission d'accorder à SpaceX une licence pour lancer jusqu'à 30 000 satellites supplémentaires sans procéder à une évaluation environnementale. Voir ma newsletter du 30 avril 2024 pour plus de détails.

Dans la décision de vendredi, le tribunal a statué que les lancements et déploiements de satellites, quel que soit leur nombre, « sont considérés, individuellement et cumulativement, comme n’ayant aucun effet significatif sur la qualité de l’environnement humain et sont catégoriquement exclus du traitement environnemental ».

Les astronomes ont 45 jours pour décider s’ils feront appel de la décision du jury composé de 3 juges devant la Cour d’appel composée de 15 membres. Même s’ils ne le font pas, ils peuvent toujours faire appel de la décision du panel devant la Cour suprême des États-Unis dans un délai de 90 jours.

AT&T doit maintenir ses lignes fixes en Californie

Le 1er juillet 2024, les Californiens ont gagné leur combat pour conserver leur téléphone fixe.

En novembre dernier, AT&T, qui est le fournisseur de téléphonie fixe dans une grande partie de la Californie, a demandé à la California Public Utility Commission (CPUC) l'autorisation d'abandonner ses lignes fixes et de mettre fin au service téléphonique analogique pour la plupart des habitants de cet État. L’opposition à son application était écrasante. La ville et le comté de San Francisco, le comté de San Mateo, le comté de Santa Clara, la Media Alliance, Tahoe Energy Ratepayers, le Utility Reform Network, le Center for Accessible Technology, Catalina Island Connect, California Restoration LLC et la California La Farm Bureau Federation ont toutes participé à la procédure et toutes se sont opposées à la demande d'AT&T. Même le Bureau du défenseur public de la CPUC s'est opposé à la demande. Et le 25 juin 2024, la CPUC a rejeté la demande et a ordonné à AT&T de continuer à entretenir ses lignes fixes.