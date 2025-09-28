Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Qu’est-ce que ce grand et très rare "trou bleu" observé dans le ciel gardois ce samedi ?

28 Septembre 2025, 08:09am

Qu’est-ce que ce grand et très rare &quot;trou bleu&quot; observé dans le ciel gardois ce samedi ?

Midi libre – Le 27 septembre 2025

Un phénomène météorologique rare s’est produit ce samedi 27 septembre, visible dans le ciel gardois notamment. Un cavum, sorte de trou bleu est apparu, faisant naître la curiosité des habitants devant ce spectacle très inhabituel.


 

Le phénomène a été observé en Côte-d’Or il y a une dizaine de jours puis en Suisse, avant de venir susciter la curiosité des habitants d’Aix-en-Provence ou encore à Aramon ou Les Angles dans le Gard ce samedi 27 septembre. Un cavum, sorte de trou bleu, est en effet apparu dans le ciel, créant une multitude de clichés qui ont rapidement envahi les réseaux sociaux.


Mais qu’est-ce que ce phénomène météo rare ? L’altocumulus cavum ou "trou de virgas" reste peu fréquent à observer, mais toujours spectaculaire. Son apparition faite suite à une "petite turbulence localisée en altitude engendrant un changement d’état du nuage principal", explique ainsi l’expert météo Paul Marquis, fondateur d’E-Meteo Service.


 

Plus en détail, le cavum, selon l’Organisation météorologique mondiale, peut se définir par un "trou circulaire (parfois linéaire) bien délimité, qui perce une couche nuageuse mince, composée de gouttelettes d’eau surfondue. Des virga ou des mèches de cirrus tombent souvent de la partie centrale du trou, qui croît avec le temps. La forme du cavum semble généralement circulaire lorsqu’il est observé directement par en dessous, mais il peut paraître ovale vu de loin. Lorsqu’il résulte directement de l’interaction d’un aéronef avec le nuage, il est souvent linéaire (sous la forme d’une traînée de dissipation). En général, des virga tombent de la traînée de dissipation à mesure que celle-ci s’élargit. Il se présente dans les altocumulus et les cirrocumulus, et exceptionnellement dans les stratocumulus".


 

La suite :


 

https://www.midilibre.fr/2025/09/27/quest-ce-que-ce-grand-et-tres-rare-trou-bleu-observe-dans-le-ciel-gardois-ce-samedi-12957109.php

 

Vaucluse
Pernes les Fontaines, Villes sur Auzon, Avignon
Nîmes Dimanche 28 septembre 2025 9h40 : un phénomène rare qui persiste !

Nîmes Dimanche 28 septembre 2025 9h40 : un phénomène rare qui persiste !

