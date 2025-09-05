Enfin, un peu de vérité sur le climat!

Le 5 septembre 2025

Le Département de l'Énergie des États-Unis vient de publier un rapport historique qui démantèle des décennies de propagande climatique. Pour une fois, au lieu de nous dire de suivre aveuglément « la science », des experts indépendants ont été consultés ; John Christy, Judith Curry, Steve Koonin, Ross McKitrick et Roy Spencer, tous connus pour remettre en question le consensus fabriqué. Leurs conclusions ?

• L'impact économique du CO₂ est bien moins nocif que ce que prétendent les alarmistes.

• Des politiques « vertes » agressives pourraient en réalité causer plus de dégâts que le climat lui-même.

• Les actions des États-Unis à elles seules auront à peine un effet sur le climat mondial.

• Aucune preuve d'augmentation des ouragans, tornades, sécheresses ou inondations dans les archives américaines.

• Le CO₂ a aussi des bénéfices, notamment une croissance végétale accrue et un verdissement. C'est un défi direct au culte du climat.

Pas étonnant que l'establishment, les médias et leurs scientifiques attitrés soient furieux, ils crient déjà au « cherry picking » et aux « opinions marginales ». Mais la vérité commence à percer. L'agenda climatique n'a jamais été de sauver la planète. Il s'agit de contrôle, de peur, et du transfert de richesse et de pouvoir. Avec ce rapport, le masque tombe un peu plus. Nous devons continuer à dénoncer la supercherie orchestrée qui a servi à justifier les taxes carbone, la surveillance, les identifiants numériques, les accaparements de terres et les restrictions sur notre mode de vie. La marée est en train de tourner!