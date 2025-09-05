RFK Jr. et Bhattacharya : une révolution salutaire pour la Santé Publique. Inspireront-ils l'Europe à repenser ses priorités ?

Le Collectif citoyen, France-Soir Publié le 05 septembre 2025 – 16:15





Le 4 septembre 2025, Robert F. Kennedy Jr., comme secrétaire à la Santé et aux Services sociaux (HHS) sous l'administration Trump, a témoigné devant le Comité des finances du Sénat américain . Cette audition a été marquée par des échanges francs et des propositions audacieuses pour transformer les politiques de santé publique aux États-Unis. Bien que les débats aient été intenses, cette session a également ouvert la voie à des réformes prometteuses, non seulement au sein du HHS, mais aussi à travers les actions de Jay Bhattacharya, nommé directeur des National Institutes of Health (NIH), pour restaurer la science de référence. Cet article explore les moments clés de l'audition de Kennedy, les nominations controversées à l'ACIP, et les initiatives positives de Bhattacharya, tout en considérant les opportunités pour l'Europe, notamment la France.





La suite :





https://www.francesoir.fr/politique-monde-societe-sante/rfk-jr-et-bhattacharya-une-revolution-salutaire-pour-la-sante



